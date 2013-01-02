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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un CES 2013 fuarında tanıtacağı diğer bir ürün robot süpürge olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un CES 2013 fuarında akıllı telefonlardan ziyade ev elektroniği yeniliklerine ağırlık vereceği, firmanın bir süredir resmi sayfasından yapılan duyurularda anlaşılıyordu. Samsung'un son ortaya çıkan ürünü ise robot süpürge oldu.

Smart Tango Corner Clean adı verilen robot süpürge, diğer üyelerin dairesel tasarımını devam ettirirken, bazı yeniliklerle temizlik anlamında onları geride bırakıyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği dünyada ilk kez olduğu ifade edilen uzayan fırça teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde evin haritalanmış alanında erişilmesi zor olan köşeler kolayca temizleniyor.

Üründe yer alan diğer bir yenilik ise Samsung'un kamera ile donatılmış Visionary adı verilen haritalama sistemi. Cihazın ön kısmına monte edilmiş lens ile saniyede 30 resim çekerek evin sanal bir haritası oluşturuluyor ve temizlik için en hızlı güzergah belirleniyor. Çok sayıda sensör ile de merdiven, delik, yükselti gibi engeller de tespit edilebiliyor. 

Ürünün üst kısmındaki LCD ekranda da programlama ve hata uyarıları görülebiliyor.

Smart Tango Corner Clean ile ilgili detaylı bilgiler fuar haftasında açıklanacak. 

http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/8331898739/sizes/z/in/photostream/ Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen robinhoof
robinhoof

kocaman alette ufacık ekran ne öyle, patent davalarından aklı ço kkarışmış samsungun lolol

Ne yapacaksın ekranı mesaj mı yazacaksın, oyun mu oynayacaksın, film mi izleyeceksin?
robinhoofkocaman alette ufacık ekran ne öyle, patent davalarından aklı ço kkarışmış samsungun lololNe yapacaksın ekranı...
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jeofizikci 6 yıl ezimuse
ezimuse

Samsung'un akıllı telefonlarından yönetilirse daha iyi olur bence.

sonra birisi hacklayip aletin çektiği fotoğrafları telefon üzerinden dışarı aktarsın, al başına dert.
hatta adam dışardan aleti evin içinde kontrol etsin, yatak odasına soksun aleti
ezimuseSamsung'un akıllı telefonlarından yönetilirse daha iyi olur bence.sonra birisi hacklayip aletin çektiği fotoğraf...
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acbold 6 yıl
youtube.com/...
DonanimHaber.com Samsung Forum 2012 Etkinliği
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bayraak 6 yıl
Beyler sakin olun sadece bir süpürge. Üstüne binip NFS oynayacak değiliz iyi güzel yapmış işte
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ezimuse 6 yıl
Samsung'un akıllı telefonlarından yönetilirse daha iyi olur bence.
1 Yanıt Yanıtla
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jeofizikci 6 yıl ezimuse
ezimuse

Samsung'un akıllı telefonlarından yönetilirse daha iyi olur bence.

sonra birisi hacklayip aletin çektiği fotoğrafları telefon üzerinden dışarı aktarsın, al başına dert.
hatta adam dışardan aleti evin içinde kontrol etsin, yatak odasına soksun aleti
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robinhoof 6 yıl
kocaman alette ufacık ekran ne öyle, patent davalarından aklı ço kkarışmış samsungun lolol
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danGerfuLL 6 yıl robinhoof
robinhoof

kocaman alette ufacık ekran ne öyle, patent davalarından aklı ço kkarışmış samsungun lolol

Ne yapacaksın ekranı mesaj mı yazacaksın, oyun mu oynayacaksın, film mi izleyeceksin?
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