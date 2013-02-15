Samsung'dan 4 GB kapasiteli MP3 çalar: YP-U7

Samsung'un yeni MP3 çalar modeli YP-U7, kısa bir süre önce internette gün yüzüne çıktı.







85.9 mm uzunluğunda, 26 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve sadece 28.4 gram ağırlığında hazırlanan YP-U7'nin gümüş - beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifi bulunuyor. MP3 çaların gövdesinde ise alüminyumun tercih edildiği dile getiriliyor.



1-inç büyüklüğündeki ve 128 x 64 piksel çözünürlüğündeki renkli ekranıyla dikkat çeken YP-U7'nin kapasitesi 4 GB. Bilgisayar ile MP3 çalar arasında dosya aktarımı için herhangi bir ara kabloya ihtiyacımız yok. Kapak çıkarılarak MP3 çaların doğrudan bilgisayarla bağlantısı sağlanabiliyor.



MP3'ün yanı sıra WMA, OGG ve FLAC formatındaki ses dosyalarına destek veren MP3 çaların bataryası 20 saate kadar kullanım süresi vadediyor. YP-U7'nin fiyat bilgisi ise henüz verilmemiş.



http://mobilityupdate.com/pmp/samsung-yp-u7/