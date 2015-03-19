Samsung'dan orta seviye akıllı telefonlara da 128GB depolama kapasitesi geliyor

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Özellikle depolama bellekleri ve RAM bellekler konusunda önemli başarılara imza atan Samsung, hem kendi teknolojilerini geliştiriyor hem de yeni standartları hızlı bir şekilde cihazlarına uyguluyor. Galaxy S6 serisindeki UFS 2.0 standardını destekleyen çok hızlı depolama bellekleri bunun en iyi örneği.
Samsung şu anda sadece amiral gemi modeline yönelik olarak 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Ancak firma maliyeti düşük ve alt seviye mobil cihazlara yönelik yeni bir bellek daha hazırlıyor.
Bu bellek de 128GB kapasiteye sahip. Ancak 3-bit NAND modülleri kullanıyor ve eMMC 5.0 standardını temel alıyor. Bu bakımdan transfer hızları biraz daha yavaş. Örneğin okuma hızı 260MB ve rastgele okuma hızı da 6000 IOPS. UFS 2.0 standardında bu rakam 350MB'ye kadar çıkıyor. Bununla birlikte alt seviye segmenti düşündüğümüzde bellek rakiplerinden oldukça ileride sayılabilir.
Samsung yeni belleklerini ne zaman tedarik etmeye başlayacağını açıklamadı. Tahminler ise en erken bu yıl bitimini gösteriyor. Samsung bellekleri ilk olarak kendi cihazlarında kullanacak ve rakiplerinden farklılaşmaya çalışacaktır. Pazarda kan kaybetmeye başlayan Samsung için 128GB bellekler önemli bir avantaj sağlayabilir.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-mid-range-smartphones-to-have-128-GB-of-storage-space-intros-new-NAND-flash-chip_id67374 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefondan bahsediyoruz. Böyle yavaşa da can kurban...
Destek olarak en fazla 6-10 ay içinde 1-2 güncelleme verip, sonra yetim bırakıyorlar ki millet atıp yenisini alsın.
Bu durumda neden gidip de 128gb için tonla parayı orta seviye bir modele döksün ki millet ?
Herkes üç senede bir yenilemiyor ama.
Kimisi güncelleme ne onu bile bilmez.
Gider kesesine göre alır.
Her çeşit müşteri profili mevcut.
Mağaza çalışanı zaten abi bak dört çekirdek kasma olmaz, 128 cigolayt film arşivi bile atarsın der.
General mobile nasıl sattı o kalitesiz telefonlarını.
Hiçbir firma fiyatı maliyete göre belirlemez. Maliyeti belki 20$ olacak ama en az 100$ para isteyecekler.
Diyeceksin ki 100$ çok değil. 650$ telefon için 100$ çok sayılmaz belki ama 200$ telefon için 100$ çok çok çok fazla.
S410 cihaz s615 fiyatına çıkacak
S615 cihaz s801 fiyatını geçecek
Eeee ne anladım ben bu işten??
Bir kaç ay önce 32gb SD kartı 40 liraya aldım, isteyen 64gb olanı 90-100 liraya alır.