Samsung'un CES 2013 fuarında tanıtacağı diğer bir ürün robot süpürge olacak





Samsung'un CES 2013 fuarında akıllı telefonlardan ziyade ev elektroniği yeniliklerine ağırlık vereceği, firmanın bir süredir resmi sayfasından yapılan duyurularda anlaşılıyordu. Samsung'un son ortaya çıkan ürünü ise robot süpürge oldu.





Smart Tango Corner Clean adı verilen robot süpürge, diğer üyelerin dairesel tasarımını devam ettirirken, bazı yeniliklerle temizlik anlamında onları geride bırakıyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği dünyada ilk kez olduğu ifade edilen uzayan fırça teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde evin haritalanmış alanında erişilmesi zor olan köşeler kolayca temizleniyor.





Üründe yer alan diğer bir yenilik ise Samsung'un kamera ile donatılmış Visionary adı verilen haritalama sistemi. Cihazın ön kısmına monte edilmiş lens ile saniyede 30 resim çekerek evin sanal bir haritası oluşturuluyor ve temizlik için en hızlı güzergah belirleniyor. Çok sayıda sensör ile de merdiven, delik, yükselti gibi engeller de tespit edilebiliyor.





Ürünün üst kısmındaki LCD ekranda da programlama ve hata uyarıları görülebiliyor.





Smart Tango Corner Clean ile ilgili detaylı bilgiler fuar haftasında açıklanacak.

http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/8331898739/sizes/z/in/photostream/