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Samsung'un D8000 serisi 3D LCD TV'leri TÜV Rheinland'in sertifikasına layık görüldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
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7
Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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1872 yılında Almanya'da kurulan ve Avrupa'nın tanınmış sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan TÜV Rheinland Grubu, dünyanın en büyük LCD televizyon üreticilerinden Samsung'un, 3D özelliğine sahip D8000 serisini sertifikalandırdı.
Samsung yetkilileri D8000 serisi LCD televizyonlarının 3D özelliğinin tam anlamıyla uygulandığı ilk modelleri olduğunu dile getirmekte.
Oyuncaktan spor malzemesine, bilişim ürünlerinden sanayi tesislerine kadar sertifikasyon hizmeti sunan TÜV Rheinland Grubu, kalite ve güvenlik açısından ürünleri belli testlere tabii tutuyor.

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DH Misafiri 8 yıl
Lg Samsung kadar kaliteli panel üretmiyor ayrıca LG LW5500 Pasif Gözlüklerle izleme acısını degistirdiniz mi o demoya kanarsan ben hayran kaldım ama o demoyu baska tv taktında 3 boyut lg deki gibi değil başka tv nin demosunuda lg takınca bu seferde lg demoda kötü demek istedim cihazları daha rahat satısını yapılması için demoları özel tasarlıyorlar onlara kankmayın ama cinema 3d en hikayedeen olanı diger firmalar bilmiyormu pasif gözlük üretmeyi .
benım en başarılı buldugum 3D performansını Sharp LE824 Modeli Verdi Deneyin Sizde Görceksiniz Sharp'ı görmeden konusanlar yorum yapanlar ben sizin tv den 1 grm anlamadınıza adım kadar eminim ..
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albani 8 yıl
Beyler bir şey dikkatimi çekiyor ve hem şaşırıyor hemde açıkçası bu durumdan rahatsız oluyorum!

Bir Sn.Editör,örneğin panel konusunda bir bilgi veriyor;ama daha sonra buraya yorum yazanlar tamamen konu dışı
ilgisiz ve saçma veya kel alaka yorumlar yazıyorlar!!

Şu anda başlık nedir;Samy nin TÜV sertifikasyonu alması....

Bunun hk.tek bir yorum yok! çünkü konuyu bilen yok veya tartışılması gereken nedir bunuda bilen yok!

Beyler LGE nin FPR li 3D paneli ile bu başlığın ne alakası var! veya nasıl böyle bir mukayese yoluna gittiniz,bir başka
arkadaşta onlara tepki babında Samy nin LGE den daha kaliteli panel ürettiğini yazmış;yani o da diğer arkadaşların
yoluna girmiş!

++
Gelelim konuya,madem hiç kimse yazmamış ve habire LGE nin bilmem ne panelinden bahsetmişler[>:]

1-Yukarıda olay ticari bir iştir;kimse balıklama atlayıpta bu TÜV den bir şeyler çıkarmasın!!

2-TÜV "kalitesinde" üretim zaten hemen hepsinde bir şekilde vardır!! ve o sertifikanın alınmasıda çokda önemli değildir
ama özellikle iki uyanık üretici Samy ve LGE bazı argümanları çok ciddi şekilde farklı kullanır!!

A-Samy D8xx için alınan gibi gösterilen ve eksik tanımlamalı yukarıdaki yazıyı bilen nasıl yorumlayacağını çok iyi bilir!

B-D8xx en iyi 3D işleyen panelde değildir ki!!!"reklam kokan" hareketler bunlar!

C-Diğer 3D işleyen ve D8xx den daha iyi olan paneller TÜV sertifikalı değilse durumları ne olacaktır!!!!

3-Salt TÜV artık özellikle panel işinde bir işe yaramıyor!!! Japonlar neden yok burada!

4-Samy şayet TÜV den sınıfı geçtiyse veya diyelimki sadece D8xx geçti,o zaman tüm ana üreticiler TÜV den geçmişler demektir
veya bunların TÜV e girmesine gerek yoktur!

5-TÜV işide artık malum Avrupa "EISA" işine benzedi

neyseki artık normal kullanıcılar&tüketiciler v.s artık eskisi gibi EISA ya fazla takılmıyorlar!

Not;Ben yukarıdaki belgenin metnini okuyamadığım için daha fazla teknik veya konu hk.yorum yazamıyorum,birisi bunu bulursa ve bana iletirse
çok memnun olurum ve o zaman olayı daha net anlarım+

Saygılar
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DHBSC55 8 yıl
teşekkürler cevabın için
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OverClocK1ng 8 yıl
Arada dağlaaaar kadar fark var. Bu saatten sonra LG FPR hariç 3D televizyon alanın aklından süphe ederim. Hele ki videosunu falan izledikten sonra bariz FPR hariç diğer SG yani Shutter Glass teknolojili televizyonlar kalkacaklar. Kimse gözlüğü 250 lira olan, daha karanlık görüntü veren, gözlüğü 170 derece yerine 80 derece görüntü açısı sunan, FPS oranı 4 kat daha düşük olan, pil ve şarj gerektiren, kocaman olan gözlükleri; 10 lira olan, çok daha hızlı ve parlak, aynı zamanda daha hafif ve şarjsız FPR 3D teknolojisi varken almaz...
LG FPR 3D diyorum başka bir şey de demiyorum. Üstelik 42LW5500 ü çok beğendim, başka cihaz düşünmem bile...
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DHBSC55 8 yıl
arkadaşlar belki yeri deil ama bişe sormak istiyorum lütfen bilenler cevap verirse sevinirim bu samsung D8000 de lfr gözlük kullanılmıyo lg nin son televizyonlarında var bu teklonoji cinema 3D die geçiyo gözlükle televizyon arasında hiçbir bağlantı yok (kızılötesi-blutoot vs) bu teknolojide görüntü çok daha parlak ve güzel deniliyor vede hiçbir yan etkisi yokmus(baş ağrısı mide bılantısı göz ağrıması vs) bu iki gözlük arasında ne gibi farklar var acaba ben 1-2 teknoloji marketlerini gezdim 3D yi test ettim çoğu televizyonda harry potter ın son filmine gittim sinemaya 3D olarak izledim filmi ordaki gözlük bu teknolojiyi kullanıyodu lfr gözlük ama ikisinin arasında pek fark göremedim.Yani bu ikisinin arasında çok fark varmı hangisi daha ii lg nin tasarımı kötü özellikleri zayıf samsung D8000 E göre d8000 de sadece bu lfr gözlük olayı yok bu çok büyük bir (-) mi acaba
1 Yanıt Yanıtla
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techraven 8 yıl DHBSC55
yasakral55

arkadaşlar belki yeri deil ama bişe sormak istiyorum lütfen bilenler cevap verirse sevinirim bu samsung D8000 de lfr gözlük kullanılmıyo lg nin son televizyonlarında var bu teklonoji cinema 3D die geçiyo gözlükle televizyon arasında hiçbir bağlantı yok (kızılötesi-blutoot vs) bu teknolojide görüntü çok daha parlak ve güzel deniliyor vede hiçbir yan etkisi yokmus(baş ağrısı mide bılantısı göz ağrıması vs) bu iki gözlük arasında ne gibi farklar var acaba ben 1-2 teknoloji marketlerini gezdim 3D yi test ettim çoğu televizyonda harry potter ın son filmine gittim sinemaya 3D olarak izledim filmi ordaki gözlük bu teknolojiyi kullanıyodu lfr gözlük ama ikisinin arasında pek fark göremedim.Yani bu ikisinin arasında çok fark varmı hangisi daha ii lg nin tasarımı kötü özellikleri zayıf samsung D8000 E göre d8000 de sadece bu lfr gözlük olayı yok bu çok büyük bir (-) mi acaba


Tüm bunların cevapları şu başlığın ilk mesajında var;

LG Cinema 3D TV / LG FPR Gözlük Teknolojisi - 2011 LW Serisi (LW4500,LW5500,LW570S,LW650S)[ANA KONU]
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