Samsung'un ES8000, ES7500, ES7000 modelleri TÜV Rheinland tarafından sertifikalandı

1872 yılında Almanya'da faaliyete geçen ve oyuncaktan spor malzemesine, bilişim ürünlerinden sanayi tesislerine kadar sertifikasyon hizmeti sunan TÜV Rheinland Grubu, Samsung'un ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi akıllı televizyonlarını sertifikalandırdı.



''Smart TV Advanced'' sertifikasına layık görülen ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi, görüntü kalitesi, parlaklık seviyesi, kontrast oranı ve içerik (uygulamalar, internet tarayıcısı vb) gibi kriterlerde çeşitli testlere tabii tutulmuş. Akıllı televizyonlarda bulunan ses, yüz ve hareket algılayıcının bu sertifikayı almalarında önemli rol üstlendiği bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse Samsung, daha önce D8000 modeliyle TÜV Rheinland'ın sertifikasına layık görülmüştü.

