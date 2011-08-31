Samsung'dan iki yeni medya oynatıcı: YP-R2 ve YP-Z3

Taşınabilir medya oynatıcı (PMP) ve MP3 çalar pazarlarında kendisini göstermeye çabalayan Samsung, YP-R2 ve YP-Z3 kodlu medya oynatıcılarını resmen duyurdu.

90.9 mm uzunluğunda, 50.9 mm genişliğinde ve 8.6 mm kalınlığında tasarlanan Samsung YP-R2 (üstteki) 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği sunuyor. 240 x 400 piksel (FQVGA) çözünürlüğünde ve 3.0-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip YP-R2, 40 saate kadar müzik dinleme ve 4 saate kadar video izleme süresi sağlayan lityum polimer bataryayla geliyor. Bataryanın bilgisayar bağlantısı aracılığıyla 3 saatlik zaman zarfında şarj edilebildiğinin altı çizilmekte. FM radyo ve ses kayıt özelliklerine yer verilen YP-R2, DivX ve MP3HD gibi dosya formatlarına destek veriyor. Samsung YP-R2'nin 4 GB'lık versiyonu için 140$, 8 GB'lık versiyonu için 158$ fiyat belirlenmiş.

Farklı renk seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken YP-Z3, YP-R2 ile benzer şekilde 4 GB ve 8 GB gibi kapasitelerle sunuluyor. 1.8-inç boyutlu ve 160 x 128 piksel çözünürlüklü ekranı bünyesinde barındıran YP-Z3'ün bataryası 30 saate kadar müzik dinlemeye dayanabiliyor. DivX ve MP3HD formatı desteğini arkasına alan YP-Z3'ün 4 GB'lık versiyonu için 83$, 8 GB'lık versiyonu için 111$ isteniyor.

