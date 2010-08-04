Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan dahili USB konnektörlü 12.2 MP kompakt kamera: PL90

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
1
4
Televizyonlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ev elektroniğinden beyaz eşyaya, dizüstü bilgisayardan iş makinesine oldukça geniş bir sektörde faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, dijital kamera alanında da iddiasını sürdürüyor.

Son günlerde birbirinden yeni dijital kameralarını ard arda tanıtan Samsung, bugün dahili USB konnektörüne sahip modeli PL90'ı sürpriz şekilde duyurdu. Dahili USB konnektörü sayesinde kablolara gereksinim duymaksızın PL90'ı bilgisayara bağlayıp bataryayı şarj edebiliyoruz, fotoğraflarımızı bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. 98 x 57 x 18 mm ebatlarında tasarlanan PL90 ile 12.2 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör ve 4 kata kadar optik zum imkanı tanıyan 29- 116 mm'lik (35 mm formatına göre) objektif sunulmuş. Ayrıca kamerada görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz algılama teknolojisi unutulmamış. 2.7 inç LCD ekrana sahip kameranın yüz algılama teknolojisi aynı anda 12 farklı kişinin yüzünü daha etkin sonuçlar için tespit edebiliyor.

Son olarak 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 veya 15 kare video kaydedebilen PL90'ın 149.99$ / 129.99 Pound'dan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi olarak eylül ayı işaret ediliyor.

Samsung'dan dahili USB konnektörlü 12.2 MP kompakt kamera: PL90
Tam Boyutta Gör
Samsung'dan dahili USB konnektörlü 12.2 MP kompakt kamera: PL90
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
fena değilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 9 yıl
video çekimini 720p yapsa daha makbule geçerdi sonuçta tüm dizüstü ve netbooklarda hatta bir çok bilgisayarda kart okuyucu mevcut artık sürekli bilgisayara foto atmıyoruz o yüzden kartı çıarıp kart okuyucuya takarken kaybolan zaman çok önemli değil ama yenilik iyidir tabii bu benim için hiçbirzaman tercih sebebi olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
pratikmiş gercekten,bravo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Pratik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim