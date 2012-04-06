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Samsung'un AMOLED ekran sırlarını ifşa eden 11 kişi tutuklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji geliştiren firmaların gizli bilgilerinin çalınması ve üçüncü kişilere satışması o firma adına büyük bir darbe oluyor. Son olarak iki PayPal yöneticisinin Google Wallet hizmeti bünyesinde çalışmaya başlaması sonucu iki firma arasında hukuk mücadelesi başlamıştı.

Dünyanın en büyük AMOLED panel üreticilerinden Samsung da şirket bilgilerini çalarak rakip firmalara satan 11 kişiye karşı hukuk mücadelesi veriyor. 

Dün Güney Kore polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre aralarında Samsung Mobile Display yöneticisi, ar-ge mühendisi ve rakip firmanın çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi, SMD firmasına ait gizli AMOLED ekran bilgilerini rakip firmaya sattığı iddiasıyla tutuklandı. Kasım ayında meydana gelen olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Samsung'un yeni nesil düz ekran modellerinde kullanacağı AMOLED teknolojisine ait sırları firmanın 46 yaşındaki eski bir yöneticisinin çaldığı belirtildi. Daha iyi bir yönetici pozisyonu alamadığı için intikam alma yolunu seçen yönetici 170 000 dolar karşılığında 10 arkadaşıyla birlikte yerel bir rakip firmaya gizli bilgileri sattı. Gizli bilginin "küçük maskeleme araması" şeklinde nitelendiği belirtiliyor. Yerel firmanın LG olduğuna dair bir takım spekülasyonlar var ancak bu doğrulanmadı.

Yöneticinin bilgileri ilk olarak bir Çinli firmaya satmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da gelen bilgiler arasında.

Samsung'un mobil cihazlarında kullandığı AMOLED ekran teknolojisi, tahminlere göre bu yıl büyük ekran televizyonlarda da popüler hale gelecek ve 80 milyar dolarlık bir pazar yaratacak.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Başlık : "Samsung'un..."
Resim : Köşesinde LG logosu gösteren televizyon...
Yanıtla +43
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Statistik 7 yıl nickenegerekvar
nickenegerekvar
DH Misafiri
Başlık : Samsungun...Resim : Köşesinde LG logosu gösteren televizyon...

DH çalışıyor.

Sadece basligi degil de habein icerigini de okursaniz neden LG resmi konuldugunu anlarsiniz
nickenegerekvarDH MisafiriBaşlık : Samsungun...Resim : Köşesinde LG logosu gösteren televizyon...DH çalışıyor.
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dusty 7 yıl
"yerel bir rakip firma" çok manidar olmuş


O gizlilik sözleşmesini imzaladıysa intikamı başka türlü alacaktı o yönetici. Şimdi intikam, intihara dönüşmüş, yazık.
"yerel bir rakip firma"çok manidar olmuşO gizlilik sözleşmesini imzaladıysa intikamı başka türlü alacaktı o yönetici. Şimdi int...
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
Başlık : Samsungun...Resim : Köşesinde LG logosu gösteren televizyon...

sonuç Samsung'un ekranını kullanan LG...
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dusty 7 yıl
Bu sonuç yanlış olmuş, LG, LG Display üretimi olan kendi ekranlarını kullanır. Buradaki haber çok daha farklı. Net ve doğru okumak gerekli.
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sertacarslan 7 yıl
80 milyar dolar pazar payi olan bir teknoloji icin 170.000 usd para... Adam basi 15.000 usd... Hirsizlar kazik yemis...
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jovanovic 7 yıl
Foruma kötü haber, bundan sonra söylenti haberler azalır
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sticer12 7 yıl
sadece başlığı değilde konuyu tam okuyan varmı acaba herkes resimden bahsediyo
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E_Aydin35 7 yıl
Bence bu tür ahlaksızlıkların, cezası mühebbet olmalı! :p sonuçta burada söz konusu olan belkide yıllarını veren mühendistlerin yaptığı gerçekden teknolojiyi büyük derecede ilerleten icatların çalınması hakediyorlar..
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vidoko 7 yıl
adam çalmamış ödünç almış :))
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kaydediliyor 7 yıl
keşke çinliler alsaymış.ucuz tv ve monitörler görürdük
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| OMG! | 7 yıl
RovcaniN
bu normal bir şey bence. sonuçta bütün firmalar lcd super lcd lcd 2 ultra lcd kullanabiliyor kafasına göre. hatta amoled bile... piyasaya çıkınca lg alıp inceleyince yine anlamış olucak kullanılan teknolojiyi. saçma bence

Saçma değil hocam,şuanki ürünleri alıp inceleyip tersine mühendislik ile olayı çözseler ellerine ne geçecek? samsung bunu zaten ortaya çıkarmış,ürünü tanıtmış,siz tasarımı çözene kadar samsung da bir üst modelini piyasaya sürmüş olacak. Ama siz gelecekteki tasarımları çalarsanız samsıngun tüm arge çalışmalarını heba etmiş,parasını boşa akıtmış olursunuz,teknolojiyi geliştirebilirsiniz ya da ondan önce piyasaya sürebilirsiniz.
başka yolu olsa hırsızlık yapmazlardı.
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carter 7 yıl
Konu resim çatışması bu olsa gerek.
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X-FI 7 yıl
samsung bu tv monitmr ekran işinde gerçekten çok iyi.. s2 deki super amoled plus ı tv ye kadar götürdüyse şahane olacaktır.. AMOLED ekranlar gelecek vaad ediyor. renk se renk siyahsa siyah beyazsa beyaz..
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myhotyro 7 yıl
mako3e
Bence bu bilgilerin her firmaya verilmesi gerekir bu sayede teknoloji daha hızlı ilerler. bazen öncü teknoloji sahibi firmalar para kazanmak için teknolojiye fren yaptırıyorlar. hep sırayla satmak derdi var...

Tabi tabi, bizde de para b*k gibi. Sene yerine ayda bir yenilerler telefonları televizyonları, bizde her ay yenisini alırız.
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mako3e 7 yıl
Bence bu bilgilerin her firmaya verilmesi gerekir bu sayede teknoloji daha hızlı ilerler. bazen öncü teknoloji sahibi firmalar para kazanmak için teknolojiye fren yaptırıyorlar. hep sırayla satmak derdi var...
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