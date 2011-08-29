Samsung'dan platformlar arası mesajlaşma servisi; ChatON

Android'li akıllı cihazlarıyla pazarda büyük atılım yapan Samsung, kullanıcılara diğer üreticilerden daha farklı çözümler sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak; kullanıcıların birbirleri ile anlık mesajlaşmalarına imkan sunan ChatOn servisini duyurdu.

RIM'in uzun süredir hizmet veren ve birçok kişinin Blackberry tercih etmesini sağlayan Blackberry Messenger ile Apple'ın iOS 5'le hizmete sunacağı iMessage servisleri gibi ChatON, ekim ayından itibaren, kullanıcılara cihaz farketmeksizin (yani tabletlerden bilgisayara, bada'lı akıllı telefonlardan özellik telefonlarına kadar) anında ve hızlı şekilde iletişim kurmalarına imkan sunacak. Dünyanın 120 ülkesinde 62 dile destek sunacak olan serviste kullanıcılar fotoğraf, video, sesli mesaj, konum, takvim ve diğer çoklu medya içeriklerini paylaşabilecekler.

Servisin sadece Samsung'un değil; Android, iOS ve Blackberry platformlarına da destek verecek olmasından dolayı BBM ve iMessage'dan ayrıldığını belirtmekte fayda var.