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Samsung'dan 4 GB kapasiteli MP3 çalar: YP-U7

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5b
1
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan 4 GB kapasiteli MP3 çalar: YP-U7
Samsung'un yeni MP3 çalar modeli YP-U7, kısa bir süre önce internette gün yüzüne çıktı.

85.9 mm uzunluğunda, 26 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve sadece 28.4 gram ağırlığında hazırlanan YP-U7'nin gümüş - beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifi bulunuyor. MP3 çaların gövdesinde ise alüminyumun tercih edildiği dile getiriliyor.
1-inç büyüklüğündeki ve 128 x 64 piksel çözünürlüğündeki renkli ekranıyla dikkat çeken YP-U7'nin kapasitesi 4 GB. Bilgisayar ile MP3 çalar arasında dosya aktarımı için herhangi bir ara kabloya ihtiyacımız yok. Kapak çıkarılarak MP3 çaların doğrudan bilgisayarla bağlantısı sağlanabiliyor.
MP3'ün yanı sıra WMA, OGG ve FLAC formatındaki ses dosyalarına destek veren MP3 çaların bataryası 20 saate kadar kullanım süresi vadediyor. YP-U7'nin fiyat bilgisi ise henüz verilmemiş.
Samsung'dan 4 GB kapasiteli MP3 çalar: YP-U7

http://mobilityupdate.com/pmp/samsung-yp-u7/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
u 7 kullanıyorum sarjda unutmuşum yanlışlıkla 5 saat felan şuan çalışmıyor ne yapmalıyım
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Chucky Pancamo 6 yıl
Hort zannettim.
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senersongur 6 yıl
MP3 çalarların artık modası geçti.

3-4 yıldır yüzüne bakan yok bunların.
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DH Misafiri 6 yıl
sokomato
Arkadaşlar yurtdışındayım şu anda ürünü aldım ve kullanıyorum, @Olginin de dediği gibi bu ürün büyük olasılıkla Türkiyeye gelmeyecek. En son Samsung YP-U5 geldi Türkiyeye, çok güzel bir üründü, ses kalitesi ve şarj süresi çok iyiydi. Sorasında Samsung YP-U6 modelini çıkarttı ancak bu model Türkiyeye gelmedi. Aynı durumun U7 için de geçerli olduğunu düşünüyorum.Ürünü satın almak isteyen olursa bana ulaşabilir :)

ne kadar fiyata satıyorsunuz?
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Srcn81 6 yıl
Güzelmiş..
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jumuu 6 yıl
1 gblik u3 kullanirdim.menu gecisleri,kisa yollari harikaydi 3 sene kullanmistim(askerde komutan yakalayinca ustune bastirarak kirdirmisti bana o zamana kadar kullandim).3 senenin sonunda hala bataryasi ilk gunku kadar gidiyordu.cok aradim almak icin ama bulamadim.suan sony nwz-b172 kullaniyorum,u3'un tadini vermiyor.en basitinden pc'ye baglamadan sarki silemiyorsunuz.ondan yillar once cikan u3te vardi oysa.
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sokomato 6 yıl
Arkadaşlar yurtdışındayım şu anda ürünü aldım ve kullanıyorum, @Olgi'nin de dediği gibi bu ürün büyük olasılıkla Türkiye'ye gelmeyecek. En son Samsung YP-U5 geldi Türkiye'ye, çok güzel bir üründü, ses kalitesi ve şarj süresi çok iyiydi. Sorasında Samsung YP-U6 modelini çıkarttı ancak bu model Türkiye'ye gelmedi. Aynı durumun U7 için de geçerli olduğunu düşünüyorum.
Ürünü satın almak isteyen olursa bana ulaşabilir :)
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swat882 6 yıl
flac dosyası iyi düşünülmüş
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isimsiz34 6 yıl
şık ve güzel gibi görünüyor alınabilitesi var yani
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mesincır 6 yıl
Samsung kablosuz bağlantıyı fotoğraf makinelerinde de yaygınlaştırdı. Burada da kullanmış. 4 GB fiyasko o ayrı konu.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Baya geride kalmış.
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Lord Melkor 6 yıl
4gb flac desteği olsa ne olur sd kart desteği varsa eksileyin
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