Samsung'dan sanal gerçekliğe özel tarayıcı

Samsung'un ikinci nesli için tüm detaylarına burada yer verdiğimiz sanal gerçeklik başlığı Gear VR, şuana kadar daha çok oyun ve video uygulamaları ile gündeme geliyordu. Ancak şirket süreci çok daha farklı bir noktaya taşıdı.

Samsung, bünyesinde ekran olarak Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 4 ve Galaxy Note 5 kullanan Gear VR kullanıcıları için yeni geliştirdiği sanal gerçekliğe uygun internet tarayıcısı duyurdu. Bu tarayıcı yukarıda yer alan görselden de görülebileceğiz üzere kişilerin üçüncü boyutta internette gezmesine imkan tanıyor.

360 derecelik videolara ve HTML5 içeriklere destek verebilen tarayıcı ile dahil edilen sanal klavyesi üzerinden ister sesli istenirse de göz hareketleriyle girdi yapabiliyor. Basit bir arayüz üzerine kurulan tarayıcı, "sanal gerçeklik bilgisayarlar ve tabletlerin yerini alacak" yorumlarını doğrular nitelikte geleceğe göz kırpıyor.

Tarayıcının 2 Aralık tarihi itibariyle Oculus Store üzerinden elde edilebileceği belirtiliyor.

http://news.samsung.com/global/samsung-launches-optimized-web-browser-for-gear-vr