Samsung'un AMOLED ekran sırlarını ifşa eden 11 kişi tutuklandı

Teknoloji geliştiren firmaların gizli bilgilerinin çalınması ve üçüncü kişilere satışması o firma adına büyük bir darbe oluyor. Son olarak iki PayPal yöneticisinin Google Wallet hizmeti bünyesinde çalışmaya başlaması sonucu iki firma arasında hukuk mücadelesi başlamıştı.





Dünyanın en büyük AMOLED panel üreticilerinden Samsung da şirket bilgilerini çalarak rakip firmalara satan 11 kişiye karşı hukuk mücadelesi veriyor.





Dün Güney Kore polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre aralarında Samsung Mobile Display yöneticisi, ar-ge mühendisi ve rakip firmanın çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi, SMD firmasına ait gizli AMOLED ekran bilgilerini rakip firmaya sattığı iddiasıyla tutuklandı. Kasım ayında meydana gelen olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.





Samsung'un yeni nesil düz ekran modellerinde kullanacağı AMOLED teknolojisine ait sırları firmanın 46 yaşındaki eski bir yöneticisinin çaldığı belirtildi. Daha iyi bir yönetici pozisyonu alamadığı için intikam alma yolunu seçen yönetici 170 000 dolar karşılığında 10 arkadaşıyla birlikte yerel bir rakip firmaya gizli bilgileri sattı. Gizli bilginin "küçük maskeleme araması" şeklinde nitelendiği belirtiliyor. Yerel firmanın LG olduğuna dair bir takım spekülasyonlar var ancak bu doğrulanmadı.





Yöneticinin bilgileri ilk olarak bir Çinli firmaya satmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da gelen bilgiler arasında.





Samsung'un mobil cihazlarında kullandığı AMOLED ekran teknolojisi, tahminlere göre bu yıl büyük ekran televizyonlarda da popüler hale gelecek ve 80 milyar dolarlık bir pazar yaratacak.