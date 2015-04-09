Samsung'dan Galaxy S6 Edge için sıfırdan toplama videosu geldi

Samsung'un detaylarına burada yer verdiğimiz kavisli ekrana sahip yeni modeli Galaxy Edge, geçtiğimiz günlerde iFixit tarafından parçalarına ayrılmış ve 10 üzerinden 3 puan alarak tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşmişti. Şimdi ise direkt olarak Samsung'dan iFixit sürecini tersine çeviren yeni bir video yayınlandı.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da "SamsungTomorrow" kanalından yanılanan video, parçalarına ayrılmış Galaxy Edge'nin sıfırdan birleştirilmesini gözler önüne seriyor. Yerleştirilen parçaların isimlerinin de gösterildiği video, nispeten yüzeysel kalmasına rağmen cihazın teknik altyapısını etkili bir şekilde yansıtıyor.

Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/samsung-shows-how-the-galaxy-s6-edge-is-put-together-video-09-04-2015/