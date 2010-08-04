Samsung'dan dahili USB konnektörlü 12.2 MP kompakt kamera: PL90

Ev elektroniğinden beyaz eşyaya, dizüstü bilgisayardan iş makinesine oldukça geniş bir sektörde faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, dijital kamera alanında da iddiasını sürdürüyor.

Son günlerde birbirinden yeni dijital kameralarını ard arda tanıtan Samsung, bugün dahili USB konnektörüne sahip modeli PL90'ı sürpriz şekilde duyurdu. Dahili USB konnektörü sayesinde kablolara gereksinim duymaksızın PL90'ı bilgisayara bağlayıp bataryayı şarj edebiliyoruz, fotoğraflarımızı bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. 98 x 57 x 18 mm ebatlarında tasarlanan PL90 ile 12.2 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör ve 4 kata kadar optik zum imkanı tanıyan 29- 116 mm'lik (35 mm formatına göre) objektif sunulmuş. Ayrıca kamerada görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz algılama teknolojisi unutulmamış. 2.7 inç LCD ekrana sahip kameranın yüz algılama teknolojisi aynı anda 12 farklı kişinin yüzünü daha etkin sonuçlar için tespit edebiliyor.

Son olarak 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 veya 15 kare video kaydedebilen PL90'ın 149.99$ / 129.99 Pound'dan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi olarak eylül ayı işaret ediliyor.