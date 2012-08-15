Samsung'dan Full HD filtreli ve S-Plazma İyon teknolojili yeni klimalar

Akıllı ürünleriyle beyaz eşya sektöründe önemli hamleler yapan Samsung Electronics Co., yoğun sıcakların yaşandığı Ağustos ayında yeni akıllı Jungfrau klimalarla evleri serinletmeye devam ediyor.





Samsung yeni akıllı klimaları enerji tasarrufunu artıran Full HD Filtre ve S-Plazma İyon özellikli Çifte Tasarruf teknolojisi ile konforlu, sağlıklı ve doğa dostu bir yaşam tarzı vaat ederken, kullanıcıların paradan da tasarruf yapabilmelerine yardımcı oluyor.





Samsung'un gelişmiş Double Cleaning arındırma sistemine sahip Jungfrau Klimalar ile hava iki şekilde temizleniyor; öncelikle Full HD filtresinin sağladığı iyileştirilmiş filtreleme ile havadaki mikroskopik toz partiküllerini yüzde 90'a varan bir oranda tutarak kirli hava tozlardan arındırılıyor sonrasında gelişmiş S-Plazma iyon sistemi ile en ufak toz tanecikleri ve virüsleri bile toplayabilen antibakteriyel kaplaması ile filtreleme işlemi tamamlanıyor.

S-Plazma iyon havadaki toz partiküllerini, bakteri ve alerjen maddeleri %99'a varan oranda etkisizi hale getirerek onları zararsız su buharı haline dönüştürürken otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde ortam sürekli temiz bir havaya sahip oluyor.





Klimalarda yer alan 'Akıllı Inverter' özelliği tüketicilerin klimanın açık ya da kapalı olduğu her iki durumda da enerji tasarrufu yapmalarına imkan tanıyor. Sistem açıldığında devreye giren artırılmış kontrol teknolojisi ideal sıcaklık derecesini kompresörü sürekli çalıştırıp durdurmaksızın koruyor ve böylece boşa harcanan enerji miktarını azaltıyor.





Sistem kapalı olduğunda devreye giren geliştirilmiş kontrol kutusu ise 'standby' gücü yerine düşük seviyede enerji kullanarak geleneksel klimalara kıyasla tüketicilere yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Klimalarda soğutma sistemlerine ek olarak bulunan ısıtma sistemleri otomatik olarak seçilerek belirlenen sıcaklık seviyesi korunuyor.





Samsung'un dinamik 3D Rüzgar teknolojisi sayesinde oda içindeki hava eşit olarak dağılıyor ve kullanıcılara kısa sürede daha serin bir ortam sunuluyor.





Samsung'un yeni klimalarında bulunan "d'light Cool" özelliği sayesinde de odanın nem düzeyi ölçülerek ideal sıcaklık otomatik olarak hesaplanıyor ve en uygun ayar yapılıyor. Sonuç olarak tüketicilere yüzde 15'i bulan bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Samsung'un "İyi Uyku" özelliği çeşitli uyku dönemlerine göre en uygun uyuma sıcaklıklarını ve aynı zamanda nem düzeyini otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara yüzde 36'yı bulan ek bir tasarruf sağlayabiliyor.

Ayrıca yeni Samsung klimalar odayı hızlı ve etkin bir şekilde soğutmak için "Turbo Soğutma" işlevini kullanıyor.

Jungrafu serisi klimaların AQV18KBANSTK Inverter modeli 2.996 TL fiyat etiketine sahipken, AQV12KBANSTK Inverter modeli ise 2.544 TL fiyat etiketine sahip.