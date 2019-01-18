Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor

Japon elektronik devlerinden Nintendo, oyun konsolu olan Switch ve oyun satışlarında elde ettiği başarıyı mobil platformlarda da devam ettirmek istiyor. Nintando CEO'su Shuntaro Furukawa, şirketin yılda 2-3 mobil oyunu kullanıcılarla buluşturma planları olduğunu açıkladı.

Amacımız insanları Nintendo markasına yaklaştırmak

Shuntaro Furukawa bu açıklaması ile birlikte Nintendo'nun mobil pazara olan ilgisini açıkça ortaya koymuş oldu. Japon basınına önemli açıklamalarda buluna Furukawa, bu durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini ve şirketin yalnızca akıllı telefon oyunlarına yönelme gibi bir durumunun olmadığını ifade etti.

https://www.kyoto-np.co.jp/info/keizaitokusyu/top_interview/20190112_7.html

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Furukawaşu şekilde devam ediyor: "Sadece akıllı telefon oyunlarına veya tam tersine odaklanmayı düşünmüyoruz. Amacımız insanların Nintendo karakterleriyle ilgilenmelerini sağlamak ve hayran kitlemizi arttırmak." Şirketindışında bu yıl hangi mobil oyunları piyasaya süreceği ise henüz belli değil.