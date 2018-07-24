Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir

Samsung, akıllı hoparlörü için ABD ve Avrupa'da yeni bir ticari marka tescili yaptı. Buna göre Güney Koreli şirketin akıllı hoparlörü Magbee olarak isimlendirilecek. Cihazla ilgili detayların çoğu hala aydınlığa kavuşmuş değil ancak Samsung'un Bixby isimli sanal asistanı ile geleceğini biliyoruz.

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Bununla birlikte Samsung bünyesinde yer alan dünyaca ünlü ses sistemleri üreticisi Harman ile birlikte geliştirildiği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir patent başvurusunda hoparlörün bir kadrana sahip olacağı ortaya çıktı. Şirketin ayrıca Magbee destekli bir kablosuz ev ses çözümü üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Samsung Magbee, IFA 2018'de karşımıza çıkabilir

Güney Koreli şirketin merakla beklenen Magbee hoparlörünü IFA 2018 etkinliğinde tanıtacağına yönelik haberler var. Samsung, 9 Ağustos'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 9 ve muhtemelen Galaxy Watch'u duyuracak. Önümüzdeki günlerde akıllı hoparlörün lansmanı ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

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