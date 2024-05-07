Samsung, 114 inç Micro LED TV'yi tanıttı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

130.000 doları aşan fiyatla satılacak
Samsung, 114 inç Micro LED TV’yi 130.000 doları aşan fiyatla (180 milyon won) satacak. Şirket, bu devasa televizyonu satın alanlara 85 inç Neo QLED TV’yi (QND900 modeli) hediye edecek ve JBL L100 MK2 hoparlörü indirimli fiyatla verecek. Ayrıca TV’yi bu ay içinde satın alanlara lüks bir otelde konaklamaları için 3 milyon won kupon (2.205 dolar) sunacak.
Samsung Electronics Kore Genel Müdürü Kang Jin-seon, microLED televizyon modellerine ilişkin olarak; “Micro LED, piyasadaki tüm TV'lerin tüm avantajlarına sahip en üst seviye ekran. En iyi teknolojiye sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranların değerini bilen ve ultra premium TV pazarına giren tüketiciler için seçenekleri genişletiyoruz. Biz öncülük edeceğiz.” diyor.
Mikro LED, yeni bir ekran teknolojisi. Son derece maliyetli ancak LCD (QLED veya Mini LED) veya OLED TV'lerde görülen dezavantajların hiçbirini taşımıyor. OLED gibi, her Mikro LED pikseli de kendi rengini ve arka ışığını oluşturabiliyor; bu da mükemmel siyahlar ve geniş izleme açıları sağlıyor. Üstelik organik malzeme içermediği için OLED TV’lerde görülen yanma sorununu da yaşatmıyor. Micro LED TV’ler şu anda birçok tüketici için oldukça pahalı, yakın zamanda da OLED TV'lerin yerini alması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.