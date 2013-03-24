Samsung'a göre Andy Rubin anlaşılması zor biriydi, yeni isim ise işbirliğine daha çok açık





Geçen hafta Google tarafından en çok konuşulan konu, Android bölümü başkanı Andy Rubin'in, kendi girişimi satın alındığı günden bu yana Google'da devam ettirdiği işini bırakarak yeni kariyer alanlarına yönelmesi oldu. Rubin'in yerine ise Sundar Pichai getirildi.





Bu değişim Google'ın Android ortaklarında da yankı buldu. Ancak Samsung'un yaklaşımı biraz daha ilginç oldu.





Samsung ürün şefi Kevin Packingham bir demecinde, Google ile olan ilişkilerinin son iki yılda güçlendiğini ve ilişkinin kendileri için süper önemli olduğunu dile getirdi. Çünkü iki firmanın tüketicileri sadece Samsung markalı bir akıllı telefon değil aynı zamanda Google işletim sistemli bir ürün almaya ikna etmeleri gerekiyor.





Android ekibindeki değişime de değinen Packingham, Sundar Pichai'nin işbirliğine daha açık birisi olduğunu, ancak Rubin ile geçinmekte oldukça zorlandıklarını ifade etti. Herhangi bir konuda bir pozisyonu tutan Rubin'in farklı bir fikri kabul etmesi pek mümkün değilken, Sundar Pichai bu açıdan çok iyi ve farklı fikirleri de değerlendirmeye çalışıyor.





Packingham değişimi oldukça yerinde bulurken, Pichai'nin önceki çalışmalarında da başarılı işler yaptığının altını çizdi.





http://www.businessinsider.com/samsung-kevin-packingham-google-andy-rubin-2013-3