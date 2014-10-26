Samsung'dan sanal alevli fırın





Mobil cihaz pazarında olduğu kadar beyaz eşya alanında da lider firmalar arasında yer alan ve farklı yenilikleri ile tüketici karşısına çıkan Güney Koreli elektronik devi Samsung, bu kez sanal alev teknolojisine sahip bir fırın ile karşımızda.





Chef Collection adlı akıllı pişirme teknolojilerine yer verilen fırın grubu içerisinde yer alan NE58H9970WS/AA modeli fırın ve ocaktan oluşuyor. Sanal alev teknolojisi fırın üzerindeki ocakta kullanılıyor. İndüksiyon tabanlı ısıtma yapan ocakta fiziksel olarak alev çıkmıyor. Ancak bölümlerin çevresine dizilen LED aydınlatmalar ısıtma başlaynca açılarak tencerenin alt kısmına yansıyor ve böylece bir alev animasyonu ortaya çıkıyor.





Isıtma derecesine göre az veya çok parlak yanan sanal alevlerin yanında ocak doğrudan tencerenin alt kısmına ısıyı yönlendiriyor ve herhangi bir ısı kaybı yaşanmıyor. Pişirdiğiniz yemeğe göre ısı verebilmeniz mümkün. Ayrıca tabanın neresi değerse orası ısıtıldığı için yemeğin bir kısmının daha çok bir kısmının daha az pişirilmesi de mümkün hale geliyor.





Bir LCD ekran ve butonlar ile kontrol edilen fırın kısmı ise üstü farklı altı farklı olmak üzere iki ayrı bölüm oluşturabiliyor ve kesinlikle ne yemeklerin kokuları ne de verilen ısı birbirine karışıyor. Fırın 3700$ başlangıç fiyatına sahip.

http://www.samsung.com/us/appliances/oven-ranges/NE58H9970WS/AA?CID=AFL-hq-mul-0813-11000170