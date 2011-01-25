Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
101,4b
1
3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung, özellikle kadınlara yönelik yeniden yorumladığı La Fleur serisi dört yeni cep telefonunu duyurdu. Orjinallerinden sahip oldukları çiçek desenleriyle ayrılan telefonlardan S7230 ile S5250, Samsung'un mobil işletim sistemi Bada'yı kullanıyor. Önümüzdeki aydan itibaren Rusya pazarına giriş yapması beklenen telefonlardan S7230 320 Euro, S5250 220 Euro, C3530 150 Euro ve E2530 ise 100 Euro fiyat etiketine sahip olacak. La Fleur serisi cep telefonlarının teknik özellikleri sırasıyla şu şekilde;

Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530
Tam Boyutta Gör

Samsung S7230 Wave 723 La Fleur - Teknik Özellikler:

  • Quadband GSM - HSDPA desteği
  • Bada OS
  • 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel dokunmatik ekran
  • TouchWIZ 3.0 arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 90 MB dahili bellek + microSDHC kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, aGPS
  • 5 Megapiksel kamera, led flaş
  • RDS'li FM radyo
  • 1200 mAh batarya

    • Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530
    Tam Boyutta Gör

    Samsung S5250 Wave 525 La Fleur - Teknik Özellikler:

  • Quadband GSM desteği
  • Bada OS
  • 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel dokunmatik ekran
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 100 MB dahili bellek + microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, aGPS
  • 3.2 megapiksel kamera
  • RDS'li FM radyo
  • 1200 mAh batarya

    • Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530
    Tam Boyutta Gör

    Samsung C3530 La Fleur - Teknik Özellikler:

  • Quadband GSM desteği
  • 2.2 inç boyutunda 240 x 320 piksel ekran
  • 50 MB dahili bellek + microSD kart desteği
  • 3.2 megapiksel kamera
  • Bluetooth 2.1
  • RDS'li FM radyo
  • 960 mAh batarya
    • Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530
    Tam Boyutta Gör

    Samsung E2530 La Fleur - Teknik Özellikler:

  • Quadband GSM desteği
  • 2.0 inç boyutunda 128 x 160 piksel ekran
  • microSD kart desteği
  • 1.3 megapiksel kamera
  • Bluetooth 2.1
  • FM radyo
  • 800 mAh batarya

    • Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 7 yıl
    peki fiyatı ne kadar(ben liseye geçtimde babam alıcak)fiyatını öğrenmek istiyorum(uygunsa avmleri gezip,bulursak alıcaz)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 7 yıl
    Bu modelleri nereden satın alabiriz?
    Özellikle C3530 serisini
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 8 yıl
    çok güzel bir telefon
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTX560Ti TOP video inceleme [Orta Segmentte savaş yeni başlıyor!] Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
    DonanımHaber
    Uber için Türkiye’de yolun sonu!
    DonanımHaber
    Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim