Samsung'dan hareketlerle oynanabilen ilk Smart TV oyunu Angry Birds olacak

Akıllı TV sektöründe yenilikler sunmak adına Smart TV modelleri için önce hareket ve ses tanıma teknolojisini geliştiren ardından bulut oyun platformu GaiKai ile masaya oturan Samsung, bu kez fenomen bir oyunu müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.





Samsung Electronics tarafından yapılan duyuruda, dünyanın en başarılı mobil oyunu Angry Birds'ün, hareketler ile oynanabilen bir versiyonunun Smart TV modelleri için indirmeye sunulduğu açıklandı.





Kullanıcılar ev ortamında el hareketleriyle sapanı gererek domuzları vurmaya çalışacak. Dev ekranda hareketlerle Angry Birds oynamak kullanıcılara ayrı bir tecrübe sunacak.





Samsung ve Rovio bu sürüm için geçen yıldan bu yana işbirliği halindeydi. Ayrıca standart bir sürüm de Oyun dünya çapında bu aydan itibaren ES7000/8000/9000 modelleri için yayınlanmaya başlayacak. Fiyat konusunda ise bir açıklama yapılmadı.