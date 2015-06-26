Samsung yine iPhone'u hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı

Samsung son dönemlerde Galaxy S6 serisine ait reklamlara hız vermiş durumda. Şirket çok değil yaklaşık 1 hafta kadar önce S6 serisinin ön kamerasına vurgu yapan bir reklam yayınlamış ve "selfie çubuğu" kullanmak zorunda kalan telefon kullanıcılarını alaycı bir dille eleştirmişti.

Selfie odaklı reklamda özellikle kılıf takılmış bir çok iPhone telefon görülüyordu. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeni reklam filmini yayınlayan Samsung bu kez ise kablosuz şarj teknolojisine dikkat çekiyor. Reklam filminde kablolarla uğraşan bir yığın insan gösterirken özellikle iPhone'unu şarj ünitesine yerleştiremeyen bir kullanıcı da alaycı bir şekilde ekranlara geliyor.

Videonun sonunda ise Galaxy S6 ailesinin dahili kablosuz şarj desteği ile gelmesine dikkat çekilirken kullanıcının bu konudaki rahatlığı ekranlara getiriliyor. Sizler markalar arasındaki rekabeti körükleyen bu tarz reklamları nasıl buluyorsunuz? Sizce global anlamda büyük markaların birbirlerini hedef alan reklamlar yapması doğru mu yoksa yanlış mı?