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Samsung'dan hareketlerle oynanabilen ilk Smart TV oyunu Angry Birds olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı TV sektöründe yenilikler sunmak adına Smart TV modelleri için önce hareket ve ses tanıma teknolojisini geliştiren ardından bulut oyun platformu GaiKai ile masaya oturan Samsung, bu kez fenomen bir oyunu müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Samsung Electronics tarafından yapılan duyuruda, dünyanın en başarılı mobil oyunu Angry Birds'ün, hareketler ile oynanabilen bir versiyonunun Smart TV modelleri için indirmeye sunulduğu açıklandı.

Kullanıcılar ev ortamında el hareketleriyle sapanı gererek domuzları vurmaya çalışacak. Dev ekranda hareketlerle Angry Birds oynamak kullanıcılara ayrı bir tecrübe sunacak.

Samsung ve Rovio bu sürüm için geçen yıldan bu yana işbirliği halindeydi. Ayrıca standart bir sürüm de Oyun dünya çapında bu aydan itibaren ES7000/8000/9000 modelleri için yayınlanmaya başlayacak. Fiyat konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=637560 Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
TavaSapı
Bu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)

ancak öyle olmayacağını misafir çocuklarının kendi aralarında sapanı ben çekecem mücadelesini ağlaşmalar içerisinde görmüş olacaksın.
TavaSapıBu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)ancak öyle olmayacağını misa...
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DH Misafiri 2 yıl
gereksiz ve geleceksiz bir teknoloji.
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X-FI 7 yıl
çok güzel.. xbox 360 kinectle angry birds oyanamak gibi :D
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kmlhyt 7 yıl
sinirlenince tvye uçmayalım sonra
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TavaSapı 7 yıl
filteke
SystemApps
TavaSapıBu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)
ancak öyle olmayacağını misafir çocuklarının kendi aralarında sapanı ben çekecem mücadelesini ağlaşmalar içerisinde görmüş olacaksın.
arı televizyona o kadar para vereceğim çocuklar oynasın diyemi, ben varken kimse oyun oynayamaz :)




SystemApps
1 den fazla misafir çocuğu aynı anda evde olsa o evde 1 saniye duramam hocam
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jovanovic 7 yıl
Kurtulamadık gitti şu beladan...
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E_Aydin35 7 yıl
Şaşırtıcı bir teknoloji, ancak bir arkadaşımızında söylediği gibi bu lüx teknolojinin karşısında en fazla bir kişi oturup zevk ile oynıyıcak, ee tabi izlemekden de zevk alırım diyorsanız o başka :)
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filteke 7 yıl
SystemApps
TavaSapıBu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)
ancak öyle olmayacağını misafir çocuklarının kendi aralarında sapanı ben çekecem mücadelesini ağlaşmalar içerisinde görmüş olacaksın.

arı televizyona o kadar para vereceğim çocuklar oynasın diyemi, ben varken kimse oyun oynayamaz :)
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
TavaSapı
Bu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)

ancak öyle olmayacağını misafir çocuklarının kendi aralarında sapanı ben çekecem mücadelesini ağlaşmalar içerisinde görmüş olacaksın.
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TavaSapı 7 yıl
Bu tarzda oyunlar ailecek güzel vakit geçirmemizi ve misafir çocuklarından kurtulmamızı sağlar :)
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Elit- 7 yıl
D8000 E Kamera yada farklı bır aparatla es8000 in hareket ve ses algılama özellği eklenememesi cok kötü bir durum :(
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