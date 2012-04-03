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Samsung'un ES8000, ES7500, ES7000 modelleri TÜV Rheinland tarafından sertifikalandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
38,3b
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19
Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un ES8000, ES7500, ES7000 modelleri TÜV Rheinland tarafından sertifikalandı
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1872 yılında Almanya'da faaliyete geçen ve oyuncaktan spor malzemesine, bilişim ürünlerinden sanayi tesislerine kadar sertifikasyon hizmeti sunan TÜV Rheinland Grubu, Samsung'un ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi akıllı televizyonlarını sertifikalandırdı.
''Smart TV Advanced'' sertifikasına layık görülen ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi, görüntü kalitesi, parlaklık seviyesi, kontrast oranı ve içerik (uygulamalar, internet tarayıcısı vb) gibi kriterlerde çeşitli testlere tabii tutulmuş. Akıllı televizyonlarda bulunan ses, yüz ve hareket algılayıcının bu sertifikayı almalarında önemli rol üstlendiği bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse Samsung, daha önce D8000 modeliyle TÜV Rheinland'ın sertifikasına layık görülmüştü.
Samsung'un ES8000, ES7500, ES7000 modelleri TÜV Rheinland tarafından sertifikalandı
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DH Misafiri 6 yıl
bende 55es8000 tv var buna usbden dvd rom takılabiliyormu ? çok önemli hemen cevap yazarsanız makbüle geçer :D
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Playexata 6 yıl
ya ben 55es 8000 aldım da buna external usbden bluray veya dvd rom taksak okurmu
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ireMira 7 yıl
vallahi ben onu bunu bilmem ama akıllı telefonlarda kendini kanıtlamış sg2 ve şimdi sg3 ben 2 kullanıcısı olarak tek kelimeyle harika siz ne derseniz deyin bende bugün daha yeni es7000 40' tv aldım yarın montaja geliyorlar bakıcaz artık nasıl
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ireMira 7 yıl
vallahi ben onu bunu bilmem ama akıllı telefonlarda kendini kanıtlamış sg2 ve şimdi sg3 ben 2 kullanıcısı olarak tek kelimeyle harika siz ne derseniz deyin bende bugün daha yeni es7000 40' tv aldım yarın montaja geliyorlar bakıcaz artık nasıl
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DH Misafiri 7 yıl
samsung firmasına tr de birinin dur demesi lazım. en kötü satış bayileri bilgisiz, ilgisiz. en kötü müşteri hizmetleri ve en berbat servisleri var.
ürünlerni herkez parlaklığı vs diye alıyorlar ve tam iki sene doldukdan sonra ürünlerin %40 ı bozuluyor. fahiş fiyatlarla tamir etmek istiyorlar.
ben 55c9000 serisini aldım. tv izlerken kendi kendine açılıp kaanıyor. hem servis hemde müşteri hizmletleri ile görüştüm. herşey onlara göre normal. ısık sızması, açılıp kapanma, vs.
55s8000 ı düşünüyordum ama tv yi bd formatında siyah ekranda bırakınca ekrana sanki kar yağıyr gibi beyazlıklar görünüyor. bunu hiçbir bayi veya avm de göremezsiniz. özellikle bunu yapın dedğiğinizde anlaşılır.
zaten 3 sene de türemiş br firma. daha önce sony ve sharpa yan sanayi üretim yapıyordu. şimdi kendi parçaları ile kendisi tv yapıyor.
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sedathut 7 yıl
55c9000 almışsın o kadar şikayetçisin ama yine 55s8000 almaya çalışmışsın... ?

Almadığım için yüksekten atmak istemiyorum ama ürünleri incelediğimizde samsung D ve es serisi rakiplerine açık ara fark atıyor. Bu forumda nedenini anlamadığım bir şekilde lg çok övülüyor ama 47lm660s alanların konularına bakın, bir çoğu çeşitli nedenlerden dolayı şikayetçi ve açık bir şekilde görüntü kalitesinden memnun değiller.

Samsung sevdalısı değilim hatta 46es7000 e indirim yapılmadığı için sinirden gidip lg almayı bile düşündüm bir ara, ama bu hafta sonu büyük ihtimalle samsunglu olacağım.
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DH Misafiri 7 yıl
katlıyorum kimse eski bir tv yi alıp sıfır vermez dürüst ol dostum birazcık
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DH Misafiri 7 yıl
1 Yıl önce almış olduğun Samsung 40c750 televizyonum arıza yaptı Samsung müşteri hizmetleri beni arayarak bu televizyon yerine fiyat farklı almadan 46ES7000 serisi televizyon gönderdi. Müthiş özelliklere sahip güzel bir ürün. Ürüne sesli olarak istediğinizi yaptırabiliyorsunuz, Kendi uydusu içerisinde Dijiturk nasıl kullanılır bilemiyorum ama uydu kutusunu kullanmayabilirsiniz. Ürünü bluetooth lu klavye ve mouse ile kumanda edebiliyorsunuz. elle kulanda etmek biraz zor ama eğlenceli. IP Tv ye fekan gerek yok, kablosuz internete giriyor ve istediğiniz siteden film izleyebiliyorsunuz. Daha bir çok özelliği var.
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hmydante 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

1 Yıl önce almış olduğun Samsung 40c750 televizyonum arıza yaptı Samsung müşteri hizmetleri beni arayarak bu televizyon yerine fiyat farklı almadan 46ES7000 serisi televizyon gönderdi. Müthiş özelliklere sahip güzel bir ürün. Ürüne sesli olarak istediğinizi yaptırabiliyorsunuz, Kendi uydusu içerisinde Dijiturk nasıl kullanılır bilemiyorum ama uydu kutusunu kullanmayabilirsiniz. Ürünü bluetooth lu klavye ve mouse ile kumanda edebiliyorsunuz. elle kulanda etmek biraz zor ama eğlenceli. IP Tv ye fekan gerek yok, kablosuz internete giriyor ve istediğiniz siteden film izleyebiliyorsunuz. Daha bir çok özelliği var.

Bunu yazan arkadaş rüya görüyor sanırım...

Yada Samsung un kötü imajını silmeye çalışıyor büyük ihtimalle, zaten DH Misafiri olarak yazmış :)

Ya Samsung 40C750 gibi eski seri bir televizyonu arızalandı diye alacak.. Karşılığında hiç para istemeden 46ES7000 le değiştirecek....

Kamera şakası mı bu ? Adamlar 1 günlük televizyonumu değiştirmek istemiyorlar ya... Sana en son çıkan yeni televizyondan mı verdiler ???

Bence arkadaş yalan söylüyor...
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DH Misafiri 7 yıl
55 ES 8000 smart içeriği oldukça güzel , kamerası fotoğraf ve video özelliği kablosuz klavye mouse de bağlanabiliyor.gerçi bunlara ihtiyacınız pek yok gibi dokunmatik kumandası yanında geliyor tv nin ,ayrıca internette gezerken mouse imlecini dokunmadanda kontrol edebiliyorsunuz.Tasarım ve görüntü şahane ... KDZ.Ereğli Gold bilgisayarda inceledim fiyatı 7349 tl idi ...özellikli bi tv almayı düşünenler daha fazlası yok zaten...Gerisi imkan meselesi :):)
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hmydante 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

55 ES 8000 smart içeriği oldukça güzel , kamerası fotoğraf ve video özelliği kablosuz klavye mouse de bağlanabiliyor.gerçi bunlara ihtiyacınız pek yok gibi dokunmatik kumandası yanında geliyor tv nin ,ayrıca internette gezerken mouse imlecini dokunmadanda kontrol edebiliyorsunuz.Tasarım ve görüntü şahane ... KDZ.Ereğli Gold bilgisayarda inceledim fiyatı 7349 tl idi ...özellikli bi tv almayı düşünenler daha fazlası yok zaten...Gerisi imkan meselesi :):)


Kesin Samsung müşteri hizmetlerinden bunu yazanlar...

Siz anca saf insanları kandırırsınız bu yorumlarla
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E_Aydin35 7 yıl
çok harika ürünler am afiyat gerçekten korkutucu bu Tv'lerin..
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2Berk 7 yıl
55 ES7000 bugun hurriyetin saturn ekinde vardi gelmis sanirim, 6.900tl gibi birseydi arkadaslar.
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MrDj 7 yıl
doğru demişsin ne kazandırdı bize
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sinematör 7 yıl
samsung önce kalite sorununu çözsün tvlerin yüzde 90 ı problemlijavascript:void(AddText('[:\-]'))
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