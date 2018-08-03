Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin Mi Mix 3'ü piyasaya sürerek tasarımı ile büyük beğeni toplayan Mix serisine yeni bir üye eklemek istediğini biliyoruz. Bir süredir akıllı telefonla ilgili bazı söylentiler vardı. En son sızıntı ise cihazın tanıtım tarihini açığa çıkarmış durumda.

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Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan bir gönderi, akıllı telefonun 15 Eylül tarihinde tanıtılacağını ortaya koydu. Poster ayrıca neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olan cihazın alt kısmını da gösteriyor. Yani şirket gerçek manada tam ekranlı bir akıllı telefon çıkarabilir.

Motorlu ön kamera sistemi olacak

Telefonun Vivo NEX serisi gibi açılır-kapanır selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi, Mi 8 serisi ile ekrana gömülü parmak izi teknolojisi sunmuştu. Dolayısı ile bu özelliğin yeni Mi Mix 3 modelinde de yer alması beklenilebilir.

Görseller aynı zamanda akıllı telefonun bir önceki Mi Mix modelinde olduğu gibi cam arka panele sahip olacağını gösteriyor. Cihazda dikey olarak konumlandırılmış çift kamera sistemi de yer alacak. Ne yazık ki yaklaşmakta olan Mi Mix 3'ün teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Şüphesiz ki önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla şey öğreneceğiz.

https://www.weibo.com/1866792355/GsMJdAT25