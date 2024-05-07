Samsung, 114 inç Micro LED TV'yi tanıttı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Tam Boyutta Gör Samsung, Micro LED TV serisinin 114 inçlik versiyonunu Güney Kore’de satışa sunuyor. Daha önce 89 inç ve 101 inç boyut seçeneği vardı, yeni boyutun eklenmesiyle tüketicilerin seçeneği artmış oldu ancak yeni model çoğu kişi için erişilemez konumda.

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130.000 doları aşan fiyatla satılacak

Samsung, 114 inç Micro LED TV’yi 130.000 doları aşan fiyatla (180 milyon won) satacak. Şirket, bu devasa televizyonu satın alanlara 85 inç Neo QLED TV’yi (QND900 modeli) hediye edecek ve JBL L100 MK2 hoparlörü indirimli fiyatla verecek. Ayrıca TV’yi bu ay içinde satın alanlara lüks bir otelde konaklamaları için 3 milyon won kupon (2.205 dolar) sunacak.

Samsung Electronics Kore Genel Müdürü Kang Jin-seon, microLED televizyon modellerine ilişkin olarak; “Micro LED, piyasadaki tüm TV'lerin tüm avantajlarına sahip en üst seviye ekran. En iyi teknolojiye sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranların değerini bilen ve ultra premium TV pazarına giren tüketiciler için seçenekleri genişletiyoruz. Biz öncülük edeceğiz.” diyor.

Mikro LED, yeni bir ekran teknolojisi. Son derece maliyetli ancak LCD (QLED veya Mini LED) veya OLED TV'lerde görülen dezavantajların hiçbirini taşımıyor. OLED gibi, her Mikro LED pikseli de kendi rengini ve arka ışığını oluşturabiliyor; bu da mükemmel siyahlar ve geniş izleme açıları sağlıyor. Üstelik organik malzeme içermediği için OLED TV’lerde görülen yanma sorununu da yaşatmıyor. Micro LED TV’ler şu anda birçok tüketici için oldukça pahalı, yakın zamanda da OLED TV'lerin yerini alması beklenmiyor.

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