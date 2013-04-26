Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 24-inç büyüklüğünde hazırladığı yeni LCD monitörü S24C750P'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
İnce çerçevesiyle ve şık tasarımıyla göz dolduran S24C750P, 24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı MVA panele ev sahipliği yapıyor. MVA (Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojisinin, TN (Twisted Nematic) panellere göre renk gösterimi, görüş açısı, kontrast oranı ve siyah derinliği gibi hususlarda daha avantajlı olduğu dile getiriliyor.
Yatay - dikey pozisyonlarda kullanılabilen ve çalışma sırasında 23 watt enerji harcayan LCD monitör, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 3000:1 kontrast oranı ve 178 derece varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor. LCD monitörün bağlantı seçeneklerine gelecek olursak, 2 adet HDMI portu ile 1 adet VGA (D-Sub) girişi dikkatlerden kaçmıyor.
Samsung, S24C750P'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi vermemiş.
http://www.samsung.com/levant/consumer/computers-peripherals/monitors/led-monitor/LS24C750PS/ZN Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Monitörün kablo bağlantıları yapıldıktan sonra, ayağın içinden diklemesine geçip (gizlenip) en alttaki boşluktan dışarı çıkıyor. Ve son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.
(Fakat kablosu kısa veya prizleri uzak olan kişiler için, normalden 20 cm kadar daha uzun kablo gerekebilir.)