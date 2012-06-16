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Samsung, yoğun talep nedeniyle Galaxy S3'ün Kanada çıkışını bir hafta erteledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Galaxy S3, Londra'daki tanıtımının ardından kısa süre içerisinde ön sipariş listelerindeki yerini almıştı. Çıkışına kadar geçen sürede 9 milyon ön sipariş aldığı rapor edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Fakat Samsung Kanada'nın resmi Twitter hesabından yaptığı son bilgilendirme, planlanan rakamların çok daha üstünde bir talebin olduğunu ortaya çıkardı.
Kanada'nın beş büyük operatörüyle satışa sunulacak Samsung Galaxy S III için Best Buy ve Future Shop gibi perakendeciler ve diğer kurumlar 20 Haziran tarihinde dağıtımın başlayacağını açıklamıştı. Samsung Kanada ise; Galaxy S3 için gelen 'benzersiz' talep nedeniyle bu tarihi bir hafta ertelemek zorunda kaldı.
İngiltere dahil olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede en çok satanlar listesinin tepesine kurulan Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi, tarihin en çok ön sipariş alan aygıtı olarak nitelendiriliyor.
Samsung Galaxy S, 24 milyon, Galaxy S2 ise 28 milyon satmıştı. İkinci model hızla tüketilmeye devam ederken Galaxy S3'ün de gelişiyle bu yıl sonuna kadar Galaxy S serisinin 100 milyon satışı aşması mümkün görünüyor. 
Haziran - Temmuz aylarında A.B.D'de çıkış yapacak olan Samsung'un Android işletim sistemli akıllı telefonu, Güney Kore'ye de henüz giriş yapmadı. bu önemli ülkeler için bir gecikme söz konusu olup olmadığı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S-III-launch-in-Canada-pushed-back-a-week-to-June-27th_id31326 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
myhotyro
iPhoneFanlar gelirler bok atmaya

Artık iphone'u kimse iplemiyor ki be dostum, yeni savaş one x ve s3 arasında.
Iphone bu cihazlara yenildiğinden beri ifan'lar suskun iphone 5 bekleyişi içinde duruyorlar.
myhotyroiPhoneFanlar gelirler bok atmayaArtık iphone'u kimse iplemiyor ki be dostum, yeni savaş one x ve s3 arasında.Iphone bu ci...
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myhotyro 7 yıl
iPhoneFanlar gelirler bok atmaya
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omers 7 yıl
S3 daha amaerika'da, kanada'da, hatta güney kore'de bile çıkmamışken türkiye'de 3 haftadır satılıyor olması ilginç geldi bana. samsung türkiye gerçekten iyi çalışıyor bu modelde
S3 daha amaerika'da, kanada'da, hatta güney kore'de bile çıkmamışken türkiye'de 3 haftadır satılıyor olması ilginç geldi bana. samsung türkiye gerçekten iyi çal...
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1 Avatar
Rusty 7 yıl
CooL_ROMEO
Ulan adam gibi destek verseler öleceklermi yav ! Kasmadan oyun oynamak istiyoruz bu kadarmi zor ? Samsung adam gibi destek verirse cihazlarina 1 dk düşünmez ios kullananlar

Adam kendi cihazını kastıracak oyunu kendi marketine koymaz zaten merak etme.
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Burak1916 7 yıl
samsungu tebrik ediyorum türkiye pazarını gerçekten önemsiyorlar. bundan dolayı da samsung almaya devam ediyorum. türkiye pazarını düşünen tek firma bence...
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Jacobıan 7 yıl Burak1916
marazpolat
samsungu tebrik ediyorum türkiye pazarını gerçekten önemsiyorlar. bundan dolayı da samsung almaya devam ediyorum. türkiye pazarını düşünen tek firma bence...

katılıyorum
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ErTuFx 7 yıl
Kendi kullandigim cihazlarda hep inad ettim dedimki....
ne ANDROID ne IOS kullanmayacagim veeeee gittim bold 9900 aldim kapandi acilmadi islemcisi bozuldu zarar ettim.
gene inad ettim ne ANDROID ne IOS dedim Nokia lumia wp7 bir telefon alayim dedim ayni hata islemcisi bozuldu gene zarar ettim ve serviste bekliyorum.
Simdi iki markasin da Allah belasini versin diyor ve ücüncü telefonumun ya samsung ya iphone olacagina and iciyorum.
Amin.
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McGhoosT 7 yıl
CooL_ROMEO
umut_baris
CooL_ROMEO
umut_baris
CooL_ROMEO Ulan adam gibi destek verseler öleceklermi yav ! Kasmadan oyun oynamak istiyoruz bu kadarmi zor ? Samsung adam gibi destek verirse cihazlarina 1 dk düşünmez ios kullananlar
kasan modeli öğrenebilir miyiz acaba?
Nova 3 daha s3 e dahi çikmadi ondan bahsediyorum + neredeyse hiç bi android telefonda adam gibi çalişmiyor
bu samsung ve diğer üreticilerle alakalı bir durum değil. bu oyunun android versiyonunu oyunun yapımcısı çıkarır.
Nasıl alakasi yok samsung dürtecek onlarda yapacaklar bak apple a oyunlar takir takir çalisiyor ne bi kasma ne de sonradan versiyon güncelleme ? Samsungda biraz bu işin üstüne düşse iyi olacak

acaba apple ın 3-4 tane modeli olduğu için olabilirmi ?
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cevapveren62 7 yıl
DH Misafiri
samsung teknolıji bakımından gerçekten üst düzey bir cihaz ama cihazda kullanılan malzeme ve elektronik parçalar o kadarda kaliteli değil belli bir zaman sonra bozulma yapıyor o yüzden samsung cihazları uzun ömürlü olmuyor maalesef.....

Eminmisin samsung bir dünya devi ve neredeyse kullandığın çoğu cihazın içinde samsungun üğterriği bir parça kullanılıyor melesa ıphoneninde birkaç parçasını samsung üğretiyor hangilerini hatırlamıyorum.
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cevapveren62 7 yıl
omers
S3 daha amaerikada, kanadada, hatta güney korede bile çıkmamışken türkiyede 3 haftadır satılıyor olması ilginç geldi bana. samsung türkiye gerçekten iyi çalışıyor bu modelde

Garanti dışında herşeyleri iyi zaten ürünü bir kakalasınlar sonrasına bakmıyorlar cihazlar çok güzel ama sırf garanti nedeniyle içim ısınmıyor :S
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omers 7 yıl
S3 daha amaerika'da, kanada'da, hatta güney kore'de bile çıkmamışken türkiye'de 3 haftadır satılıyor olması ilginç geldi bana. samsung türkiye gerçekten iyi çalışıyor bu modelde
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Makaroncu 7 yıl
DH Misafiri
samsung teknolıji bakımından gerçekten üst düzey bir cihaz ama cihazda kullanılan malzeme ve elektronik parçalar o kadarda kaliteli değil belli bir zaman sonra bozulma yapıyor o yüzden samsung cihazları uzun ömürlü olmuyor maalesef.....

Tabi cnm sen git biz geliyoz :)
Samsung dünyanın en kaliteli elektronik parçalarını üretir.
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DH Misafiri 7 yıl
samsung teknolıji bakımından gerçekten üst düzey bir cihaz ama cihazda kullanılan malzeme ve elektronik parçalar o kadarda kaliteli değil belli bir zaman sonra bozulma yapıyor o yüzden samsung cihazları uzun ömürlü olmuyor maalesef.....
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denizhanq 7 yıl
bugün s3 incelerken teknosada adam geldi tabi satıcı kişi anlatıyo ama çakmıyo bişeyden adam anlattım o kadar agzı açık dinledi ve kime sorsam samsung alma diyor dedi ve döndü gitti :D yanda bayan da dinlemiş telefonu aldı :D daha çok satar bu telefon :d
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