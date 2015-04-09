Samsung'dan Galaxy S6 Edge için sıfırdan toplama videosu geldi

Haber Editörü
Samsung'un detaylarına burada yer verdiğimiz kavisli ekrana sahip yeni modeli Galaxy Edge, geçtiğimiz günlerde iFixit tarafından parçalarına ayrılmış ve 10 üzerinden 3 puan alarak tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşmişti. Şimdi ise direkt olarak Samsung'dan iFixit sürecini tersine çeviren yeni bir video yayınlandı.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da "SamsungTomorrow" kanalından yanılanan video, parçalarına ayrılmış Galaxy Edge'nin sıfırdan birleştirilmesini gözler önüne seriyor. Yerleştirilen parçaların isimlerinin de gösterildiği video, nispeten yüzeysel kalmasına rağmen cihazın teknik altyapısını etkili bir şekilde yansıtıyor.
Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.geeky-gadgets.com/samsung-shows-how-the-galaxy-s6-edge-is-put-together-video-09-04-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fabrikasında çocuk işçi çalıştırdığı ortaya çıkan samsung firmasıdır ben m8 kullanıyorum onuda övecek değilim ben işçinin hazzı yorumuna cevap yazdım farkettiysen! atlıyorsan ortaya önce yazılanların neye cevap olduğuna dikkat et! dünyada bütün telefonların drop testlerini performans testlerini tamir sökülme takılma testlerini kullanıcılar yapar! ama samsung bunları bile yorumsuz tarafsız kişilere bırakmayı göze alamayıp kendisi satışa çıkmadan yayınlıyor! sizde bu videoları savunacak kadar markacıysanız bi çıkar ilişkisi vardır!!!
Sen hangi telefonu kullanıyorsun? iPhone dahil bütün teknoloji firmaları cihazlarını oralarda ürettiriyor. Playstation'ın var mı? Veya herhangi bir akıllı telefonun? Televizyonun? Adam reklam kampanyasının yorumlamasını yapmış. Sanki dünyada bir tek uzakdoğuda üretilen malı allayıp pullayıp reklamını yapan samsung. Tövbe tövbe.
Samsung goz ardi ettiig sey su :
Acmak zor .
Acilirken yapistiricilar ile dolu olmasi dusundurucu.
Acilmis bir cihazi montaj etmek daha da ugrastiriyor.
Samsung belliki kapatilmamis cihazi ilk defa montajlamis . Baksaniza yapistiricilardan eser yok.
Yani yaniltici .
ifixit deki inceleme gercek yani realist video .
Samsung belli ki heracidan kendince cevap veriyor!
Bu neyin savunmasıdır. Sanırsın firmaya ortak. Kötüleyen kötülesin niye gocunuyorsun. Sen beğenip almışsın diğeri begenmemiş. Beğenmek zorunda mı? Cocuksan bilmen ama büyüksen çocukça yaklaşımlar bunlar
samsung işcisinin hazzı mı_? hahahahahahahahahhaha ozaman yiyosa çindeki fabrikada çalıştırdığı çocukların telefonu birleştirirkenki videosunu koysun samsung.. haz mış!!
2-"somut bir şey üretmeden laf üretmede üstümüze yok." demeniz ezberlenmiş bir sözel hayatı sevdiğinizi,
3-"bir Samsung işçisinin S6 yı nasıl bir araya getirdiğini ve paketlediğini yani parçaları birleştirme aşamasını anlatıyor." demeniz yediğiniz kazıklara rağmen bundan memnun (haz almakla ilgili olan) kaldığınızı,
4-"İfixit ede bir gönderme yok bence" demeniz ise yazdıklarımdan bir B anlamadığınızı gösteriyor.