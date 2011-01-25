Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530

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Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung, özellikle kadınlara yönelik yeniden yorumladığı La Fleur serisi dört yeni cep telefonunu duyurdu. Orjinallerinden sahip oldukları çiçek desenleriyle ayrılan telefonlardan S7230 ile S5250, Samsung'un mobil işletim sistemi Bada'yı kullanıyor. Önümüzdeki aydan itibaren Rusya pazarına giriş yapması beklenen telefonlardan S7230 320 Euro, S5250 220 Euro, C3530 150 Euro ve E2530 ise 100 Euro fiyat etiketine sahip olacak. La Fleur serisi cep telefonlarının teknik özellikleri sırasıyla şu şekilde;
Samsung S7230 Wave 723 La Fleur - Teknik Özellikler:
Samsung S5250 Wave 525 La Fleur - Teknik Özellikler:
Samsung C3530 La Fleur - Teknik Özellikler:
Samsung E2530 La Fleur - Teknik Özellikler:
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Özellikle C3530 serisini