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Samsung'un 55 inçlik OLED TV'si IFA 2012 fuarı sonrasında satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un piyasadaki en iyi görüntü kalitesini sunduğunu vurguladığı ve CES 2012 fuarında En İyi İnovasyon ödülünü alan 55 inçlik OLED TV modelinin bahar aylarında İngiltere'de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak Samsung tarihi biraz daha ileriye sarkıttı.

Firma tarafından yapılan açıklamada 55 inçlik OLED TV modelinin Ağustos ayındaki IFA 2012 elektronik fuarında yeni bir TV serisi ile birlikte resmi olarak lansmanının yapılacağı ve ardından satışa sunulacağı belirtildi.

Canlı ve gerçeğe yakın 2D-3D dönüştürme özelliği, standart LED TV'lerden daha gelişmiş renk akışları, piksel tabanlı ışık kontrolü sayesinde gerçek siyah ve beyaz renkler, kendinden ışık yayan RGB alt piksellerin arka ışıklandırma gerektirmemesi nedeniyle daha hafif gövde, daha hızlı tepkime süresi, çift çekirdekli işlemci, active shutter 3D desteği, üst seviye enerji verimliliği, Smart TV özelliği, ses ve hareket kontrolü, entegre kamera ve mikrofon Samsung'un 55 inçlik OLED modelinde standart olarak sunuluyor.

Bunun yanında tanıtılacak yeni TV serisinin ise OLED modelinden daha üst seviye özellikler sunacağı da açıklandı. Ancak bu özelliklerin ekran teknolojisi anlamında değil tasarım ve fonksiyonellik anlamında olacağı tahmin ediliyor. DLNA temelli servisleri destekleyen AllShare uygulaması, 5GB bulut depolama alanı, mobil cihazlardan bu alana yüklenen video ve resimlerin TV üzerinden görüntülenebilmesi bunlardan bazıları.

Samsung ayrıca tek bir Samsung hesabıyla laptoplar, tabletler, akıllı telefonlar ve benzeri cihazlara erişimi mümkün hale getirecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistem IFA 2012 fuarında tanıtılacak.

LG de kendi 55 inçlik OLED TV modelini 7900$ civarında bir fiyatla piyasaya sürecek. Samsung'un OLED TV modelinin de 5000 pound civarında olması bekleniyor.

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RovcaniN 7 yıl en beğenilen
hafız o paraya öküz alırız be. 2000 liraya da çok çok güzel televizyonlar var. aralarında ufak tefek farklar var diye 7900 dolar ne demek ya?
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
Piyasada samsung a rakip çıkmadıktan sonra fiyatları da düşmez bence.
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mokinto 7 yıl
RovcaniN
hafız o paraya öküz alırız be. 2000 liraya da çok çok güzel televizyonlar var. aralarında ufak tefek farklar var diye 7900 dolar ne demek ya?

Yoruma gel(ufak tefek farklar varmış .Temelde siyah-beyaz tv de görüntü gösteriyor). Öküz al o zaman. Her teknoloji alınabilir olarak ortaya çıkmaz. Ama ticari olarak bu ürünler bir ilk. Ne olacağını söyliyeyim. Bunları birileri alacak. Adamlar parayı kazanacak. Daha iyileri daha ucuza çıkacak . 5 yıl sonra eh artık parasının hakkını veriyor diyeceğiz.Yada sorunlu olacak ve hiç devam etmeyecek.
Ben bunda bir sorun göremiyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
O fiyatla milyonerlerden başka kime satıcaklarki, çok özellikli mükemmel bir TV ama fiyatda mükemmel boyuttlarda.. :/
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createemir 7 yıl
Bu fiyata ekran çözünürlüğü FHD olursa Samsung'u ayıplarım..
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Red_devil33 7 yıl
herkes fiyatın çok yüksek olduğundan yakınmış ama oled teki görüntüde insanı gerçekten büyüleyecek görüntüye sahiptir . Fiyatıda 2-3 yıl içinde alınabilecek seviyeye düşer zamnla lcd tv ler tarih olur led tv ler üretilir oledler üretilir amoledler çıkar v.s... böyle gider
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LucasAuAn 7 yıl
OLED TV'lerde yaygınlaşsın düşer fiyatlar, bunların hepsi zamanla olan şeyler..
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aspirin_00 7 yıl
led devri kapanır oled devri başlar... bari samsungun d7000 d8000 serileride 3 bin tl den 1500 tl gerilerde alırız.
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FightForBeer 7 yıl
Bunu alıp pc ye bağlayıp gta oynayacağıma, gider bir araba alırım gta misali gezerim daha iyi :)
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easymen 7 yıl
her teknoloji kendinden sonrakini kütüleyerek çıkıyor bundan sonraki de böyle olacaktır
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karaköy_soğancısı 7 yıl
nedensiz07
neden sony yokki bu pazarda ?

adamlar 6,5 milyar dolar zarar etti 10,000 kişiyi işten çıkartıyor ceo lar bi evde toplanıp 3,5 kişi tv yapcak hali yok kardeş :) adamlar bellerini doğrultmanın derdinde...
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nedensiz07 7 yıl


inş. sony eski günlerine doner
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