Samsung'un D8000 serisi 3D LCD TV'leri TÜV Rheinland'in sertifikasına layık görüldü

Haber Editörü
1872 yılında Almanya'da kurulan ve Avrupa'nın tanınmış sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan TÜV Rheinland Grubu, dünyanın en büyük LCD televizyon üreticilerinden Samsung'un, 3D özelliğine sahip D8000 serisini sertifikalandırdı.
Samsung yetkilileri D8000 serisi LCD televizyonlarının 3D özelliğinin tam anlamıyla uygulandığı ilk modelleri olduğunu dile getirmekte.
Oyuncaktan spor malzemesine, bilişim ürünlerinden sanayi tesislerine kadar sertifikasyon hizmeti sunan TÜV Rheinland Grubu, kalite ve güvenlik açısından ürünleri belli testlere tabii tutuyor.
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benım en başarılı buldugum 3D performansını Sharp LE824 Modeli Verdi Deneyin Sizde Görceksiniz Sharp'ı görmeden konusanlar yorum yapanlar ben sizin tv den 1 grm anlamadınıza adım kadar eminim ..
Bir Sn.Editör,örneğin panel konusunda bir bilgi veriyor;ama daha sonra buraya yorum yazanlar tamamen konu dışı
ilgisiz ve saçma veya kel alaka yorumlar yazıyorlar!!
Şu anda başlık nedir;Samy nin TÜV sertifikasyonu alması....
Bunun hk.tek bir yorum yok! çünkü konuyu bilen yok veya tartışılması gereken nedir bunuda bilen yok!
Beyler LGE nin FPR li 3D paneli ile bu başlığın ne alakası var! veya nasıl böyle bir mukayese yoluna gittiniz,bir başka
arkadaşta onlara tepki babında Samy nin LGE den daha kaliteli panel ürettiğini yazmış;yani o da diğer arkadaşların
yoluna girmiş!
++
Gelelim konuya,madem hiç kimse yazmamış ve habire LGE nin bilmem ne panelinden bahsetmişler[>:]
1-Yukarıda olay ticari bir iştir;kimse balıklama atlayıpta bu TÜV den bir şeyler çıkarmasın!!
2-TÜV "kalitesinde" üretim zaten hemen hepsinde bir şekilde vardır!! ve o sertifikanın alınmasıda çokda önemli değildir
ama özellikle iki uyanık üretici Samy ve LGE bazı argümanları çok ciddi şekilde farklı kullanır!!
A-Samy D8xx için alınan gibi gösterilen ve eksik tanımlamalı yukarıdaki yazıyı bilen nasıl yorumlayacağını çok iyi bilir!
B-D8xx en iyi 3D işleyen panelde değildir ki!!!"reklam kokan" hareketler bunlar!
C-Diğer 3D işleyen ve D8xx den daha iyi olan paneller TÜV sertifikalı değilse durumları ne olacaktır!!!!
3-Salt TÜV artık özellikle panel işinde bir işe yaramıyor!!! Japonlar neden yok burada!
4-Samy şayet TÜV den sınıfı geçtiyse veya diyelimki sadece D8xx geçti,o zaman tüm ana üreticiler TÜV den geçmişler demektir
veya bunların TÜV e girmesine gerek yoktur!
5-TÜV işide artık malum Avrupa "EISA" işine benzedi
neyseki artık normal kullanıcılar&tüketiciler v.s artık eskisi gibi EISA ya fazla takılmıyorlar!
Not;Ben yukarıdaki belgenin metnini okuyamadığım için daha fazla teknik veya konu hk.yorum yazamıyorum,birisi bunu bulursa ve bana iletirse
çok memnun olurum ve o zaman olayı daha net anlarım+
Saygılar
LG FPR 3D diyorum başka bir şey de demiyorum. Üstelik 42LW5500 ü çok beğendim, başka cihaz düşünmem bile...
Tüm bunların cevapları şu başlığın ilk mesajında var;
LG Cinema 3D TV / LG FPR Gözlük Teknolojisi - 2011 LW Serisi (LW4500,LW5500,LW570S,LW650S)[ANA KONU]