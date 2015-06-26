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Samsung yine iPhone'u hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı

3 yıl
9,3b
1
71
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung yine iPhone'u hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı
Samsung son dönemlerde Galaxy S6 serisine ait reklamlara hız vermiş durumda. Şirket çok değil yaklaşık 1 hafta kadar önce S6 serisinin ön kamerasına vurgu yapan bir reklam yayınlamış ve "selfie çubuğu" kullanmak zorunda kalan telefon kullanıcılarını alaycı bir dille eleştirmişti.
Selfie odaklı reklamda özellikle kılıf takılmış bir çok iPhone telefon görülüyordu. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeni reklam filmini yayınlayan Samsung bu kez ise kablosuz şarj teknolojisine dikkat çekiyor. Reklam filminde kablolarla uğraşan bir yığın insan gösterirken özellikle iPhone'unu şarj ünitesine yerleştiremeyen bir kullanıcı da alaycı bir şekilde ekranlara geliyor.
Videonun sonunda ise Galaxy S6 ailesinin dahili kablosuz şarj desteği ile gelmesine dikkat çekilirken kullanıcının bu konudaki rahatlığı ekranlara getiriliyor. Sizler markalar arasındaki rekabeti körükleyen bu tarz reklamları nasıl buluyorsunuz? Sizce global anlamda büyük markaların birbirlerini hedef alan reklamlar yapması doğru mu yoksa yanlış mı?

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adını nick koydum 3 yıl en beğenilen
4 Yıldır Android kullanmama rağmen şu elmacıların dediği "virüs" bir bana gelmedi. Android in güvensiz olduğunu söyleyip duruyorlar ama şu ana kadar hiç bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım. Neyse Samsung iyi reklam yapmış elmacılara selam olsun.
4 Yıldır Android kullanmama rağmen şu elmacıların dediği "virüs" bir bana gelmedi. Android in güvensiz olduğunu söyleyip duruyorlar ama şu ana kadar hiç bir gü...
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emrekaradag 3 yıl
Samsung sempatizanı değilim ama adamlara helal olsun her fırsatta uğraşıyolar apple ile.bu arada ilk yorum garip his veriyomuş cidden :D
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DH Misafiri 3 yıl
Ya şu iphone nun stabilitesinden bahseden arkadaşlar.Sizin bu iphonelari apple değilde başka bir firma mi üretiyor.Bende 2 tane iphone var biri iphone 5 diğeri iphone 6.İkiside problemli.İphone 5 zaten Yalama oldu güncelleme almaktan.Her aldığı güncellemede telefon da çeşitli problemler çıktı.KaSMA,donma kilit ekran 20 saniyede açılıyor.Ayrıca bizim ailede toplam 10 tane iphone var kardeslerimde,yegenlerde hepsinde de benzeri problemler var.Evdeki iphone 6 kendi kendine açılıp kapanıyor.Apple store la kontak halindeyim bakalım degiseceklermi 6 yi.
Ya şu iphone nun stabilitesinden bahseden arkadaşlar.Sizin bu iphonelari apple değilde başka bir firma mi üretiyor.Bende 2 tane iphone var biri iphone 5 diğeri ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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landmoon 3 yıl
Zamanında 3gs kullandım, onun haricinde sony,samsung ,lg hemen her markayı kullandım
şu an eşimde 5s ,baldızda 4s var

öyle meydanı boş bulup atıp tutan marka fanatiklerine çok gülüyorum

profesyonel karşılaştırma sitelerinde fotoğraftan ,hıza, şarja kadar zaten hepsini kıyaslıyorlar.. öyle iphone da 8 saat ekran açık filan fantazi

güncellemede zaten bi yenilik gelmiyor,ios 7den 8 e ne değişti hayatınızda mesela? aksine baldızın telefonu kasım kasım kasılıyor,hanımın telefonu tekliyor... evdeki yedek telefonum samsung Wonderı zevk için xda dan 5.1.1 e güncelledim ,gayet güzel çalışıyor mesela

müşteri memnuniyeti olarak swap cihazla değiştiriyorlar (başka bir nedenden onarım görmüş/ kasası değişmiş),inanmazsanız değişimde kapalı kutu cihaz isteyin.

apple ın sunmadığı yeniliklere ,kullanıcıları "ihtiyacımız yok" zaten diyip ,bir sene sonra sununca vauvv diyorlar..bakınız büyük ekran

ama diğer markalarda süpermi ,değil tabi.. hepsinin artısı eksisi var: wonderın pili şişti,S5 im leğendi, Lg g3'ümün ekranı sarardı,sony z1'im su aldı

şu an S6 edge kullanıyorum..bununda artıları eksileri var.. sanki kendi şarjı 3 gün gidiyor gibi reklama çıkmasıda komik

kablosuz şarj da zaten vardı,samsungun artısı bunu 30 hazirana kadar ücretsiz vermesi .. ama zaten 3000 tl olan telefonda da versin bi zahmet

sonuç olarak marka fanatikliğine gerek yok,önemli olan ihtiyaca göre telefon almak


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MegaWolt38 3 yıl
Samsung pişmanlıktır. Ailedeki herkeste Samsung cihaz vardı. Pilleri rezaletti, durduk yere kapanır, kitlenir, ekrana çağrı gelir açamazsın falan filan. Telefon musun ömür törpüsü mü?
Ailecek iPhone 5S'e geçtik rahatladık. Kibar, kasmayan, sabit, yazılım desteği yıllarca alacak, kısacası her açıdan kafayı rahat ettirecek bir telefon.
Hem Samsung hem Android pişmanlıktır.
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serkn25 3 yıl
psyke86
samsung daha kendi yazılımını çıkaramayıp ücretsiz yazılım olan android kullanıyor apple samsungu muhattap bile almıyor çünki muhattap alınacak seviyede degil :) samsung kullanmama rağmen apple telefonda öncüdür

Samsung kendi işletim sistemini yazacak kapasitede sadace oturmus bir anroid ekosistemini bırakmak istemiyor .Tizen en az ios kadar donanım yüksek derecede faydalanıyor
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premiumbeyin 3 yıl
Apple geliştirip daha stabil şekilde bu uygulamayı sunar artık yeni telinde tabi bunun içinde +500 lira eklerler
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ErKaN-23 3 yıl
Applı hedef alacaklarına teknik servis konusunda biraz apple örnek alsınlar sattıkları ürünün arkasında biraz dursunlar, her şeye kullanıcı hatası deyip duruyorlar
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medcezir10 3 yıl
ahahahh.. Bayılıyorum bunların kapışmalarına:D hele hele şu samsung un dava sonrası madeni para olayı
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nslookup 3 yıl
İphone gibi ilkel bi gelefon her türlü eleştiriyi hak ediyor
ipone 4 le 6 arası hiç bi fark göremiyorum işlemci hızı dışında. He bide android üreticilerden çaldıkları özellikler var bi kaç tane işte o kadar.
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durmanow 3 yıl
DSGNRY
saçma sapan çıkmış model için reklam yapacağına güncellemeleri versin adam gibi
2010 model iPhone 4s 2015 yazılımını alıyor. En baba serisi Galaxy Note 3 ve Note 4 hala bir 5.1.1 alamadı


İyiki güncelleme veriyorlar eski Iphone 4 üme ios 7 güncellemesini verdiler çook güzel oldu bir akıcı bir stabil(!) sorma gitsin yani hergün dua ediyorum iyikide eski sürüme geri dönülmüyor yoksa yanlış yola girip ios 6 yı geri yüklemeye felan çalışırdık . Tanrı apple ı ve fanlarını kutsasın :)
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adını nick koydum 3 yıl en beğenilen
4 Yıldır Android kullanmama rağmen şu elmacıların dediği "virüs" bir bana gelmedi. Android in güvensiz olduğunu söyleyip duruyorlar ama şu ana kadar hiç bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım. Neyse Samsung iyi reklam yapmış elmacılara selam olsun.
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