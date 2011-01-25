Samsung'dan La Fleur serisi dört farklı telefon: S7230, S5250, C3530 ve E2530

Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung, özellikle kadınlara yönelik yeniden yorumladığı La Fleur serisi dört yeni cep telefonunu duyurdu. Orjinallerinden sahip oldukları çiçek desenleriyle ayrılan telefonlardan S7230 ile S5250, Samsung'un mobil işletim sistemi Bada'yı kullanıyor. Önümüzdeki aydan itibaren Rusya pazarına giriş yapması beklenen telefonlardan S7230 320 Euro, S5250 220 Euro, C3530 150 Euro ve E2530 ise 100 Euro fiyat etiketine sahip olacak. La Fleur serisi cep telefonlarının teknik özellikleri sırasıyla şu şekilde;

Samsung S7230 Wave 723 La Fleur - Teknik Özellikler:

Quadband GSM - HSDPA desteği

Bada OS

3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel dokunmatik ekran

TouchWIZ 3.0 arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

90 MB dahili bellek + microSDHC kart desteği

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, aGPS

5 Megapiksel kamera, led flaş

RDS'li FM radyo

1200 mAh batarya

Samsung S5250 Wave 525 La Fleur - Teknik Özellikler:

Quadband GSM desteği

Bada OS

3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel dokunmatik ekran

3.5 mm kulaklık girişi

100 MB dahili bellek + microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, aGPS

3.2 megapiksel kamera

RDS'li FM radyo

1200 mAh batarya

Samsung C3530 La Fleur - Teknik Özellikler:

Quadband GSM desteği

2.2 inç boyutunda 240 x 320 piksel ekran

50 MB dahili bellek + microSD kart desteği

3.2 megapiksel kamera

Bluetooth 2.1

RDS'li FM radyo

960 mAh batarya

Samsung E2530 La Fleur - Teknik Özellikler:

Quadband GSM desteği

2.0 inç boyutunda 128 x 160 piksel ekran

microSD kart desteği

1.3 megapiksel kamera

Bluetooth 2.1

FM radyo

800 mAh batarya