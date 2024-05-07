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    Samsung, 114 inç Micro LED TV'yi tanıttı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

    Samsung, microLED TV serisini genişletiyor; 89 inç, 101 inç, şimdi de 114 inç! Kore'de yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak yeni model, televizyon hediyesiyle geliyor.
    Samsung Micro LED TV 114 inç Tam Boyutta Gör
    Samsung, Micro LED TV serisinin 114 inçlik versiyonunu Güney Kore’de satışa sunuyor. Daha önce 89 inç ve 101 inç boyut seçeneği vardı, yeni boyutun eklenmesiyle tüketicilerin seçeneği artmış oldu ancak yeni model çoğu kişi için erişilemez konumda.

    130.000 doları aşan fiyatla satılacak

    Samsung, 114 inç Micro LED TV’yi 130.000 doları aşan fiyatla (180 milyon won) satacak. Şirket, bu devasa televizyonu satın alanlara 85 inç Neo QLED TV’yi (QND900 modeli) hediye edecek ve JBL L100 MK2 hoparlörü indirimli fiyatla verecek. Ayrıca TV’yi bu ay içinde satın alanlara lüks bir otelde konaklamaları için 3 milyon won kupon (2.205 dolar) sunacak.

    Samsung Electronics Kore Genel Müdürü Kang Jin-seon, microLED televizyon modellerine ilişkin olarak; “Micro LED, piyasadaki tüm TV'lerin tüm avantajlarına sahip en üst seviye ekran. En iyi teknolojiye sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranların değerini bilen ve ultra premium TV pazarına giren tüketiciler için seçenekleri genişletiyoruz. Biz öncülük edeceğiz.” diyor.

    Mikro LED, yeni bir ekran teknolojisi. Son derece maliyetli ancak LCD (QLED veya Mini LED) veya OLED TV'lerde görülen dezavantajların hiçbirini taşımıyor. OLED gibi, her Mikro LED pikseli de kendi rengini ve arka ışığını oluşturabiliyor; bu da mükemmel siyahlar ve geniş izleme açıları sağlıyor. Üstelik organik malzeme içermediği için OLED TV’lerde görülen yanma sorununu da yaşatmıyor. Micro LED TV’ler şu anda birçok tüketici için oldukça pahalı, yakın zamanda da OLED TV'lerin yerini alması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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