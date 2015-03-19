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Samsung'dan orta seviye akıllı telefonlara da 128GB depolama kapasitesi geliyor

4 yıl
2,4b
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan orta seviye akıllı telefonlara da 128GB depolama kapasitesi geliyor

Özellikle depolama bellekleri ve RAM bellekler konusunda önemli başarılara imza atan Samsung, hem kendi teknolojilerini geliştiriyor hem de yeni standartları hızlı bir şekilde cihazlarına uyguluyor. Galaxy S6 serisindeki UFS 2.0 standardını destekleyen çok hızlı depolama bellekleri bunun en iyi örneği.
Samsung şu anda sadece amiral gemi modeline yönelik olarak 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Ancak firma maliyeti düşük ve alt seviye mobil cihazlara yönelik yeni bir bellek daha hazırlıyor.
Bu bellek de 128GB kapasiteye sahip. Ancak 3-bit NAND modülleri kullanıyor ve eMMC 5.0 standardını temel alıyor. Bu bakımdan transfer hızları biraz daha yavaş. Örneğin okuma hızı 260MB ve rastgele okuma hızı da 6000 IOPS. UFS 2.0 standardında bu rakam 350MB'ye kadar çıkıyor. Bununla birlikte alt seviye segmenti düşündüğümüzde bellek rakiplerinden oldukça ileride sayılabilir.
Samsung yeni belleklerini ne zaman tedarik etmeye başlayacağını açıklamadı. Tahminler ise en erken bu yıl bitimini gösteriyor. Samsung bellekleri ilk olarak kendi cihazlarında kullanacak ve rakiplerinden farklılaşmaya çalışacaktır. Pazarda kan kaybetmeye başlayan Samsung için 128GB bellekler önemli bir avantaj sağlayabilir.



http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-mid-range-smartphones-to-have-128-GB-of-storage-space-intros-new-NAND-flash-chip_id67374 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
artık şu androidin sd kartı iplememesi hiç hoşuma gitmiyor bazı arayüzlerde kendiliğinden bu özellik geliyor ama mesela uygukama 1gb diyelim 50 60mb ını sd karta atabiliyor ve uygulamanında toplamda boyutu artıyor biraz örneğin 1.02-1.03gb gibi yani oyunun sadece 20-30mb ını atmış gibi oluyorsunuz küçük uygulamardada benzer bir şekilde işliyor ya apple gibi bu yola hiç girmicektiniz yada windows phone daki gibi efendi efendi sd karta tam destek verecektiniz
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TheMuyu 4 yıl
yine bir ekrem ve samsung haberi klasigi bellek haberi yapiyor ama en sonunda pazar payından da bahsetmeyi ihmal etimiyor. lg kullanıyorum ama her samsung haberine yorumunu koymazsa olmuyor bu arkadaş
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V4LKyR 4 yıl
Dahili bellek olunca harici bellek gibi çıkarıp verileri garantiye alma rahatlığı olmuyor :) Örneğim ROM atarken vs.
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OverClocK1ng 4 yıl
"Bu bakımdan transfer hızları biraz daha yavaş. Örneğin okuma hızı 260MB"
Telefondan bahsediyoruz. Böyle yavaşa da can kurban...
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Umutcan 4 yıl
Orta seviye telefonu 128gb almanın mantığı nedir ki ? Orta seviye telefonları firmalar kullan çabucak at mantığıyla üretiyorlar.
Destek olarak en fazla 6-10 ay içinde 1-2 güncelleme verip, sonra yetim bırakıyorlar ki millet atıp yenisini alsın.
Bu durumda neden gidip de 128gb için tonla parayı orta seviye bir modele döksün ki millet ?
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl Umutcan
Umutcan

Orta seviye telefonu 128gb almanın mantığı nedir ki ? Orta seviye telefonları firmalar kullan çabucak at mantığıyla üretiyorlar.
Destek olarak en fazla 6-10 ay içinde 1-2 güncelleme verip, sonra yetim bırakıyorlar ki millet atıp yenisini alsın.
Bu durumda neden gidip de 128gb için tonla parayı orta seviye bir modele döksün ki millet ?

Herkes üç senede bir yenilemiyor ama.

Kimisi güncelleme ne onu bile bilmez.

Gider kesesine göre alır.

Her çeşit müşteri profili mevcut.

Mağaza çalışanı zaten abi bak dört çekirdek kasma olmaz, 128 cigolayt film arşivi bile atarsın der.

General mobile nasıl sattı o kalitesiz telefonlarını.
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ensei 4 yıl
Internal her zaman external'dan iyidirrr;))
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haymanali2006 4 yıl
SD kart olayı tümden kalkacak o vakit, fiyatlarda yüz yüz artacak GB ye göre
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Mr.Legend 4 yıl
Bellekler öyle fazla maliyetli değil. Eğer 32 GB bellekler ile 128 GB bellek arasında 50-100 dolar fark koyarlarsa güzel olabilir.
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Fenomenon 4 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Bellekler öyle fazla maliyetli değil. Eğer 32 GB bellekler ile 128 GB bellek arasında 50-100 dolar fark koyarlarsa güzel olabilir.

Hiçbir firma fiyatı maliyete göre belirlemez. Maliyeti belki 20$ olacak ama en az 100$ para isteyecekler.
Diyeceksin ki 100$ çok değil. 650$ telefon için 100$ çok sayılmaz belki ama 200$ telefon için 100$ çok çok çok fazla.
S410 cihaz s615 fiyatına çıkacak
S615 cihaz s801 fiyatını geçecek
Eeee ne anladım ben bu işten??
Bir kaç ay önce 32gb SD kartı 40 liraya aldım, isteyen 64gb olanı 90-100 liraya alır.
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Fenomenon 4 yıl
SD koysunlar yeter. Orta segmente 128gb koyarsan fiyatı da üst segment olur.
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apokhan 4 yıl
Güzel taktik
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