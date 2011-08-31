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Samsung'dan iki yeni medya oynatıcı: YP-R2 ve YP-Z3

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,4b
1
10
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan iki yeni medya oynatıcı: YP-R2 ve YP-Z3
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Taşınabilir medya oynatıcı (PMP) ve MP3 çalar pazarlarında kendisini göstermeye çabalayan Samsung, YP-R2 ve YP-Z3 kodlu medya oynatıcılarını resmen duyurdu.
90.9 mm uzunluğunda, 50.9 mm genişliğinde ve 8.6 mm kalınlığında tasarlanan Samsung YP-R2 (üstteki) 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği sunuyor. 240 x 400 piksel (FQVGA) çözünürlüğünde ve 3.0-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip YP-R2, 40 saate kadar müzik dinleme ve 4 saate kadar video izleme süresi sağlayan lityum polimer bataryayla geliyor. Bataryanın bilgisayar bağlantısı aracılığıyla 3 saatlik zaman zarfında şarj edilebildiğinin altı çizilmekte. FM radyo ve ses kayıt özelliklerine yer verilen YP-R2, DivX ve MP3HD gibi dosya formatlarına destek veriyor. Samsung YP-R2'nin 4 GB'lık versiyonu için 140$, 8 GB'lık versiyonu için 158$ fiyat belirlenmiş.
Farklı renk seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken YP-Z3, YP-R2 ile benzer şekilde 4 GB ve 8 GB gibi kapasitelerle sunuluyor. 1.8-inç boyutlu ve 160 x 128 piksel çözünürlüklü ekranı bünyesinde barındıran YP-Z3'ün bataryası 30 saate kadar müzik dinlemeye dayanabiliyor. DivX ve MP3HD formatı desteğini arkasına alan YP-Z3'ün 4 GB'lık versiyonu için 83$, 8 GB'lık versiyonu için 111$ isteniyor.
Samsung'dan iki yeni medya oynatıcı: YP-R2 ve YP-Z3
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jaws78 8 yıl
Silver021 arkadaş yaşın daha küçük emin ol az zaman zarfında tanıyacağın veya tanımak isteyeceğin çok marka olacak samsung kullandıktan sonra...Saygılar
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Stanislas Xavier 8 yıl
apple ın hastası değilim ama pmp konusunda ipod touch kral kolyuğuna oturdu ve kimseninde o koltuktan edebileceğini sanmıyorum ama kesin birşey var ipodların ses kalitesi kesinlikle iyidir sadece sürükle bırak özelliği eksik ama bu haliyle de rakiplerinin fersah fersah ilerisinde ...
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Recharged 8 yıl
Kendi müşterisine ürünü satabilir ancak bir Apple kullanıcı bu ürüne yönelmez Apple aynı türde ürünleri varken.
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MAVİT 8 yıl
Samsung iyi bir firma ancak sanki apple'ı taklıt ediyor çoğu cihazında bu bariz ortada oluyor ve bu medya oynatıcılarda ipod ve ipod touch'tan esinlenilerek cıkartılması güzel bisey ancak tasarım acısından özgünlük yakalamaması taklıtten öteye geçememesi bence çok kötü bi durum.4gb ve 8gb yakışmamış ancak kart destegı varsa kabullenilebilecek miktarlar
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Python 8 yıl
silver021
yc#1
OvernightSensation
Bukalemun4gb lık cihaz üretmen hele ki video çağında iken anlamsız hatta bilgiler çok az paylaşılmız. aklıma apple ın ipod touch 4 ü geldi :)) ipod un 1 tuşu kadar para etmezler... eğerki yıl 2007/2008 olsa idi o başka :))
emin ol samsung bundada geçecektir :) samsung tel smartphone işine girdiğindede böyle diyenler vardı ama şuan durum gayet açık ve ortada :)
Müzik piyasasında Walkman ve iPod gibi markaları geçebileceğini sanmıyorum.
o zaman samsungun mp3 playerlarını hiç alıp kullanmamışsın anlaşılan. burdan öyle gözüküyor. samsungun müzik konusundada yıllar öncesinden atılımı var. daha ipod walkman piyasada yokken samsung bu işi yürütüyordu. şuan gelinen noktada ses çıkışlarında en güçlü ses çipini gene samsung kullanıyor (Wolfson) Biraz araştır bence öyle konuşmaya devam et derim. Samsungun git biraz LCD lerine Kullandığı amoled ekranlara çamaşır buzdolabı laptoplarını notebooklarını TAB larını tek tek al eline incele. başka bir marka tanımıycaksındır ondan sonra. esasen biz ailecek tanımıyoruz :)

Walkman(sony) markası 1979 yılından beri var ve kullanılıyor mp3 yada taşınabilir müzik oynatıcı denildiğinden ilk akla gelen isimdir walkman :)ayrıca wolfson çipleri birçok ipod,ipod touch,iphone modellerinde kullanılmaktadır,illaki müzik için saf kalite arıyorsanız daha profesyonel çözümler mevcuttur,hifiman,cowon,iriver,creative vb. sadece kalite denildiğinde akla gelen müzik oynatıcı cihazları vardır,sonuçta bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.
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silver021 8 yıl
yc#1
OvernightSensation
Bukalemun4gb lık cihaz üretmen hele ki video çağında iken anlamsız hatta bilgiler çok az paylaşılmız. aklıma apple ın ipod touch 4 ü geldi :)) ipod un 1 tuşu kadar para etmezler... eğerki yıl 2007/2008 olsa idi o başka :))
emin ol samsung bundada geçecektir :) samsung tel smartphone işine girdiğindede böyle diyenler vardı ama şuan durum gayet açık ve ortada :)
Müzik piyasasında Walkman ve iPod gibi markaları geçebileceğini sanmıyorum.

o zaman samsungun mp3 playerlarını hiç alıp kullanmamışsın anlaşılan. burdan öyle gözüküyor. samsungun müzik konusundada yıllar öncesinden atılımı var. daha ipod walkman piyasada yokken samsung bu işi yürütüyordu. şuan gelinen noktada ses çıkışlarında en güçlü ses çipini gene samsung kullanıyor (Wolfson) Biraz araştır bence öyle konuşmaya devam et derim. Samsungun git biraz LCD lerine Kullandığı amoled ekranlara çamaşır buzdolabı laptoplarını notebooklarını TAB larını tek tek al eline incele. başka bir marka tanımıycaksındır ondan sonra. esasen biz ailecek tanımıyoruz :)
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Backstreet 8 yıl
Samsung Coştu Bir kere....
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yc#1 8 yıl
OvernightSensation
Bukalemun4gb lık cihaz üretmen hele ki video çağında iken anlamsız hatta bilgiler çok az paylaşılmız. aklıma apple ın ipod touch 4 ü geldi :)) ipod un 1 tuşu kadar para etmezler... eğerki yıl 2007/2008 olsa idi o başka :))
emin ol samsung bundada geçecektir :) samsung tel smartphone işine girdiğindede böyle diyenler vardı ama şuan durum gayet açık ve ortada :)

Müzik piyasasında Walkman ve iPod gibi markaları geçebileceğini sanmıyorum.
Yanıtla +3
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OvernightSensation 8 yıl
Bukalemun
4gb lık cihaz üretmen hele ki video çağında iken anlamsız hatta bilgiler çok az paylaşılmız. aklıma apple ın ipod touch 4 ü geldi :)) ipod un 1 tuşu kadar para etmezler... eğerki yıl 2007/2008 olsa idi o başka :))

emin ol samsung bundada geçecektir :) samsung tel smartphone işine girdiğindede böyle diyenler vardı ama şuan durum gayet açık ve ortada :)
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Bukalemun 8 yıl
4gb lık cihaz üretmen hele ki video çağında iken anlamsız hatta bilgiler çok az paylaşılmız. aklıma apple ın ipod touch 4 ü geldi :)) ipod un 1 tuşu kadar para etmezler... eğerki yıl 2007/2008 olsa idi o başka :))
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