Samsung yılın üçüncü çeyreğinde satışları artırdı gelirleri düşürdü





Yılın başından bu yana özellikle Galaxy S4 ve Galaxy S5 modellerine olan ilginin düşük kalması nedeni ile akıllı telefon satışlarında düşüş yaşayan ve bunu gelirlere de yansıtan Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde de inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.





Yılın üçüncü çeyreği itibari ile 45 milyar dolarlık gelir elde eden firma, 4.6 milyar dolar net kara imza attı. Yıl bazında yüzde 20-30 civarında düşüş yaşayan Samsung, 2012 yılının ortalarından bu yana ilk kez 50 milyar dolar çizgisinin altına indi.





Tüm şirket gelirlerinin yarısına imza atan mobil bölümü bu nedenle mali tabloları etkileyen en önemli unsur oluyor. Samsung son çeyrekte akıllı telefon satışlarını önemli oranda artırdığını belirtiyor. Ancak genelde orta seviye cihazlar daha çok satılınca önceki dönemlere göre gelirler de düşük kalıyor.





Mobil cihaz bölümünün son çeyrekte elde ettiği gelir yüzde 15 düşüşle 22.3 milyar dolar oldu. Faaliyet karı ise 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın büyük beklenti beslediği Galaxy Note 4 satışları ise yılın son çeyreğindeki mali tablolarda kendisini gösterecek.





Samsung akıllı telefon pazarındaki rekabetin giderek kızıştığını ve bu rekabetin satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ancak yıl sonunda tüketici tarafında yaşanan hareketlilikten en iyi şekilde fayda sağlanması hedefleniyor.

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