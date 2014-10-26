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Samsung'dan sanal alevli fırın

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan sanal alevli fırın

Mobil cihaz pazarında olduğu kadar beyaz eşya alanında da lider firmalar arasında yer alan ve farklı yenilikleri ile tüketici karşısına çıkan Güney Koreli elektronik devi Samsung, bu kez sanal alev teknolojisine sahip bir fırın ile karşımızda. 

Chef Collection adlı akıllı pişirme teknolojilerine yer verilen fırın grubu içerisinde yer alan NE58H9970WS/AA modeli fırın ve ocaktan oluşuyor. Sanal alev teknolojisi fırın üzerindeki ocakta kullanılıyor. İndüksiyon tabanlı ısıtma yapan ocakta fiziksel olarak alev çıkmıyor. Ancak bölümlerin çevresine dizilen LED aydınlatmalar ısıtma başlaynca açılarak tencerenin alt kısmına yansıyor ve böylece bir alev animasyonu ortaya çıkıyor.

Isıtma derecesine göre az veya çok parlak yanan sanal alevlerin yanında ocak doğrudan tencerenin alt kısmına ısıyı yönlendiriyor ve herhangi bir ısı kaybı yaşanmıyor. Pişirdiğiniz yemeğe göre ısı verebilmeniz mümkün. Ayrıca tabanın neresi değerse orası ısıtıldığı için yemeğin bir kısmının daha çok bir kısmının daha az pişirilmesi de mümkün hale geliyor. 

Bir LCD ekran ve butonlar ile kontrol edilen fırın kısmı ise üstü farklı altı farklı olmak üzere iki ayrı bölüm oluşturabiliyor ve kesinlikle ne yemeklerin kokuları ne de verilen ısı birbirine karışıyor. Fırın 3700$ başlangıç fiyatına sahip.  


Kaynak:http://www.samsung.com/us/appliances/oven-ranges/NE58H9970WS/AA?CID=AFL-hq-mul-0813-11000170
http://www.samsung.com/us/appliances/oven-ranges/NE58H9970WS/AA?CID=AFL-hq-mul-0813-11000170 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nepasvior 5 yıl
arçelik vestel varken samsung beyaz eşya mı alınır?
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TickTok 5 yıl
Fikir iyi fakat o parayı kesinlikle hak etmiyor.
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zotacing 5 yıl
AUDİ ve Samsung LED teknolojisinden başka bir şey yapamayan iki firma.

Beyaz eşya dedin mi, sorunsuzluk dedin mi, bol yedek parça dedin mi, geniş servis ağı dedin mi, tek marka var; Arçelik.
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Biggest Star 5 yıl
Kendi telefonları zaten bir miktar kullanımdan sonra fırın gibi oluyor buna hiç gerek yoktu
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teknoali1 5 yıl
fiyat çok yüksekmiş ya. bence hiç gereği yok
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ø 5 yıl
Metal hissi veren plastik arayışında olan samsung şaşırtmıyor. :)
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vitor reis 5 yıl ø
ø

Metal hissi veren plastik arayışında olan samsung şaşırtmıyor. :)

ne kadar çirkince bir üslüp. imzanıza bakarsak şaşırtıcı olmasa gerek samsung düşmanlığınız sayın o
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01myavuz 5 yıl
Hesapladım, tüp alsam 16 yıllık ihtiyacımı karşılıyor.
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candogan62 5 yıl
Yine samsung yine boş işler.
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serkan330 5 yıl candogan62
merhaba

bilgi için teşekkürler

ancak şöyle bir sorum var elektronik saati olan 4 gazlı doğalgazlı bir ürün arıyorum yardımcı olabilirmisiniz
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SteveMeade 5 yıl
3.700 dolar diyenler ne bekliyordu acaba
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clopin 5 yıl
Gercegi daha ucu sacma olmus
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kule_genclik 5 yıl
samsung gercekten buyuk ama insanin ister istemez aklina aklina "metal gorunumlu plastik" geliyor basligi okuyunca "alev gorunumlu ocak"
evlenince aliriz bi tane
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Piêr Dé Sans 5 yıl
indüksiyonlu ocaklar zaten vardı. Sırf led koyunca yeni teknoloji mi oluyor?
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