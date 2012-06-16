Samsung, yoğun talep nedeniyle Galaxy S3'ün Kanada çıkışını bir hafta erteledi





Galaxy S3, Londra'daki tanıtımının ardından kısa süre içerisinde ön sipariş listelerindeki yerini almıştı. Çıkışına kadar geçen sürede 9 milyon ön sipariş aldığı rapor edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Fakat Samsung Kanada'nın resmi Twitter hesabından yaptığı son bilgilendirme, planlanan rakamların çok daha üstünde bir talebin olduğunu ortaya çıkardı.

Kanada'nın beş büyük operatörüyle satışa sunulacak Samsung Galaxy S III için Best Buy ve Future Shop gibi perakendeciler ve diğer kurumlar 20 Haziran tarihinde dağıtımın başlayacağını açıklamıştı. Samsung Kanada ise; Galaxy S3 için gelen 'benzersiz' talep nedeniyle bu tarihi bir hafta ertelemek zorunda kaldı.

İngiltere dahil olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede en çok satanlar listesinin tepesine kurulan Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi, tarihin en çok ön sipariş alan aygıtı olarak nitelendiriliyor.

Samsung Galaxy S, 24 milyon, Galaxy S2 ise 28 milyon satmıştı. İkinci model hızla tüketilmeye devam ederken Galaxy S3'ün de gelişiyle bu yıl sonuna kadar Galaxy S serisinin 100 milyon satışı aşması mümkün görünüyor.

Haziran - Temmuz aylarında A.B.D'de çıkış yapacak olan Samsung'un Android işletim sistemli akıllı telefonu, Güney Kore'ye de henüz giriş yapmadı. bu önemli ülkeler için bir gecikme söz konusu olup olmadığı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S-III-launch-in-Canada-pushed-back-a-week-to-June-27th_id31326