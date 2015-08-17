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Samsung'dan Level On kulaklık ailesine yeni üye: Wireless Pro

3 yıl
7,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan Level On kulaklık ailesine yeni üye: Wireless Pro
 
Geçtiğimiz Nisan ayında detaylarına burada yer verdiğimiz Level On Wireless ve Level Link isimli ürülerini görücüye çıkartan teknoloji devi Samsung, ürün gamına Level On Wireless Pro kablosuz kulaklık modelini de eklediğini duyurdu.
Siyah ve altın renk seçenekleriyle kafa üstü formunda hazırlanan Samsung Level On Wireless Pro kablosuz kulaklık modeli, özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gündelik kullanımı da hedef alındığı için oldukça şık görünen ürün, gürültü ortamlarda büyük fayda sağlayan "aktif gürültü engelleme" sistemiyle geliyor ve üzerinde yer alan dokunmatik kontrol butonlarıyla hem ses hem de parça değişimi yapabiliyor.
Kısaca UHQA olarak adlandırılan "Ultra Yüksek Kaliteli Ses" aktarımı yapabilen ancak bunun niçin Galaxy Note 5 ile Galaxy S6 Edge+ gibi destekli cihazlara ve yüksek bitrate değerine sahip müziklere ihtiyaç duyan Samsung Level On Wireless Pro, böylelikle CD'lerden daha zengin / derin bir işitsel deneyim ortaya koyabiliyor. Çift katmanlı diyaframıyla dengeli ses veren kablosuz kulaklık, "Talk-In" moduyla müzik dinlenirken ortam sesini tamamen kesmiyor ve bu da tahmin edebileceğiniz üzere özellikle aktif şehir hayatı için büyük önem arz ediyor.
Samsung'dan Level On kulaklık ailesine yeni üye: Wireless Pro
 
Bağlantı noktasında Bluetooth 4.1 kullanan Samsung Level On Wireless Pro'nun diğer detayları arasındaysa görüşmeler için mikrofon, 40mm sürücü, 236 gram ağırlık, isteğe bağlı kablo ile kullanım gibi detaylar yer alıyor. Ürünün aktif gürültü engelleme açık batarya süresi 10 saati bulurken, aktif gürültü engelleme kapatıldığı zamansa 20 saate yaklaşıyor.

Ürünün resmi fiyatı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da 250$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 
Samsung'dan Level On kulaklık ailesine yeni üye: Wireless Pro
 

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-introduces-level-on-wireless-pro-headphones-for-a-premium-listening-experience/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Kulaklığı aldım wireless deniliyor bluetooth bağlantı yaptım ama wireless bağlantı nasıl yapılıyor bilen var mı
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swat882 3 yıl
Kulaklığı denemiş biri olarak fiyatını haketetmeyen bir fiyatı var, başarılı bir kulaklık değil malesef
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung Level On kullanıyorum ve şunu söyleyebilirim ki piyasada isim yapmış birçok kulaklığı cebinden çıkarır. Birde ben müzik dinlerken dışarı sesin gidip yanımdaki birinin rahatsız olmasını sevmem.

Öyle kulaklıklar varki metrobüse binersin adam yanındayı boşver bir iki metre uzağında bile çısss çısss çısss sesi sana geliyor. Bu konuda Level On gerçekten çok iyi bir ürün.

Fakat bu iyi ürünün hakkını iPhone ve HTC daha iyi veriyor. Samsung bu konuda yıllardır vasat.

Kulaklığı S6 Edge ile dinledim onda da iyiydi ama dilerim Note 5 aynı değildir.
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kadirirdem 3 yıl
250 dolar bu kulaklıklar için pahalı değilmi ?....
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