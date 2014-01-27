Samsung'un "Galaxy Glass" isimli gözlük modeli Eylül ayında resmen görücüye çıkartılabilir

Google Glass ile 2013 yılı içerisinde en çok konuşulan teknolojilerinden olmayı başaran ve yasal açıdan birçok farklı sorunla karşılaşan gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modelleri, teknoloji devlerinden Samsung'un da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda Korea Times tarafından yayınlanan yeni bilgiler, Samsung gözlük modelinin Eylül ayında resmi olarak görücüye çıkabileceğini gösteriyor.

Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor olsa da "Galaxy Glass" ismiyle anılan akıllı gözlük modeli, Google' Glass'a rakip olarak geliştiriliyor ve daha önce ortaya çıkan patent doğrultusunda gövde yapısı olarak da Glass benzeri bir kullanım yapısıyla geliyor. Galaxy Gear gibi Galaxy Glass modelinde de pazara erken giriş yaparak avantaj elde etmeyi amaçlayan firmanın, giyilebilir cihazların uzun vadeli yatırımlar gerektirdiği bilerek adımlar attığı da söylenenler arasında.

Tahminler ve gelen bilgiler doğru çıkarsa muhtemel Galaxy Glass ismiyle gelmesi beklenen Samsung giyilebilir akıllı gözlük modeli, Eylül ayında Berlin’de düzenlenecek IFA fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

http://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-glass-ifa-339404/