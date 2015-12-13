Samsung'dan yeni patent

Birçok teknoloji firması gibi Samsung'da gelecek modellerini şekillendirmek adına farklı patentler alıyor. GalaxyClub.nl sitesinin ortaya çıkarttığı yeni bir patent ise akıllı telefonlara değiştirilebilir lens sürecini getirmeye dayanıyor.

Bildiğiniz gibi günümüz akıllı telefon modelleri sabit kamera modülleri ile beraber geliyor. Bu modeller de bünyesinde sabit lensler barındırıyor. Harici olarak Olloclip gibi çözümler bulunmasına rağmen bu ürünler de sonradan takıldığı için çok ergonomik bir çözüm ortaya koymuyor.

Samsung'un yeni patentinde görülen sistemde ise telefonun kamera modülü çıkartılarak farklı ihtiyaçlara göre başka modüller ve buna uygun lensler (Örneğin zoom, balık gözü, geniş açı vb.) takılabiliyor. Bu modüllerin doğal olarak pahalı olacağı öngörülüyor ancak birçok kişinin ergonomi ve tasarım avantajı nedeniyle bunu çok sorun etmeyeceği tahmin ediliyor.

Geçmiş dönemde Galaxy K Zoom gibi "kamerası kuvvetli ama tasarımı kaba" telefonlar ile pazarda yer alan Samsung'un bu patent çerçevesinde bir telefon üretip üretmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak olması halinde büyük beğeni toplaması olası görünüyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/12/samsung-patent-interchangeable-lens-smartphone/