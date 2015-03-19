Samsung'dan orta seviye akıllı telefonlara da 128GB depolama kapasitesi geliyor

Özellikle depolama bellekleri ve RAM bellekler konusunda önemli başarılara imza atan Samsung, hem kendi teknolojilerini geliştiriyor hem de yeni standartları hızlı bir şekilde cihazlarına uyguluyor. Galaxy S6 serisindeki UFS 2.0 standardını destekleyen çok hızlı depolama bellekleri bunun en iyi örneği.

Samsung şu anda sadece amiral gemi modeline yönelik olarak 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Ancak firma maliyeti düşük ve alt seviye mobil cihazlara yönelik yeni bir bellek daha hazırlıyor.

Bu bellek de 128GB kapasiteye sahip. Ancak 3-bit NAND modülleri kullanıyor ve eMMC 5.0 standardını temel alıyor. Bu bakımdan transfer hızları biraz daha yavaş. Örneğin okuma hızı 260MB ve rastgele okuma hızı da 6000 IOPS. UFS 2.0 standardında bu rakam 350MB'ye kadar çıkıyor. Bununla birlikte alt seviye segmenti düşündüğümüzde bellek rakiplerinden oldukça ileride sayılabilir.

Samsung yeni belleklerini ne zaman tedarik etmeye başlayacağını açıklamadı. Tahminler ise en erken bu yıl bitimini gösteriyor. Samsung bellekleri ilk olarak kendi cihazlarında kullanacak ve rakiplerinden farklılaşmaya çalışacaktır. Pazarda kan kaybetmeye başlayan Samsung için 128GB bellekler önemli bir avantaj sağlayabilir.









http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-mid-range-smartphones-to-have-128-GB-of-storage-space-intros-new-NAND-flash-chip_id67374