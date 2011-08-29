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Samsung'dan platformlar arası mesajlaşma servisi; ChatON

7 yıl
24,4b
1
37
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan platformlar arası mesajlaşma servisi; ChatON
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Android'li akıllı cihazlarıyla pazarda büyük atılım yapan Samsung, kullanıcılara diğer üreticilerden daha farklı çözümler sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak; kullanıcıların birbirleri ile anlık mesajlaşmalarına imkan sunan ChatOn servisini duyurdu.

RIM'in uzun süredir hizmet veren ve birçok kişinin Blackberry tercih etmesini sağlayan Blackberry Messenger ile Apple'ın iOS 5'le hizmete sunacağı iMessage servisleri gibi ChatON, ekim ayından itibaren, kullanıcılara cihaz farketmeksizin (yani tabletlerden bilgisayara, bada'lı akıllı telefonlardan özellik telefonlarına kadar) anında ve hızlı şekilde iletişim kurmalarına imkan sunacak. Dünyanın 120 ülkesinde 62 dile destek sunacak olan serviste kullanıcılar fotoğraf, video, sesli mesaj, konum, takvim ve diğer çoklu medya içeriklerini paylaşabilecekler.
Servisin sadece Samsung'un değil; Android, iOS ve Blackberry platformlarına da destek verecek olmasından dolayı BBM ve iMessage'dan ayrıldığını belirtmekte fayda var.


Samsung'dan platformlar arası mesajlaşma servisi; ChatON
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UyGaR___ 7 yıl en beğenilen
"Servisin sadece Samsung'un değil; Android, iOS ve Blackberry platformlarına da destek verecek olmasından dolayı BBM ve iMessage'dan ayrıldığını belirtmekte fayda var."
Tebrikler samsung'a.
"Servisin sadece Samsung'un değil; Android, iOS ve Blackberry platformlarına da destek verecek olmasından dolayı BBM ve iMessage'dan ayrıldığını belirtmekte fa...
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BarGoS 7 yıl
arkadaşlar whatsapp zaten 2 senedir bu işi yapıyor boşverin bunu.
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DH Misafiri 5 yıl
Chaton kişilerimde chaton kullanan arkadaşım görünmüyo ne yapabilirim?
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SerhanUygur 6 yıl
anlamadım nedn bunu yeni bişeymiş gibi çıkarıyorlar karşımıza??

Sadece Whatsapp Veya Viber mi?

Tango, Line, Wechat vs bunun gibi 10larca program var zaten :)))
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erdalgsk 6 yıl
BADA lı telefon aldığım güne lanet olsun. sırf bu yüzden samsungun hiçbirşeyini almamaya yeminliyim. NEFRET ediyorum samsungtan. uygulama yok,watsapp yok ne diye çıkarırsın kardeşim. bir ton para verip alıyoruz, kullanamıyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba,
arkadaşlar bu program tek kullanılsa ne kadarlık paket gerektirir?
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multiTYRT 6 yıl
badaya resmen dalga geçmek için koymuşlar. bi kullanın bakalım orta segment telefonda kaç sn dayanabiliyorsunuz
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darkbluestaz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba,
arkadaşlar bu program tek kullanılsa ne kadarlık paket gerektirir?

Whatsappda topla atilan ve gelen mesaj sayim 12bin , toplam 10 mb yemis hemen hemen bu civarda olacaktr
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar benim telefonumun modeli samsung gt-s3353 trevi. Chaton programını destekliyor fakat indiremiyorum. Nereden indirebilirim yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler..
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teqali 7 yıl
Chaton uygulamasini iphone ve andriod cihazlarinda denedim. Whatsapp ile ayni mantik. Suan icin sorunsuz ama ileride kullanici sayisi artinca denemek lazim. Ayrica bada 2.0 da denedim. Ama kendi isletim sistemi bada 1.2 icin chaton yok. Zaten bada 1.2 kullanicilari icin bada 2.0 guncellemesi yilan hikayesi olmusken kullanicilarin samsung a guvenmesi beklenemez. Wave 2 kullanicilarina bada 2.0 icin 1 yil once bada 2.0 i getirecekti ancak hala gelmedi. Bence chaton da aynisi olacak. Bir yerden sonra destek verecegini sanmiyorum. Whatsapp halen en populeri. En azindan benim rehberimde oyle.
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akinciyiz 7 yıl
samsunga yakışır
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bilgehankalkan 7 yıl Shady
Buyrun hatalı gözüken yerlerde olması gereken görseller;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Silent Guardian 7 yıl
ChatON tutabilir.Platform ayırmaması çok iyi olmuş.
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teramit 7 yıl
viber var bu işlerin kralı...
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A_R_D_A 7 yıl
Android işletim sistemli olanlara çıktı samsung apps indirebilirler.
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Volkanbaba 7 yıl
Tebrikler samsunga.Whatsapp yetiyor diyenlerde hata ediyor bunlar bize yarayacak uygulamalar tekel iyi değildir.
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drserk 7 yıl
bu da patent davası nedeni olursa hiç şaşırmam :)
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