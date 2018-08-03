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Samsung yeni ürünlerini IFA 2018'de sahneye çıkarmaya hazırlanıyor

Bu yılki IFA fuarı, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilecek. Samsung 30 Ağustos'ta IFA'da düzenleyeceği basın etkinliğinin davetiyelerini göndermeye başladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un 9 Ağustos tarihinde Galaxy Note 9'u duyuracağını biliyoruz. Ancak Güney Koreli şirketin bu ay duyurusunu yapacağı tek şey yeni akıllı telefonu olmayacak. Zira Samsung kısa bir süre önce 30 Ağustos'ta IFA'da yapılacak olan basın toplantısının davetiyelerini göndermeye başladı.
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Tıpkı CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) gibi IFA fuarı da birçok şirketin mevcut ürünleri, yeni ürünleri, yakında çıkacak ürünleri ve daha fazlasını sergilemek için kullanacağı bir etkinlik olacak. Yukarıdaki davetiyeye bakılırsa Samsung söz konusu fuarda yeni TV'lerini, buzdolaplarını, çamaşır makinelerini ve mobil cihazlarını tanıtacak.

Samsung IFA fuarında hangi yeni ürünleri tanıtacak?

Güney Koreli teknoloji devinin 9 Ağustos etkinliği nedeniyle IFA fuarında yeni akıllı telefonlarını duyurup duymayacağından emin değiliz ancak bazı orta sınıf modellerini tanıtabilir. Bununla birlikte, Samsung'un Galaxy Watch, Bixby özellikli akıllı hoparlör gibi bir dizi yeni cihaz üzerinde çalıştığını duyduk.
Bu cihazların Samsung’un 9 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlikte duyurulabileceği söyleniyor. Ancak IFA 2018'in de olasılıklar arasında olduğunu unutmamak gerek.

https://www.gsmarena.com/samsung_schedules_ifa_press_conference_for_august_30-news-32574.php Yorum Yaz
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