Samsung'un ES8000, ES7500, ES7000 modelleri TÜV Rheinland tarafından sertifikalandı

Haber Editörü
1872 yılında Almanya'da faaliyete geçen ve oyuncaktan spor malzemesine, bilişim ürünlerinden sanayi tesislerine kadar sertifikasyon hizmeti sunan TÜV Rheinland Grubu, Samsung'un ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi akıllı televizyonlarını sertifikalandırdı.
''Smart TV Advanced'' sertifikasına layık görülen ES8000, ES7500 ve ES7000 serisi, görüntü kalitesi, parlaklık seviyesi, kontrast oranı ve içerik (uygulamalar, internet tarayıcısı vb) gibi kriterlerde çeşitli testlere tabii tutulmuş. Akıllı televizyonlarda bulunan ses, yüz ve hareket algılayıcının bu sertifikayı almalarında önemli rol üstlendiği bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse Samsung, daha önce D8000 modeliyle TÜV Rheinland'ın sertifikasına layık görülmüştü.
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ürünlerni herkez parlaklığı vs diye alıyorlar ve tam iki sene doldukdan sonra ürünlerin %40 ı bozuluyor. fahiş fiyatlarla tamir etmek istiyorlar.
ben 55c9000 serisini aldım. tv izlerken kendi kendine açılıp kaanıyor. hem servis hemde müşteri hizmletleri ile görüştüm. herşey onlara göre normal. ısık sızması, açılıp kapanma, vs.
55s8000 ı düşünüyordum ama tv yi bd formatında siyah ekranda bırakınca ekrana sanki kar yağıyr gibi beyazlıklar görünüyor. bunu hiçbir bayi veya avm de göremezsiniz. özellikle bunu yapın dedğiğinizde anlaşılır.
zaten 3 sene de türemiş br firma. daha önce sony ve sharpa yan sanayi üretim yapıyordu. şimdi kendi parçaları ile kendisi tv yapıyor.
Almadığım için yüksekten atmak istemiyorum ama ürünleri incelediğimizde samsung D ve es serisi rakiplerine açık ara fark atıyor. Bu forumda nedenini anlamadığım bir şekilde lg çok övülüyor ama 47lm660s alanların konularına bakın, bir çoğu çeşitli nedenlerden dolayı şikayetçi ve açık bir şekilde görüntü kalitesinden memnun değiller.
Samsung sevdalısı değilim hatta 46es7000 e indirim yapılmadığı için sinirden gidip lg almayı bile düşündüm bir ara, ama bu hafta sonu büyük ihtimalle samsunglu olacağım.
Bunu yazan arkadaş rüya görüyor sanırım...
Yada Samsung un kötü imajını silmeye çalışıyor büyük ihtimalle, zaten DH Misafiri olarak yazmış :)
Ya Samsung 40C750 gibi eski seri bir televizyonu arızalandı diye alacak.. Karşılığında hiç para istemeden 46ES7000 le değiştirecek....
Kamera şakası mı bu ? Adamlar 1 günlük televizyonumu değiştirmek istemiyorlar ya... Sana en son çıkan yeni televizyondan mı verdiler ???
Bence arkadaş yalan söylüyor...
Kesin Samsung müşteri hizmetlerinden bunu yazanlar...
Siz anca saf insanları kandırırsınız bu yorumlarla