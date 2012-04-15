Samsung'un 55 inçlik OLED TV'si IFA 2012 fuarı sonrasında satışa sunulacak

Samsung'un piyasadaki en iyi görüntü kalitesini sunduğunu vurguladığı ve CES 2012 fuarında En İyi İnovasyon ödülünü alan 55 inçlik OLED TV modelinin bahar aylarında İngiltere'de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak Samsung tarihi biraz daha ileriye sarkıttı.





Firma tarafından yapılan açıklamada 55 inçlik OLED TV modelinin Ağustos ayındaki IFA 2012 elektronik fuarında yeni bir TV serisi ile birlikte resmi olarak lansmanının yapılacağı ve ardından satışa sunulacağı belirtildi.





Canlı ve gerçeğe yakın 2D-3D dönüştürme özelliği, standart LED TV'lerden daha gelişmiş renk akışları, piksel tabanlı ışık kontrolü sayesinde gerçek siyah ve beyaz renkler, kendinden ışık yayan RGB alt piksellerin arka ışıklandırma gerektirmemesi nedeniyle daha hafif gövde, daha hızlı tepkime süresi, çift çekirdekli işlemci, active shutter 3D desteği, üst seviye enerji verimliliği, Smart TV özelliği, ses ve hareket kontrolü, entegre kamera ve mikrofon Samsung'un 55 inçlik OLED modelinde standart olarak sunuluyor.





Bunun yanında tanıtılacak yeni TV serisinin ise OLED modelinden daha üst seviye özellikler sunacağı da açıklandı. Ancak bu özelliklerin ekran teknolojisi anlamında değil tasarım ve fonksiyonellik anlamında olacağı tahmin ediliyor. DLNA temelli servisleri destekleyen AllShare uygulaması, 5GB bulut depolama alanı, mobil cihazlardan bu alana yüklenen video ve resimlerin TV üzerinden görüntülenebilmesi bunlardan bazıları.





Samsung ayrıca tek bir Samsung hesabıyla laptoplar, tabletler, akıllı telefonlar ve benzeri cihazlara erişimi mümkün hale getirecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistem IFA 2012 fuarında tanıtılacak.





LG de kendi 55 inçlik OLED TV modelini 7900$ civarında bir fiyatla piyasaya sürecek. Samsung'un OLED TV modelinin de 5000 pound civarında olması bekleniyor.