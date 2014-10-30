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Samsung yılın üçüncü çeyreğinde satışları artırdı gelirleri düşürdü

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yılın üçüncü çeyreğinde satışları artırdı gelirleri düşürdü

Yılın başından bu yana özellikle Galaxy S4 ve Galaxy S5 modellerine olan ilginin düşük kalması nedeni ile akıllı telefon satışlarında düşüş yaşayan ve bunu gelirlere de yansıtan Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde de inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 

Yılın üçüncü çeyreği itibari ile 45 milyar dolarlık gelir elde eden firma, 4.6 milyar dolar net kara imza attı. Yıl bazında yüzde 20-30 civarında düşüş yaşayan Samsung, 2012 yılının ortalarından bu yana ilk kez 50 milyar dolar çizgisinin altına indi.

Tüm şirket gelirlerinin yarısına imza atan mobil bölümü bu nedenle mali tabloları etkileyen en önemli unsur oluyor. Samsung son çeyrekte akıllı telefon satışlarını önemli oranda artırdığını belirtiyor. Ancak genelde orta seviye cihazlar daha çok satılınca önceki dönemlere göre gelirler de düşük kalıyor. 

Mobil cihaz bölümünün son çeyrekte elde ettiği gelir yüzde 15 düşüşle 22.3 milyar dolar oldu. Faaliyet karı ise 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın büyük beklenti beslediği Galaxy Note 4 satışları ise yılın son çeyreğindeki mali tablolarda kendisini gösterecek. 

Samsung akıllı telefon pazarındaki rekabetin giderek kızıştığını ve bu rekabetin satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ancak yıl sonunda tüketici tarafında yaşanan hareketlilikten en iyi şekilde fayda sağlanması hedefleniyor.  


Kaynak:http://global.samsungtomorrow.com/?p=43980
http://global.samsungtomorrow.com/?p=43980 Yorum Yaz
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ykskomd 4 yıl
Samsung ilk Note serisini çıkarttığı zaman bu telefon satmaz denilmişti hatta "o ne lan öyle tost makinesi gibi" diyenler olmuştu şimdi öve öve bitiremediğiniz apple samsungun peşine takıldı sonra amerikayı yeniden keşfetmiş gibi "vaaw büyük ekran şahane bir şeymiş apple yapıyor kardeşim" diyenleri duyduk. Samsung süper amoled ekran ile diğer markalardan yine bir adım ileride fakat malzeme kalitesinde ciddi bi iyileştirme yapmazsa işi zor. Artık yazılım güncelleştirme desteğine de bi el atması lazım diğer android telefon üreticileri bu konuda kendini çok geliştirdi. Samsung açık ara liderken şimdi durum gitgide eşitleniyor.
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khytr89 4 yıl
S3 e kitkat vermemesi fena karizma cizdirdi.. note 2 ye android l vermezse ki vermiycek sony e gecicem.. z4 le yilda 1 amirale baglayacaklarmis.. tamamdir benim icin..
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nightsoldier 4 yıl khytr89
Daha mobil sektore dun giren microsoft, eski yeni tum cihazlarina 3 yil guncelleme garantisi veriyor. Samsung ise, gecen yilin amiral gemisini cope atiyor.
note 4, iscilik ve kalite olarak 3e nazaran biraz daha iyi ancak yine de plastik aksamin fazlaligi, bu seviyedeki bir cihaza yakismiyor.
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General. 4 yıl
Biz kendi derdimize yanalım.
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hakan.ifone 4 yıl
iphone 6 bitirdi apple farkı işte nokia bitti ve nokia gibi tlf lar btti sıra samsungda ama biz samsung u seviyoruz inş appleden iyi olrrr
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ynsemre1 4 yıl hakan.ifone
hakan.ifone

iphone 6 bitirdi apple farkı işte nokia bitti ve nokia gibi tlf lar btti sıra samsungda ama biz samsung u seviyoruz inş appleden iyi olrrr

Git işine be sizin gibiler yüzünden appledan soğuduk he iphone 6 nın bişey yaptığı yok kendi kendilerini bitirdi sen kendini iphone 6 bitirdi diye kandır bide yalandan iyi olur diyosun ya samsungu sevmem ama emin ol ilerleyen zamanlarda appledan iyi olur sıkıntı etme.Profilinden de belli zaten apple fanı olduğun apple fanlarınıda bu forumda bilmeyen yoktur gıcık gıcık saçma saçma ne kadar kelime varsa sizde bu yüzden soğudum sizden sanki para alırmış gibi savunmaz mısınız birde.
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Masquerade89 4 yıl
Bir sürü alternatif çıktı piyasada doydu aslında gayet normal
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darkdiva 4 yıl
Note 4 beklenenden daha fazla satacak. Durum onu gösteriyor. Note 4'ü yakından gördükten sonra keşke biraz daha düşüş yaşasalar dedim. Ancak böyle durumlar bu firmanın coşmasını sağlar. Daha kaliteli ve rakiplerinin önünde yer alan telefonlar çıkarmaya çalışırlar.
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1BilimAdamı 4 yıl
Rakibi olmadığı için,samsung'Un telefonları çok satılıyorDU.Şimdi sony'den tut xiaomi'ye kadar pazarda birsürü kaliteli ve daha uygun fiyata telefon üreten şirket var.
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aziz77 4 yıl
HTC ve sony adam gibi fiyatla çıkarsa karşısına samsung yerlerde sürünür...LG'de g2 deki fiyat performans ürününü devam ettirmeli...
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hollowman_ 4 yıl
samsung hiç rekabet diye boşa ağlamasın. Androidin en büyük ekmeğini kendisi yediği halde tüketiciye galaxy s3, s4 ve s5 gibi berbat ötesi telefonlar vererek bu tabloyu elleriyle hazırladı. Aslında yine de hakkettiğinden fazla değer görüyor. note 4 le ancak olması gereken kaliteye yükselebildi.
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1BilimAdamı 4 yıl hollowman_
hollowman_

samsung hiç rekabet diye boşa ağlamasın. Androidin en büyük ekmeğini kendisi yediği halde tüketiciye galaxy s3, s4 ve s5 gibi berbat ötesi telefonlar vererek bu tabloyu elleriyle hazırladı. Aslında yine de hakkettiğinden fazla değer görüyor. note 4 le ancak olması gereken kaliteye yükselebildi.

s3'ten sonrası cidden berbat.Geçen birinde gördüm s2'yi tekrar yeni model sandım sordum s2'miş.
Aynı tasarım çizgilerdeki alpha'yıda teknosa inceledim hiç fena değil ama A serisi heralde tüketici söğüşleme serisi olacak.Donanımına göre yüksek fiyata satılıyor muhtemelen tasarımı iyi olduğu için
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Elsa 4 yıl hollowman_
hollowman_
samsung hiç rekabet diye boşa ağlamasın. Androidin en büyük ekmeğini kendisi yediği halde tüketiciye galaxy s3, s4 ve s5 gibi berbat ötesi telefonlar vererek bu tabloyu elleriyle hazırladı. Aslında yine de hakkettiğinden fazla değer görüyor. note 4 le ancak olması gereken kaliteye yükselebildi.

Note4 hala yeterli değil metal kasalı M8 Max geliyor hiç çaresi yok sadece eski telefonlarının bilinirliğiyle satıyor artık.
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