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Samsung'dan yeni patent

Akıllı telefonların kamera performansları gün geçtikçe artıyor ancak herkesin ihtiyaçları karşılanamıyor. Kullanıcılar ekstra aparatlar almak zorunda kalırken, Samsung'un çözüm için fikri bulunuyor.
3 yıl
6,1b
1
25
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan yeni patent

Birçok teknoloji firması gibi Samsung'da gelecek modellerini şekillendirmek adına farklı patentler alıyor. GalaxyClub.nl sitesinin ortaya çıkarttığı yeni bir patent ise akıllı telefonlara değiştirilebilir lens sürecini getirmeye dayanıyor.
Bildiğiniz gibi günümüz akıllı telefon modelleri sabit kamera modülleri ile beraber geliyor. Bu modeller de bünyesinde sabit lensler barındırıyor. Harici olarak Olloclip gibi çözümler bulunmasına rağmen bu ürünler de sonradan takıldığı için çok ergonomik bir çözüm ortaya koymuyor.
Samsung'un yeni patentinde görülen sistemde ise telefonun kamera modülü çıkartılarak farklı ihtiyaçlara göre başka modüller ve buna uygun lensler (Örneğin zoom, balık gözü, geniş açı vb.) takılabiliyor. Bu modüllerin doğal olarak pahalı olacağı öngörülüyor ancak birçok kişinin ergonomi ve tasarım avantajı nedeniyle bunu çok sorun etmeyeceği tahmin ediliyor.
Geçmiş dönemde Galaxy K Zoom gibi "kamerası kuvvetli ama tasarımı kaba" telefonlar ile pazarda yer alan Samsung'un bu patent çerçevesinde bir telefon üretip üretmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak olması halinde büyük beğeni toplaması olası görünüyor.
Samsung'dan yeni patent
 

http://www.ubergizmo.com/2015/12/samsung-patent-interchangeable-lens-smartphone/ Yorum Yaz
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freudunpiposu 3 yıl en beğenilen
UML
Doğru dürüst güncelleme vermeyeceği telefonu DSLR kalitesinde kamera ile piyasaya sürse benim için boş. Hadi yiğidi öldür hakkını yeme desem, 14 nm ile Exynos 7420 üretti, ısınma sorunu Snapdragon işlemciler gibi değil ona da tamam ama performans konusunda Snapdragon 810lar silip süpürüyo. Neyse konu işlemci vs değil zaten, Samsung yeni patentler almadan önce biraz rakiplerini örnek alırsa ancak adam olur.

Dostum s810'lar 5433'leri bir geçsin sonra 7420 ile karşılaştırırsınız.
UMLDoğru dürüst güncelleme vermeyeceği telefonu DSLR kalitesinde kamera ile piyasaya sürse benim için boş. Hadi yiğidi öldür hakkını yeme dese...
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Yanıtla +15
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Xtrud 3 yıl
Olloclip ergonomik değil diyip telefonun arkasındaki dev çıkıntıyı ergonomik olarak nitelendirmekde pek ilginçmiş. 250 gram falan olur taşımasıda kolay olur dimi?
Olloclip ergonomik değil diyip telefonun arkasındaki dev çıkıntıyı ergonomik olarak nitelendirmekde pek ilginçmiş. 250 gram falan olur taşımasıda kolay olur dim...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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hidoriumen 3 yıl
Sony buna benzer hatta daha iyi bisey yapmıştı,lens ayrı bir parça olarak duruyordu ve sanırım bluetooth ile telefona bağlanıp konuşlandïrdığınız yerden fotoğraf ve video cekebiliyordunuz,Yoksa bu benim hayalim patent alacam:))))
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arel.gr 3 yıl
opsiyonel lens tercihi sunulmasi guzel sey, secenek neticede isteyen alir, olmasa neyi alcaksin ?
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Spiderhip 3 yıl
Ben K Zoom kullanıyorum gayette memnunum.
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Fenomenon 3 yıl
s4 ve s5'in zoom modellerine talep fazla olmadığından dolayı böyle bir hamle yapmak durumunda kaldı. Lensleri ayrı aparat olarak 699 liradan başlayan fiyatlarla satsa epey kar yapar, hem de zoom modeli ile de uğraşmamış olur.
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kadirirdem 3 yıl
aslında mantıklı olmuş değiştirerek güzel sonuçlar ortaya çıkar...
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Batumatu 3 yıl
UML
Doğru dürüst güncelleme vermeyeceği telefonu DSLR kalitesinde kamera ile piyasaya sürse benim için boş. Hadi yiğidi öldür hakkını yeme desem, 14 nm ile Exynos 7420 üretti, ısınma sorunu Snapdragon işlemciler gibi değil ona da tamam ama performans konusunda şüpheli. Neyse konu işlemci vs değil zaten, Samsung yeni patentler almadan önce biraz rakiplerini örnek alırsa ancak adam olur.

Üretemeyen ülkenin üretemeyen beyni Samsunga adamlık dersi veriyor...
1 Yanıt Yanıtla +3
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UML 3 yıl Batumatu
Adamlık dersi vermiyorum fikrimi belirttim, katılırısın katılmazsın orası ayrı. Senin anlamayan beynin aradaki farkı anlar mı o da ayrı.

Hadi bunları da geçtim sana ne, ders vermek istesem nolur, senden izin mi alacak forum üyeleri? Bu mesajı nasıl bi aymazlık içinde yazdın hayret.
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Patren 3 yıl
boşuna çıkartmasınlar
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freudunpiposu 3 yıl en beğenilen
UML
Doğru dürüst güncelleme vermeyeceği telefonu DSLR kalitesinde kamera ile piyasaya sürse benim için boş. Hadi yiğidi öldür hakkını yeme desem, 14 nm ile Exynos 7420 üretti, ısınma sorunu Snapdragon işlemciler gibi değil ona da tamam ama performans konusunda Snapdragon 810lar silip süpürüyo. Neyse konu işlemci vs değil zaten, Samsung yeni patentler almadan önce biraz rakiplerini örnek alırsa ancak adam olur.

Dostum s810'lar 5433'leri bir geçsin sonra 7420 ile karşılaştırırsınız.
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Xtrud 3 yıl
Olloclip ergonomik değil diyip telefonun arkasındaki dev çıkıntıyı ergonomik olarak nitelendirmekde pek ilginçmiş. 250 gram falan olur taşımasıda kolay olur dimi?
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umut_baris 3 yıl
Bu tutsaydı Zoom'da tutardı.

Taşıması zor.
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theyapici 3 yıl
mantıklı gibi 3. parti üreticilerde var böyle ürünnler
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