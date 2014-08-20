Samsung'dan Level serisi ses ürünlerine yeni bir kablosuz hoparlör





Level adı altında tüketicilere üst seviye ses ürünleri sunmaya başlayan Samsung, kulaklık ile başladığı seriyi daha sonra hoparlör ile genişletmişti. Şimdi ise mini bir hoparlör ürünü tanıttı.





Level Box Mini adındaki Bluetooth hoparlör Level Box modelinin mini versiyonu olarak değerlendirilebilir. 55mm stereo sürücü barındıran hoparlör bir de pasif radyatöre yer veriyor. Böylece ses dengeli ve güçlü bir şekilde aktarılabiliyor.





Bluetooth 3.0 üzerinden bağlantı kuran Level Box Mini, NFC ile kolayca eşleşme yapabiliyor ve S Voice desteği sayesinde ses komutlarını algılayabiliyor. SoundAlive teknolojisi sayesinde ses naliz edilerek en iyi ses kalitesi için otomatik olarak ayarlamalar yapabiliyor.





Cihazın içerisindeki 1600mAh gücündeki batarya 1000 saat bekleme, 25 saat müzik oynatma ve 30 saat konuşma süreleri sunuyor. 392gr ağırlığa sahip olan ürün 4 farklı renk seçeneği ile sunulacak. Ürünün ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı.

http://www.droid-life.com/2014/08/19/samsung-announces-level-box-mini-bluetooth-speaker-kind-of-like-a-jambox/