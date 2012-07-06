Samsung'tan, ikinci çeyrekte rekor işletim karı ve 19 milyon Galaxy SIII satışı bekleniyor

Haber Editörü
Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla 50 milyondan fazla satış gerçekleştiren ve Android platformunun itici gücü haline gelen Samsung, yılın ikinci çeyreğinde de rekor gelir bekliyor.
Genel anlamda borsada yüzde 2.1 kaybeden, tüm satışlarda ise beklentilerin yüzde 5.7 altında kalacağı tahmin edilen Samsung, bununla birlikte rekor telefon satışı ve gelir bekliyor.
Analistlerin ikinci çeyrekteki işletim karı beklentisi 5.9 milyar dolar. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 79'luk, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14.5'lik bir artış var. Firmanın akıllı telefon satışları son çeyrekte yüzde 40-60 artarken, Avrupa en büyük pazarı haline geldi. Ancak ekonomik durgunluk, satışları negatif yönde etkileyen en önemli faktör.
Dünyanın lider akıllı telefon, TV ve DRAM üreticisi olan Samsung'un marka değeri ise 170 milyar dolar seviyesinde. İkinci çeyrekte toplam gelirin 41.4 milyar dolar olması bekleniyor.
Firmanın yeni amiral gemisi Galaxy SIII ise 9 milyonluk ön sipariş rakamından sonra tahminen 19 milyon barajına dayandı. Sadece Galaxy SIII modeli, telekomünikasyon bölümünün gelirlerine 4 milyar dolar katkı yaptı.
3. çeyrek için de analistler yükseliş bekliyor. Yüzde 27 artışla işletim karı 7-8 milyar dolara çıkacakken, mobil bölümü tüm gelirlerin yüzde 70'ini karşılıyor olacak.
Apple'ın yeni iPhone'u tanıtması ile Samsung'un akıllı telefon satışlarının düşeceği öngörülse de Apple'a işlemci, bellek, NAND bellek ve ekran tedarik ettiği için yarıiletken üretimindeki kazancı ise katlanarak artacak.
http://www.reuters.com/article/2012/07/06/us-samsung-earnings-forecast-idUSBRE8640WO20120706 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu milletin başına her 10 yılda bir darbe denen kazıgı oturttular...ve hala daha bu insanları savunanlar var bende ona yanıyorum .bunu görmemek için kör olmak bile yetmez.
bizim gap a yaptıgımız yatırımı aynı dönemde güney kore teknolojiye yaptı. sonuçlar ortada:)
Bulunduğumuz coğrafi konum ve Önceki geçmişimize bakarak Bizlerin bir yerlere gelmesini istemeyen bir çok ülke olduğu ve bizlerin arasına sürekli nifak tohumları ektiği için böyleyiz.Zamanında Türkiye Uçak üretip Yurt dışına bile satarmış şimdi nasıl.Yunanistanın Uçakları hava sahamıza giriyor ama vuramıyoruz sebep ikisinde de USA'yin sistemi var ve dost uçak olarak görünüyor.Bu programı kırmaya çalışan Uzmanlarda Isparta da bir yerlerde Uçak kazasında ölüyor vs. vs.