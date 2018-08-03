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Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin Mi Mix serisine yeni bir üye ekleme hazırlığında olduğunu biliyoruz. Yayınlanan yeni bir görsel Mi Mix 3'ün hangi tarihte tanıtılacağını ortaya çıkardı.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi belli oldu
Xiaomi'nin Mi Mix 3'ü piyasaya sürerek tasarımı ile büyük beğeni toplayan Mix serisine yeni bir üye eklemek istediğini biliyoruz. Bir süredir akıllı telefonla ilgili bazı söylentiler vardı. En son sızıntı ise cihazın tanıtım tarihini açığa çıkarmış durumda.
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Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan bir gönderi, akıllı telefonun 15 Eylül tarihinde tanıtılacağını ortaya koydu. Poster ayrıca neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olan cihazın alt kısmını da gösteriyor. Yani şirket gerçek manada tam ekranlı bir akıllı telefon çıkarabilir.

Motorlu ön kamera sistemi olacak

Telefonun Vivo NEX serisi gibi açılır-kapanır selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi, Mi 8 serisi ile ekrana gömülü parmak izi teknolojisi sunmuştu. Dolayısı ile bu özelliğin yeni Mi Mix 3 modelinde de yer alması beklenilebilir.
Görseller aynı zamanda akıllı telefonun bir önceki Mi Mix modelinde olduğu gibi cam arka panele sahip olacağını gösteriyor. Cihazda dikey olarak konumlandırılmış çift kamera sistemi de yer alacak. Ne yazık ki yaklaşmakta olan Mi Mix 3'ün teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Şüphesiz ki önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla şey öğreneceğiz.

https://www.weibo.com/1866792355/GsMJdAT25 Yorum Yaz
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Hasan07-36 9 ay en beğenilen
Ekrana gömülü parmak iziyle de gelirse mükemmel kombinasyon olur. Motorlu kamera sisteminin arıza yapmasından çekinenler olacaktır mutlaka ama benim gibi ön kamerayı arada sırada kullananlar için hiç sorun değil.
Ekrana gömülü parmak iziyle de gelirse mükemmel kombinasyon olur. Motorlu kamera sisteminin arıza yapmasından çekinenler olacaktır mutlaka ama benim gibi ön kam...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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coolcool 7 ay
15 ekim
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teknokaptan 7 ay
hani tarih belli olmustu ekimdeyiz???
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BPG2004 7 ay teknokaptan
Mi 8'in yanına 6-7 tane dandik model yaparken vakit bulamadılar galiba
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Aeris 9 ay
kamerayı motorlu değil de yandan usb flashların ucunu çıkardığımız gibi bir aparat ile kendimiz çıkarsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
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piperka106 9 ay
Sabırsızlıkla bekliyorum. Bence en iyisi olacak.
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Linux Penguin 9 ay
Ön kamera sanki ileride problem yapacak gibi bir havası var .
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Sleeper 9 ay
Çok güzel bir ürün geliyor.
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izmirliyim_89 9 ay
İyi ki mi 8 almadık
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ssonerb 9 ay
at bu golu be xiaomi
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erhan850 9 ay
kamera motor sistem tamam da diğer sensorler ıvır zıvırlar nerde?
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hakaniko 9 ay
mix2 ve mix 2s de olduğu gibi ultrasonik sensör kullanacaklardır
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Hasan07-36 9 ay en beğenilen
Ekrana gömülü parmak iziyle de gelirse mükemmel kombinasyon olur. Motorlu kamera sisteminin arıza yapmasından çekinenler olacaktır mutlaka ama benim gibi ön kamerayı arada sırada kullananlar için hiç sorun değil.
1 Yanıt Yanıtla +22
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deniz_sea 9 ay
Haklısınız, mesela benim için de ön kamera olmasa bile olur ama seçme şansımız yok malesef trend denen şeye uymak zorunda kalıyoruz...
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KraftMK 9 ay Hasan07-36
Hasan07-36
Ekrana gömülü parmak iziyle de gelirse mükemmel kombinasyon olur. Motorlu kamera sisteminin arıza yapmasından çekinenler olacaktır mutlaka ama benim gibi ön kamerayı arada sırada kullananlar için hiç sorun değil.

Bende o konuda tereddüt yaşıyordum. Sonra dedim bu ön kamerayı yılda kaç kez kullanıyorum diye, herhalde 20-30 foto ancadır. Lakin bazıları yüz tanımayıda oraya koyuyor her uyandırmada açılıyor. O saçmalık işte
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