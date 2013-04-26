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Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
965
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 24-inç büyüklüğünde hazırladığı yeni LCD monitörü S24C750P'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
İnce çerçevesiyle ve şık tasarımıyla göz dolduran S24C750P, 24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı MVA panele ev sahipliği yapıyor. MVA (Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojisinin, TN (Twisted Nematic) panellere göre renk gösterimi, görüş açısı, kontrast oranı ve siyah derinliği gibi hususlarda daha avantajlı olduğu dile getiriliyor.
Yatay - dikey pozisyonlarda kullanılabilen ve çalışma sırasında 23 watt enerji harcayan LCD monitör, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 3000:1 kontrast oranı ve 178 derece varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor. LCD monitörün bağlantı seçeneklerine gelecek olursak, 2 adet HDMI portu ile 1 adet VGA (D-Sub) girişi dikkatlerden kaçmıyor.
Samsung, S24C750P'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi vermemiş.
Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P
Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P
Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P

http://www.samsung.com/levant/consumer/computers-peripherals/monitors/led-monitor/LS24C750PS/ZN Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Haberde tek bir kelime bile geçirmemişler. Çünkü belliki alıntı yaptıkları yerde yazmadığı için, insiyatif kullanmaktan olabildiğince çekiniyorlar.
Monitörün kablo bağlantıları yapıldıktan sonra, ayağın içinden diklemesine geçip (gizlenip) en alttaki boşluktan dışarı çıkıyor. Ve son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.
(Fakat kablosu kısa veya prizleri uzak olan kişiler için, normalden 20 cm kadar daha uzun kablo gerekebilir.)
Haberde tek bir kelime bile geçirmemişler. Çünkü belliki alıntı yaptıkları yerde yazmadığı için, insiyatif kullanmaktan olabildiğince çekiniyorlar.Monitörü...
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R.V.PERSİE 6 yıl
Samsung her yerde abi
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MxFxOx 6 yıl
2k yada 4k flimlerin boyutlarını düşünemiyorum.50-60 dklık full-hd'lerin en kötüsü 8-9 gbyte
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LightningRaven 6 yıl
Gene sonyden çalmış.

Yav he he diyin şu samsunga gene.
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meego 6 yıl
2k çıkarsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Artık Oyun ve Multimedya agırlıklı ev kullanıcıları monitörlerde 2k çözünürlük aramaya başladılar...
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eddy123 6 yıl
Sonunda şu TN panellerden vazgeçmeye başladılar. Fiyatı da uygun olursa bence bu ürün çok satar.
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eddy123 6 yıl
scot
Kablo bağlanti yerleri çok düşünülmüş olmali.. Bağlanti yapildiktan sonra çok şık duracağından eminim ;) Şunu ayağa koymak çokmu zor aga..

Eğer ayağa koyarsa bu sefer de çıkartıp duvara asan kişilerde sorun yaratacak diye yapmıyorlar.
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Xagdas 6 yıl eddy123
eddy123

scot

Kablo bağlanti yerleri çok düşünülmüş olmali.. Bağlanti yapildiktan sonra çok şık duracağından eminim ;) Şunu ayağa koymak çokmu zor aga..


Eğer ayağa koyarsa bu sefer de çıkartıp duvara asan kişilerde sorun yaratacak diye yapmıyorlar.



Vesa bağlantısı için 4 tane vida yeri yok cihazda. Duvara asılan tipte bir monitör değil malesef.
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baycihan 6 yıl
amoled monitörler ne zaman çıkacak acaba?
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berkkarabacak 6 yıl
off samsung off yine döktürmüşün kaliteni,mükemmel dizaynını ama keşke çözünürlük 2k olsaydı
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Haberde tek bir kelime bile geçirmemişler. Çünkü belliki alıntı yaptıkları yerde yazmadığı için, insiyatif kullanmaktan olabildiğince çekiniyorlar.
Monitörün kablo bağlantıları yapıldıktan sonra, ayağın içinden diklemesine geçip (gizlenip) en alttaki boşluktan dışarı çıkıyor. Ve son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.
(Fakat kablosu kısa veya prizleri uzak olan kişiler için, normalden 20 cm kadar daha uzun kablo gerekebilir.)
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scot 6 yıl
Kablo bağlanti yerleri çok düşünülmüş olmali.. Bağlanti yapildiktan sonra çok şık duracağından eminim ;) Şunu ayağa koymak çokmu zor aga..
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