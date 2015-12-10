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Samsung'dan alt seviyeye OIS dopingi

Yüksek kar marjlarından ziyade fazla sayıda satarak sürümden kazandıran alt seviye akıllı telefon segmenti için Samsung'un yeni projeleri yolda. Firma alt seviyede daha fazla farklılaşmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan alt seviyeye OIS dopingi

Bu yıla kadar sayısız akıllı telefon modeli ile piyasadaki hakimiyetini kaptırmamaya çalışan Samsung, pazarda durgunluk yaşamaya başlayınca pazarlama stratejisinde büyük bir değişiklik yapmıştı. Bu yıldan itibaren her segmentte öne çıkan bir seri üzerinde karar kılan firmanın ilk örnekleri de Galaxy A ve Galaxy E serisi olmuştu. 

Tamamen metal kasa, Super AMOLED ekran gibi özelliklerle rakiplerinden farklılaşmaya çalışan serilere, Samsung daha fazla özellik eklemeyi planlıyor. Sektörden gelen bilgilere göre giriş ve orta seviye akıllı telefonlara optik görüntü sabitleme - OIS ve Samsung Pay ödeme sistemleri entegre edilecek. 

Geçtiğimiz günlerde lanse edilen yeni Galaxy A5 ve Galaxy A7 akıllı telefonlarında OIS desteğinin yer alması, Samsung'un bu planını hayata geçirmeye başladığını gösteriyor. Muhtemelen yeni Galaxy E ve Galaxy J serilerinde de arka kameranın OIS desteğine kavuştuğunu göreceğiz. 

Samsung'un kendi ödeme sistemi Samsung Pay ise sadece ABD ve Güney Kore'de kullanıma sunulduğu için şimdilik akıllı telefonlara bir değer kazandırmıyor. Sistemin daha fazla ülkede hayata geçmesi ile birlikte Samsung kullanıcıların yaygın bir şekilde akıllı telefonlarından temassız ödeme yapabilecekler. 2016 yılından itibaren Çin, İspanya, İngiltere gibi ülkelere hizmetin yayılması bekleniyor. 

Samsung alt seviye segmentteki akıllı telefonlara daha fazla dikkat çekici özellik ekleyerek satış konusunda artış yaşamayı umut ediyor. Amiral gemi seviyesinde Apple, LG, Huawei, Xiaomi gibi rakipleri nedeniyle satışlarda azalma yaşanıyor. Geçmiş yıllarda on milyonlarla ifade edilen satış rakamlarından bu yıl eser yok. Bu bakımdan Samsung çareyi alt seviye pazara ağırlık vermekte buluyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-include-OIS-Samsung-Pay-on-entry-level-and-mid-range-handsets_id76482 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
guvercinim53 3 yıl
Merhaba Arkadaşlar.. 0 aldığım Samsung A5 2016 sm-a510f telefonumun orta tuşu (Ana ekran tuşu) sorunlu çıktı. Ve Samsung Aldığım günden beri genel müdürlüğüne kadar gitmeme rağmen sorunun varlığını kabul etmiyor. Başka arkadaşlar problem yaşamasın diye paylaşıyorum bu bağlantıyı. 2 telefon arasındaki Kanıt... Tek, Amacım haksızlığı, Adaletsizliği göstermek. Allahım kimseyi haksızlığa uğratmasın... youtu.be/...
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kadirirdem 3 yıl
önce adam gibi ve yerinde güncelleme versinler....
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Patren 3 yıl
bide güncellemeleri tam zamanında verseler doğru yolda
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argat44 3 yıl
Yazılım desteği verin kardeşim. Yazılımmmmmm
Galaxy S4 mini kullanıyorum 2 yıldır çok da memnunum ama destek yok. 1 kez bile güncelleme almadı. Note3 Neo kullanıyorum 1.5 yıldır Bir kez bile güncelleme almadı. 4.4.3 versiyon da bi yere kadar 6 çıkmış
Yazılım konusunda Sony LG ve HTC nin üzerine tanımam. Kazara Sony T2 ultra sahibi oldum ve Sony den çok memnun kaldım. Şimdiki hedef ek kısa zamanda Z5 sahibi olmak.
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dawras 3 yıl
Samsungun alt cihazinida kullandim (pocket) amiral gemiside (S4) hatta alt seviye telefon ve tabletleri de elimden gecti.
Su kadarini soyliyim yeni cikan cihazlar gayet iyi eskisine gore.
Samsung bide alt segment cihazlarin yazilimina destek verse bide.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ortalama 1 kişiye 1 tane , kendini zengin sanana ise en fazla 2 tane satabileceklerini yeni yeni anlamışlar :)
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