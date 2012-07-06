Samsung'tan, ikinci çeyrekte rekor işletim karı ve 19 milyon Galaxy SIII satışı bekleniyor

Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla 50 milyondan fazla satış gerçekleştiren ve Android platformunun itici gücü haline gelen Samsung, yılın ikinci çeyreğinde de rekor gelir bekliyor.





Genel anlamda borsada yüzde 2.1 kaybeden, tüm satışlarda ise beklentilerin yüzde 5.7 altında kalacağı tahmin edilen Samsung, bununla birlikte rekor telefon satışı ve gelir bekliyor.





Analistlerin ikinci çeyrekteki işletim karı beklentisi 5.9 milyar dolar. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 79'luk, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14.5'lik bir artış var. Firmanın akıllı telefon satışları son çeyrekte yüzde 40-60 artarken, Avrupa en büyük pazarı haline geldi. Ancak ekonomik durgunluk, satışları negatif yönde etkileyen en önemli faktör.





Dünyanın lider akıllı telefon, TV ve DRAM üreticisi olan Samsung'un marka değeri ise 170 milyar dolar seviyesinde. İkinci çeyrekte toplam gelirin 41.4 milyar dolar olması bekleniyor.





Firmanın yeni amiral gemisi Galaxy SIII ise 9 milyonluk ön sipariş rakamından sonra tahminen 19 milyon barajına dayandı. Sadece Galaxy SIII modeli, telekomünikasyon bölümünün gelirlerine 4 milyar dolar katkı yaptı.





3. çeyrek için de analistler yükseliş bekliyor. Yüzde 27 artışla işletim karı 7-8 milyar dolara çıkacakken, mobil bölümü tüm gelirlerin yüzde 70'ini karşılıyor olacak.





Apple'ın yeni iPhone'u tanıtması ile Samsung'un akıllı telefon satışlarının düşeceği öngörülse de Apple'a işlemci, bellek, NAND bellek ve ekran tedarik ettiği için yarıiletken üretimindeki kazancı ise katlanarak artacak.