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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'a göre Andy Rubin anlaşılması zor biriydi, yeni isim ise işbirliğine daha çok açık

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'a göre Andy Rubin anlaşılması zor biriydi, yeni isim ise işbirliğine daha çok açık

Geçen hafta Google tarafından en çok konuşulan konu, Android bölümü başkanı Andy Rubin'in, kendi girişimi satın alındığı günden bu yana Google'da devam ettirdiği işini bırakarak yeni kariyer alanlarına yönelmesi oldu. Rubin'in yerine ise Sundar Pichai getirildi.

Bu değişim Google'ın Android ortaklarında da yankı buldu. Ancak Samsung'un yaklaşımı biraz daha ilginç oldu.

Samsung ürün şefi Kevin Packingham bir demecinde, Google ile olan ilişkilerinin son iki yılda güçlendiğini ve ilişkinin kendileri için süper önemli olduğunu dile getirdi. Çünkü iki firmanın tüketicileri sadece Samsung markalı bir akıllı telefon değil aynı zamanda Google işletim sistemli bir ürün almaya ikna etmeleri gerekiyor.

Android ekibindeki değişime de değinen Packingham, Sundar Pichai'nin işbirliğine daha açık birisi olduğunu, ancak Rubin ile geçinmekte oldukça zorlandıklarını ifade etti. Herhangi bir konuda bir pozisyonu tutan Rubin'in farklı bir fikri kabul etmesi pek mümkün değilken, Sundar Pichai bu açıdan çok iyi ve farklı fikirleri de değerlendirmeye çalışıyor.

Packingham değişimi oldukça yerinde bulurken, Pichai'nin önceki çalışmalarında da başarılı işler yaptığının altını çizdi.


http://www.businessinsider.com/samsung-kevin-packingham-google-andy-rubin-2013-3 Yorum Yaz
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RuNY@ 6 yıl en beğenilen
Telefonlara adam gibi güncelleme versinler de kimin başta olduğu bizim için önemli değil..
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yc#1 6 yıl gagilo
gagilo

kim ne derse desin AFYOn AyPhone :D

Öğretmenin senden şikayetçi. Sınıftaki Atatürk resmini indirip yerine Steve Jobs'u asmışsın.
gagilokim ne derse desin AFYOn AyPhone :DÖğretmenin senden şikayetçi. Sınıftaki Atatürk resmini indirip yerine Steve Jo...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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zekstekalkmayancuk 6 yıl
Yanlış anlamadıysam samsung diyor ki:Biz bu adamı daha kolay kandırırız
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.:asci:. 6 yıl
teknolojinin işbirlikçi adama değil işi bilen yenilikçi adama ihtiyacı var!bu tür insanlar zaten geçinilmesi zor olur.steve jobs en basitinden.Ama o adam adına sevindim artık daha güzel bir girişim örneğiyle çıkmasını umuyorum
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zekstekalkmayancuk 6 yıl
Yanlış anlamadıysam samsung diyor ki:Biz bu adamı daha kolay kandırırız
Yanıtla +4
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Rockmania01 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin AFYOn AyPhone :D

Donanimhaber bu adamı acil banlasın işi gücü aynı mesajı her konunun altına yazmak acaba bu adamın validesi apple ne iş yapıyor çaycı felanmı :P
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