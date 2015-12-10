Samsung'dan alt seviyeye OIS dopingi

Bu yıla kadar sayısız akıllı telefon modeli ile piyasadaki hakimiyetini kaptırmamaya çalışan Samsung, pazarda durgunluk yaşamaya başlayınca pazarlama stratejisinde büyük bir değişiklik yapmıştı. Bu yıldan itibaren her segmentte öne çıkan bir seri üzerinde karar kılan firmanın ilk örnekleri de Galaxy A ve Galaxy E serisi olmuştu.





Tamamen metal kasa, Super AMOLED ekran gibi özelliklerle rakiplerinden farklılaşmaya çalışan serilere, Samsung daha fazla özellik eklemeyi planlıyor. Sektörden gelen bilgilere göre giriş ve orta seviye akıllı telefonlara optik görüntü sabitleme - OIS ve Samsung Pay ödeme sistemleri entegre edilecek.





Geçtiğimiz günlerde lanse edilen yeni Galaxy A5 ve Galaxy A7 akıllı telefonlarında OIS desteğinin yer alması, Samsung'un bu planını hayata geçirmeye başladığını gösteriyor. Muhtemelen yeni Galaxy E ve Galaxy J serilerinde de arka kameranın OIS desteğine kavuştuğunu göreceğiz.





Samsung'un kendi ödeme sistemi Samsung Pay ise sadece ABD ve Güney Kore'de kullanıma sunulduğu için şimdilik akıllı telefonlara bir değer kazandırmıyor. Sistemin daha fazla ülkede hayata geçmesi ile birlikte Samsung kullanıcıların yaygın bir şekilde akıllı telefonlarından temassız ödeme yapabilecekler. 2016 yılından itibaren Çin, İspanya, İngiltere gibi ülkelere hizmetin yayılması bekleniyor.





Samsung alt seviye segmentteki akıllı telefonlara daha fazla dikkat çekici özellik ekleyerek satış konusunda artış yaşamayı umut ediyor. Amiral gemi seviyesinde Apple, LG, Huawei, Xiaomi gibi rakipleri nedeniyle satışlarda azalma yaşanıyor. Geçmiş yıllarda on milyonlarla ifade edilen satış rakamlarından bu yıl eser yok. Bu bakımdan Samsung çareyi alt seviye pazara ağırlık vermekte buluyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-include-OIS-Samsung-Pay-on-entry-level-and-mid-range-handsets_id76482