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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor

Japonya merkezli elektronik şirketi Nintendo, mobil oyun pazarında da adından söz ettirmek istiyor. Şirket başkanı yaptığı açıklamada, her yıl piyasaya mobil oyunlar da süreceklerini açıkladı.
4 ay
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor
 
Japon elektronik devlerinden Nintendo, oyun konsolu olan Switch ve oyun satışlarında elde ettiği başarıyı mobil platformlarda da devam ettirmek istiyor. Nintando CEO'su Shuntaro Furukawa, şirketin yılda 2-3 mobil oyunu kullanıcılarla buluşturma planları olduğunu açıkladı.

Amacımız insanları Nintendo markasına yaklaştırmak

Shuntaro Furukawa bu açıklaması ile birlikte Nintendo'nun mobil pazara olan ilgisini açıkça ortaya koymuş oldu. Japon basınına önemli açıklamalarda buluna Furukawa, bu durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini ve şirketin yalnızca akıllı telefon oyunlarına yönelme gibi bir durumunun olmadığını ifade etti.
Furukawa açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: "Sadece akıllı telefon oyunlarına veya tam tersine odaklanmayı düşünmüyoruz. Amacımız insanların Nintendo karakterleriyle ilgilenmelerini sağlamak ve hayran kitlemizi arttırmak." Şirketin Mario Kart dışında bu yıl hangi mobil oyunları piyasaya süreceği ise henüz belli değil.

https://www.kyoto-np.co.jp/info/keizaitokusyu/top_interview/20190112_7.html Yorum Yaz
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Lumibrite 4 ay en beğenilen
O zaman şu koşu oyunlarına ara versinler...
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stalker(1979) 4 ay
Run tarzı oyun yerine Mario oyunlarını normal olarak verseler ya mobil e? O zaman kaç paraysa verirdik.
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swat882 3 ay
Mobil sektörde seni yerler Nintendo, sen kendi halkını uyutmaya devam et
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Tunahan Şirin LEGTN 3 ay
Harbi şöyle zelda oyunları mario oyunları getirseler adam akıllı ciddi bir kesim oynar
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MK* 4 ay
Mario World yaptiniz da almadik mi?
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sniper23 4 ay
Saçma sapan run oyunları ile bir yer varamazlar. Mobile kaliteli oyunlar ile gelmeleri lazım.
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stalker(1979) 4 ay
Run tarzı oyun yerine Mario oyunlarını normal olarak verseler ya mobil e? O zaman kaç paraysa verirdik.
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danlabilic 4 ay
herşeyde iyi olamazsın krdşm
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Lumibrite 4 ay en beğenilen
O zaman şu koşu oyunlarına ara versinler...
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qoqoCAN 4 ay
ğeğeğğeeğeğeğğeğe
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Tr@mmler 4 ay
Zelda run, pikachu run, luigi run, metroid run...
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