Samsung'dan Level On kulaklık ailesine yeni üye: Wireless Pro

Geçtiğimiz Nisan ayında detaylarına burada yer verdiğimiz Level On Wireless ve Level Link isimli ürülerini görücüye çıkartan teknoloji devi Samsung, ürün gamına Level On Wireless Pro kablosuz kulaklık modelini de eklediğini duyurdu.

Siyah ve altın renk seçenekleriyle kafa üstü formunda hazırlanan Samsung Level On Wireless Pro kablosuz kulaklık modeli, özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gündelik kullanımı da hedef alındığı için oldukça şık görünen ürün, gürültü ortamlarda büyük fayda sağlayan "aktif gürültü engelleme" sistemiyle geliyor ve üzerinde yer alan dokunmatik kontrol butonlarıyla hem ses hem de parça değişimi yapabiliyor.

Kısaca UHQA olarak adlandırılan "Ultra Yüksek Kaliteli Ses" aktarımı yapabilen ancak bunun niçin Galaxy Note 5 ile Galaxy S6 Edge+ gibi destekli cihazlara ve yüksek bitrate değerine sahip müziklere ihtiyaç duyan Samsung Level On Wireless Pro, böylelikle CD'lerden daha zengin / derin bir işitsel deneyim ortaya koyabiliyor. Çift katmanlı diyaframıyla dengeli ses veren kablosuz kulaklık, "Talk-In" moduyla müzik dinlenirken ortam sesini tamamen kesmiyor ve bu da tahmin edebileceğiniz üzere özellikle aktif şehir hayatı için büyük önem arz ediyor.

Bağlantı noktasında Bluetooth 4.1 kullanan Samsung Level On Wireless Pro'nun diğer detayları arasındaysa görüşmeler için mikrofon, 40mm sürücü, 236 gram ağırlık, isteğe bağlı kablo ile kullanım gibi detaylar yer alıyor. Ürünün aktif gürültü engelleme açık batarya süresi 10 saati bulurken, aktif gürültü engelleme kapatıldığı zamansa 20 saate yaklaşıyor.





Ürünün resmi fiyatı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da 250$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-introduces-level-on-wireless-pro-headphones-for-a-premium-listening-experience/