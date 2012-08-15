Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Full HD filtreli ve S-Plazma İyon teknolojili yeni klimalar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
1
26
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı ürünleriyle beyaz eşya sektöründe önemli hamleler yapan Samsung Electronics Co., yoğun sıcakların yaşandığı Ağustos ayında yeni akıllı Jungfrau klimalarla evleri serinletmeye devam ediyor.

Samsung yeni akıllı klimaları enerji tasarrufunu artıran Full HD Filtre ve S-Plazma İyon özellikli Çifte Tasarruf teknolojisi ile konforlu, sağlıklı ve doğa dostu bir yaşam tarzı vaat ederken, kullanıcıların paradan da tasarruf yapabilmelerine yardımcı oluyor.  

Samsung'un gelişmiş Double Cleaning arındırma sistemine sahip Jungfrau Klimalar ile hava iki şekilde temizleniyor; öncelikle Full HD filtresinin sağladığı iyileştirilmiş filtreleme ile havadaki mikroskopik toz partiküllerini yüzde 90'a varan bir oranda tutarak kirli hava tozlardan arındırılıyor sonrasında gelişmiş S-Plazma iyon sistemi ile en ufak toz tanecikleri ve virüsleri bile toplayabilen antibakteriyel kaplaması ile filtreleme işlemi tamamlanıyor.
S-Plazma iyon havadaki toz partiküllerini, bakteri ve alerjen maddeleri %99'a varan oranda etkisizi hale getirerek onları zararsız su buharı haline dönüştürürken otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde ortam sürekli temiz bir havaya sahip oluyor.  

Klimalarda yer alan 'Akıllı Inverter' özelliği  tüketicilerin klimanın açık ya da kapalı olduğu her iki durumda da enerji tasarrufu yapmalarına imkan tanıyor. Sistem açıldığında devreye giren artırılmış kontrol teknolojisi ideal sıcaklık derecesini kompresörü sürekli çalıştırıp durdurmaksızın koruyor ve böylece boşa harcanan enerji miktarını azaltıyor. 

Sistem kapalı olduğunda devreye giren geliştirilmiş kontrol kutusu ise 'standby' gücü yerine düşük seviyede enerji kullanarak geleneksel klimalara kıyasla tüketicilere yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Klimalarda soğutma sistemlerine ek olarak bulunan ısıtma sistemleri otomatik olarak seçilerek belirlenen sıcaklık seviyesi korunuyor.

Samsung'un dinamik 3D Rüzgar teknolojisi sayesinde oda içindeki hava eşit olarak dağılıyor ve kullanıcılara kısa sürede daha serin bir ortam sunuluyor.

Samsung'un yeni klimalarında bulunan "d'light Cool" özelliği sayesinde de odanın nem düzeyi ölçülerek ideal sıcaklık otomatik olarak hesaplanıyor ve en uygun ayar yapılıyor. Sonuç olarak tüketicilere yüzde 15'i bulan bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Samsung'un "İyi Uyku" özelliği çeşitli uyku dönemlerine göre en uygun uyuma sıcaklıklarını ve aynı zamanda nem düzeyini otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara yüzde 36'yı bulan ek bir tasarruf sağlayabiliyor.
Ayrıca yeni Samsung klimalar odayı hızlı ve etkin bir şekilde soğutmak için "Turbo Soğutma" işlevini kullanıyor.
Jungrafu serisi klimaların AQV18KBANSTK Inverter modeli 2.996 TL fiyat etiketine sahipken, AQV12KBANSTK Inverter modeli ise 2.544 TL fiyat etiketine sahip.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tutankemon 7 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

tutankemon

mnc07

tutankemon

servisleri hakkında iyi şeyler yazmıyo forum bedava verseler alınmaz.


zamanla düzelecektir merak etmeyin samsung dünya devi olma yolunda ilerliyor..

Ben 1984 senesinden beri bu markayı bilirim o seneden beri zerre servislerde düzelme konusunda bir hareket yok, bakalım daha kaç sene bekleyeceğiz.

Bu arada bedava verseler almam.

apple klima çıkartsa koşa koşa alırsınız ama.. gece gider sıraya girersiniz


yaşım 55 ben F/P bakarım hayatımdada hiçbir şeye koşmadım.

elimdede alcatel 190 tl aldım cep teli var. Kişileri tanımadan yargılamayınız.
vitor reistutankemonmnc07tutankemonservisleri ha...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 7 yıl
Samsung nerdeyse bütün alanlarda teknoloji devi olmaya aday bence. Ama klima sektöründe Daikin ve Mitsubishi kadar iyi olması için daha yolu var.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Momo-Oz
Samsungun servisi berbat gecen sefer telefon biraktim adam götürmüş evinde kullanmiş gelmiş içinde sevgisiline attigi mesajlari vardi telefonda gittim bune böyle bu ne saçmalık bu telefon nasil buradan dişari cikti dedim yok dişari çikmadi bilmemne dedi orjinal servis birde bu , bende nasil cikmadi ya dedim biz o mesajlari burda attik dedi tabi mesajda canım şu an duşa giricem sonra konuşuruz mesaji atmiş bizim eleman o mesaj foyasini ortaya cikardi çok ugrastim müdürle konusturmadilar bende daha ugrasmak istemedim yoksa genel müdürlügüne kadar şikayet ederdim...adam telefonu almiş evine götürmüş kullanmiş resmen babasinin telefonu gibi,

peşini bırakmasaydın keşke ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
apple klima çıkarana kadar camları açarız sorun değil samsung alınır mı apple varken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CuteFace. 7 yıl
Klimalar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, servislerinde iş olmayınca olmuyor. Sadece samsung'a değil bu lafım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
en iyisi Apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Samsung kim klima yapmak ve bu hizmeti sunmak kim. Klima işi sık sık servisle muhatap gerektirir. Samsung servislerinin Türkiye ayağı 5 para etmez bir hizmet sunuyor. Bu servis anlayışıyla klima işi yürümez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter61 7 yıl
Full HD filtre mi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chifawan1001 7 yıl
alt kalite olanlarda işte böyle boyama süslemelere gidiyorlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 7 yıl
Samsungun servisi berbat gecen sefer telefon biraktim adam götürmüş evinde kullanmiş gelmiş içinde sevgisiline attigi mesajlari vardi telefonda gittim bune böyle bu ne saçmalık bu telefon nasil buradan dişari cikti dedim yok dişari çikmadi bilmemne dedi orjinal servis birde bu , bende nasil cikmadi ya dedim biz o mesajlari burda attik dedi tabi mesajda ''canım şu an duşa giricem sonra konuşuruz'' mesaji atmiş bizim eleman o mesaj foyasini ortaya cikardi çok ugrastim müdürle konusturmadilar bende daha ugrasmak istemedim yoksa genel müdürlügüne kadar şikayet ederdim...
adam telefonu almiş evine götürmüş kullanmiş resmen babasinin telefonu gibi,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 7 yıl
curufperlit
full hd haha kelime oyunları ve süslü bir kasadan başka birşey değilsin samsungdünyanın en büyük ve en çok dalda üretim yapan bir elektronik şirketive ama hiçbirşey keşfetmeyen yeni bir teknoloji sunmayanda tek şirketi

Önce bir araştırma yapsaydınız keşke asistpatent.com.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xda-developer 7 yıl
Klima güzel gözüküyor da Full HD ve S-Plazma nasıl isimler ya. Klimaya da full hd dediler ya... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankemon 7 yıl
Arkadaşlar ürün alırken tip en sonda kalsın.

Siz hiç üst kalite klimalarda ışıklar, dereceler rengarenk görüntüler, gördügünüz mü benim bildiğim hiçbirinde yok çünkü onlar asıl işlevlerini satıyorlar, alt kalite olanlarda işte böyle boyama süslemelere gidiyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celo68 7 yıl
"S-Plazma iyon havadaki toz partiküllerini, bakteri ve alerjen maddeleri %99'a varan oranda etkisizi hale getirerek onları zararsız su buharı haline dönüştürürken otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde ortam sürekli temiz bir havaya sahip oluyor."
Tozu bakteriyi falan su buharına dönüştürüyorsa devrim gibi bir şey bu s-plazma ya da yazımda hata mı var. Kaynak belirtseydiniz güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5878 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında" 7 yıl Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim