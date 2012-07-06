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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'tan, ikinci çeyrekte rekor işletim karı ve 19 milyon Galaxy SIII satışı bekleniyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla 50 milyondan fazla satış gerçekleştiren ve Android platformunun itici gücü haline gelen Samsung, yılın ikinci çeyreğinde de rekor gelir bekliyor.

Genel anlamda borsada yüzde 2.1 kaybeden, tüm satışlarda ise beklentilerin yüzde 5.7 altında kalacağı tahmin edilen Samsung, bununla birlikte rekor telefon satışı ve gelir bekliyor.

Analistlerin ikinci çeyrekteki işletim karı beklentisi 5.9 milyar dolar. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 79'luk, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14.5'lik bir artış var. Firmanın akıllı telefon satışları son çeyrekte yüzde 40-60 artarken, Avrupa en büyük pazarı haline geldi. Ancak ekonomik durgunluk, satışları negatif yönde etkileyen en önemli faktör. 

Dünyanın lider akıllı telefon, TV ve DRAM üreticisi olan Samsung'un marka değeri ise 170 milyar dolar seviyesinde. İkinci çeyrekte toplam gelirin 41.4 milyar dolar olması bekleniyor. 

Firmanın yeni amiral gemisi Galaxy SIII ise 9 milyonluk ön sipariş rakamından sonra tahminen 19 milyon barajına dayandı. Sadece Galaxy SIII modeli, telekomünikasyon bölümünün gelirlerine 4 milyar dolar katkı yaptı.

3. çeyrek için de analistler yükseliş bekliyor. Yüzde 27 artışla işletim karı 7-8 milyar dolara çıkacakken, mobil bölümü tüm gelirlerin yüzde 70'ini karşılıyor olacak. 

Apple'ın yeni iPhone'u tanıtması ile Samsung'un akıllı telefon satışlarının düşeceği öngörülse de Apple'a işlemci, bellek, NAND bellek ve ekran tedarik ettiği için yarıiletken üretimindeki kazancı ise katlanarak artacak.

http://www.reuters.com/article/2012/07/06/us-samsung-earnings-forecast-idUSBRE8640WO20120706 Yorum Yaz
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onurk 6 yıl en beğenilen
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen de...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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yonex78 6 yıl
onurk
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum

bu milletin başına her 10 yılda bir darbe denen kazıgı oturttular...ve hala daha bu insanları savunanlar var bende ona yanıyorum .bunu görmemek için kör olmak bile yetmez.
bizim gap a yaptıgımız yatırımı aynı dönemde güney kore teknolojiye yaptı. sonuçlar ortada:)
onurk1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir ...
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Nehalem 6 yıl
onurk
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum

Bulunduğumuz coğrafi konum ve Önceki geçmişimize bakarak Bizlerin bir yerlere gelmesini istemeyen bir çok ülke olduğu ve bizlerin arasına sürekli nifak tohumları ektiği için böyleyiz.Zamanında Türkiye Uçak üretip Yurt dışına bile satarmış şimdi nasıl.Yunanistanın Uçakları hava sahamıza giriyor ama vuramıyoruz sebep ikisinde de USA'yin sistemi var ve dost uçak olarak görünüyor.Bu programı kırmaya çalışan Uzmanlarda Isparta da bir yerlerde Uçak kazasında ölüyor vs. vs.
onurk1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir ...
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Oziko 6 yıl
19 milyon mu? Çok iddialı bir rakam, bekleyip göreceğiz.
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jaws78 6 yıl
Orijinalden alıntı: yonex78
quote:
Orijinalden alıntı: onurk
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum
bu milletin başına her 10 yılda bir darbe denen kazıgı oturttular...ve hala daha bu insanları savunanlar var bende ona yanıyorum .bunu görmemek için kör olmak bile yetmez.
bizim gap a yaptıgımız yatırımı aynı dönemde güney kore teknolojiye yaptı. sonuçlar ortada:)
Arkadaşım üstteki arkadaş doğru söylemiş, ben esas şu an darbeden yanayım,ayrıca en son ölen mühendisimizden sonra devletin başına çöreklenen(çöreklediğimiz ve çöreklendirelerek çöreklendirileceğimiz) zihniyet obamaya ziyarete gidip müjde verdi kurtulduk diye.Ah paşa gibi bir paşa Atatürk'ün önderliğinde kurtarılan şu ülkemizi adam kayırma satma dokunmayan yılanlar yüzünden elbirliği ile ne hale getirdik şu kısacık zamanda ya helal olsun bize oh olsun kore'ye...Saygılar
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Menow 6 yıl
Nehalem
onurk1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum
Bulunduğumuz coğrafi konum ve Önceki geçmişimize bakarak Bizlerin bir yerlere gelmesini istemeyen bir çok ülke olduğu ve bizlerin arasına sürekli nifak tohumları ektiği için böyleyiz.Zamanında Türkiye Uçak üretip Yurt dışına bile satarmış şimdi nasıl.Yunanistanın Uçakları hava sahamıza giriyor ama vuramıyoruz sebep ikisinde de USAyin sistemi var ve dost uçak olarak görünüyor.Bu programı kırmaya çalışan Uzmanlarda Isparta da bir yerlerde Uçak kazasında ölüyor vs. vs.

Ucaklarimiz yunan ucaklarini vurabilir. Bu bilginiz yanlis. Ancak amerikanin sattigi her araci ABD istedigi anda kontrolune alabiliyor. Bizim muhendislerimiz bu yazilimi kirmistir. Ancak seyahat ettikleri ucakda ABD yapimi oldugunu sanirim gozden kacirmislar. Veya tahmin edememisler cunku seyahat ucaklarinda bile ABD kontrolu elinde tutmaktadir. Nitekim ucak ABD tarafindan dusurulmustur.
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Menow 6 yıl
onurk
1955 te savaştan harabe olup çıkan ve siyasal tarihi bize çok benzeyen bir ülkenin geldiği şu durum beni çok kıskandırıyor böylesine bir gelişim ve üretilen devasa global markalar türkiye ve onu paylaşamayan kemalistler islamcılar ulusalcılar milliyetçiler marksistler askerler ve daha sayamadığım bir sürü fraksiyon için ibretlik bir derstir diye düşünüyorum

Size katilarak birazda elestirmek istiyorum. İse su boyuttanda bakalim. Çin dedigimiz topraklarda yillardir yatirim yapmayan ve teknoloji gelistirmeyen ulke kalmadi. Çin oyle bir bilgi birikimine sahip ki her ulkenin her urununu ve teknolojisini avucunda bulunduruyor. Bu guce sahip bir ulkenin Samsung ve LG gibi firmalarinin bu noktaya gelmesi kacinilmaz...
Peki bizim ulkemizde hangi ulkelerin neleri uretiliyor. Cin ile kiyaslayiniz.
O zaman neden her ulke cin de uretim yapmayi tercih ediyor. Gayet acik ucuz iscilik. Turkiye nin iscilik ucreti istenilen alt seviyede degil.
Dolayisiyla turkiyenin cin gibi olabilmesi icin cinden 1000 kat belkide daha fazla atak yapmasi gerekir. Cin devletinin elinde bulundurdugu para rezervi, mali gucu, isci gucu TR ile kiyaslanamaz.
Lutfen bu gercekleri goz onune alalim. Cin gucunun cikis noktasi yoksul bol insansir. Bu dis ulkelerin yatirimini ceken guctur. Cinin gucunun baslangic noktasida budur zaten.
Dolayisi ile cin nufusu ve yoksullugu sayesinde buralara gelmistir. Ama biz hep devlet nazarinda olaya bakiyoruz. Cin devleti bu denli yukselirken Cin halki mutlumudur...?
Not. Guney kore cinden bagimsiz olsada cin gozuyle bakiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
O paralarda taklit ettiğin Appleın da hakkı var, bunların hesabı sorulacak!

Apple telefonları samsung'un donanımlarıyla üretiliyor cahil...
Iphone5 de exynos quad mimarisi ile geliyor, apple teknoloji değil yazılım üreten bir firmadır. Iphone'da geri kalan herşey fason. Elinizdeki ayfonunuzu samsung sayesinde kullanıyorsunuz.
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senatorlines 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

DH Misafiri

O paralarda taklit ettiğin Appleın da hakkı var, bunların hesabı sorulacak!


Apple telefonları samsung'un donanımlarıyla üretiliyor cahil...
Iphone5 de exynos quad mimarisi ile geliyor, apple teknoloji değil yazılım üreten bir firmadır. Iphone'da geri kalan herşey fason. Elinizdeki ayfonunuzu samsung sayesinde kullanıyorsunuz.

Apple bu yıl başına kadar bir kısım parça imalatını kendi denetiminde Samsunga imal ettiriyordu, ama Samsungun taklitçiliği ve androidi arkasına alarak saldırganlığı yüzünden yani patent davaları yüzünden ihtiyacı olduğu parça üretiminin tamamına yakınını Taiwanlı ve Japon firmalardan karşılama yolunda, Samsung 7,5 miyar dolarlık müşteriyi kaybetti, iyi de oldu Applenin talebi karşısında hem sadece samsung değil diğer taiwan/japon firmaları tesis yatırımı yapıp Apple'ye harıl harıl mal yetiştirmeye çalışıyorlar, Foxconn'u hiç konuşmayalın gün geçtikçe Apple'nin siparişlerini yetiştirmek için ilave tesis açıyor, Foxconn Sharp Apple gibi ortaklıklar oluştu.
Şu samsung kadar taklitçi bir firma görmedim tabletlerde HTC'yi taklit etmiş tamamen, Samsung 9 serisi ultrabook'larda ise gördüğümde gözlerime inanamadım MacbookPro kullandığım için Apple ürünlerini iyi bilirim:
Samsung 9 Ultrabook-Apple MacbookAir'i bire bir kopyalamış, yaw bu kadar da olmaz kardeş yaw, ayıp, adap, terbiye diye bişey var yaw, Ondan sonra da diyorlar ki Apple niye Samsunga dava açıyor, önyargılı olmayalım iyice bi araştıralım işin aslı çıkıyor ortaya, biraz emeğe saygılı olalım. Neyse neticede Apple'nin avukatı da değilim ya ama durum bu, Apple yapmış tasarımıyla, tekniğiyle, programıyla, Mac OS X Lion, IOS5/IOS6 ona göre cihaz yapıyor adam, Samsung gibi taklit işiyle uğraşmıyor :), yalnız Apple'den hem Microsoft hem Google hem de Samsung tırsiyor ne kadar da tekelci olsalar, bende tekelcilerin cephesinde değil çalışanın üretenin yanındayım!
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E_Aydin35 6 yıl
stylememo
Samsung öyle gelişti ki en büyük rakibi ondan fazla satış yapıp satışını düşürse bile yine de parçlarını o yaptıgı için kar yapıyor. Mükemmel iş :)

Geliştiki mi ? :) Yıllardır böyle.. Samsung çok köklü ve eski bir firma haliyle arkası sağlam :) Hem üretiyor, hem satıyor, hem sattırıyor ve bu 3'ündende fazlasıyla kazanıyor :)
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General. 6 yıl
helal olsun kelimesinden başka kelime gelmiyor insanın aklına
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klongs 6 yıl
DH Misafiri
O paralarda taklit ettiğin Appleın da hakkı var, bunların hesabı sorulacak!

bi bitmediniz aq
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DH Misafiri 6 yıl
O paralarda taklit ettiğin Apple'ın da hakkı var, bunların hesabı sorulacak!
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loqel 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
O paralarda taklit ettiğin Apple'ın da hakkı var, bunların hesabı sorulacak!

sen ne diyosun arkadaşım. bu ne hırs.
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ziper_gazi_ 6 yıl
senatorlines
Samsung Appleyi unutsun artık, Apple bütün tedarik ihtiyaçlarını Taiwanlı ve Japon firmalardan karşılama yolunda artık displeyde Sharp ve çipte Qualcommdan yaptığı tedarik gibi. Apple de tekelci ve saldırgan samsungun ne mal olduğunu anladı çünkü. Androidin şimdilik samsunga ihtiyacı var da o yüzden samsung paraları indiriyor cebe şimdilik, HTC, Sony, Motorolla gibi firmalar da güçlense de şu samsungun tekelinden ve saldırganlığından kurtulsak bir an evvel.Not:eksi atan samsungçu çok olur belki ama gerçek durum bu, eksiler gerçeği değiştirmeye kefayet etmez.

eskiden apple karşı olan ön yargıyı artık samsungda görmeye başlıyorum.
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