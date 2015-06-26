Samsung yine iPhone'u hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı

Samsung son dönemlerde Galaxy S6 serisine ait reklamlara hız vermiş durumda. Şirket çok değil yaklaşık 1 hafta kadar önce S6 serisinin ön kamerasına vurgu yapan bir reklam yayınlamış ve "selfie çubuğu" kullanmak zorunda kalan telefon kullanıcılarını alaycı bir dille eleştirmişti.
Selfie odaklı reklamda özellikle kılıf takılmış bir çok iPhone telefon görülüyordu. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeni reklam filmini yayınlayan Samsung bu kez ise kablosuz şarj teknolojisine dikkat çekiyor. Reklam filminde kablolarla uğraşan bir yığın insan gösterirken özellikle iPhone'unu şarj ünitesine yerleştiremeyen bir kullanıcı da alaycı bir şekilde ekranlara geliyor.
Videonun sonunda ise Galaxy S6 ailesinin dahili kablosuz şarj desteği ile gelmesine dikkat çekilirken kullanıcının bu konudaki rahatlığı ekranlara getiriliyor. Sizler markalar arasındaki rekabeti körükleyen bu tarz reklamları nasıl buluyorsunuz? Sizce global anlamda büyük markaların birbirlerini hedef alan reklamlar yapması doğru mu yoksa yanlış mı?
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu an eşimde 5s ,baldızda 4s var
öyle meydanı boş bulup atıp tutan marka fanatiklerine çok gülüyorum
profesyonel karşılaştırma sitelerinde fotoğraftan ,hıza, şarja kadar zaten hepsini kıyaslıyorlar.. öyle iphone da 8 saat ekran açık filan fantazi
güncellemede zaten bi yenilik gelmiyor,ios 7den 8 e ne değişti hayatınızda mesela? aksine baldızın telefonu kasım kasım kasılıyor,hanımın telefonu tekliyor... evdeki yedek telefonum samsung Wonderı zevk için xda dan 5.1.1 e güncelledim ,gayet güzel çalışıyor mesela
müşteri memnuniyeti olarak swap cihazla değiştiriyorlar (başka bir nedenden onarım görmüş/ kasası değişmiş),inanmazsanız değişimde kapalı kutu cihaz isteyin.
apple ın sunmadığı yeniliklere ,kullanıcıları "ihtiyacımız yok" zaten diyip ,bir sene sonra sununca vauvv diyorlar..bakınız büyük ekran
ama diğer markalarda süpermi ,değil tabi.. hepsinin artısı eksisi var: wonderın pili şişti,S5 im leğendi, Lg g3'ümün ekranı sarardı,sony z1'im su aldı
şu an S6 edge kullanıyorum..bununda artıları eksileri var.. sanki kendi şarjı 3 gün gidiyor gibi reklama çıkmasıda komik
kablosuz şarj da zaten vardı,samsungun artısı bunu 30 hazirana kadar ücretsiz vermesi .. ama zaten 3000 tl olan telefonda da versin bi zahmet
sonuç olarak marka fanatikliğine gerek yok,önemli olan ihtiyaca göre telefon almak
Ailecek iPhone 5S'e geçtik rahatladık. Kibar, kasmayan, sabit, yazılım desteği yıllarca alacak, kısacası her açıdan kafayı rahat ettirecek bir telefon.
Hem Samsung hem Android pişmanlıktır.
Samsung kendi işletim sistemini yazacak kapasitede sadace oturmus bir anroid ekosistemini bırakmak istemiyor .Tizen en az ios kadar donanım yüksek derecede faydalanıyor
İyiki güncelleme veriyorlar eski Iphone 4 üme ios 7 güncellemesini verdiler çook güzel oldu bir akıcı bir stabil(!) sorma gitsin yani hergün dua ediyorum iyikide eski sürüme geri dönülmüyor yoksa yanlış yola girip ios 6 yı geri yüklemeye felan çalışırdık . Tanrı apple ı ve fanlarını kutsasın :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9306 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kablosuz ve