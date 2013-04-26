Samsung'dan MVA panelli 24-inç LCD monitör: S24C750P



Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 24-inç büyüklüğünde hazırladığı yeni LCD monitörü S24C750P 'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

İnce çerçevesiyle ve şık tasarımıyla göz dolduran S24C750P, 24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı MVA panele ev sahipliği yapıyor. MVA (Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojisinin, TN (Twisted Nematic) panellere göre renk gösterimi, görüş açısı, kontrast oranı ve siyah derinliği gibi hususlarda daha avantajlı olduğu dile getiriliyor.



Yatay - dikey pozisyonlarda kullanılabilen ve çalışma sırasında 23 watt enerji harcayan LCD monitör, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 3000:1 kontrast oranı ve 178 derece varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor. LCD monitörün bağlantı seçeneklerine gelecek olursak, 2 adet HDMI portu ile 1 adet VGA (D-Sub) girişi dikkatlerden kaçmıyor.

Samsung, S24C750P'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi vermemiş.



http://www.samsung.com/levant/consumer/computers-peripherals/monitors/led-monitor/LS24C750PS/ZN