Samsung'un "Galaxy Glass" isimli gözlük modeli Eylül ayında resmen görücüye çıkartılabilir

Haber Editörü
Google Glass ile 2013 yılı içerisinde en çok konuşulan teknolojilerinden olmayı başaran ve yasal açıdan birçok farklı sorunla karşılaşan gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modelleri, teknoloji devlerinden Samsung'un da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda Korea Times tarafından yayınlanan yeni bilgiler, Samsung gözlük modelinin Eylül ayında resmi olarak görücüye çıkabileceğini gösteriyor.
Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor olsa da "Galaxy Glass" ismiyle anılan akıllı gözlük modeli, Google' Glass'a rakip olarak geliştiriliyor ve daha önce ortaya çıkan patent doğrultusunda gövde yapısı olarak da Glass benzeri bir kullanım yapısıyla geliyor. Galaxy Gear gibi Galaxy Glass modelinde de pazara erken giriş yaparak avantaj elde etmeyi amaçlayan firmanın, giyilebilir cihazların uzun vadeli yatırımlar gerektirdiği bilerek adımlar attığı da söylenenler arasında.
Tahminler ve gelen bilgiler doğru çıkarsa muhtemel Galaxy Glass ismiyle gelmesi beklenen Samsung giyilebilir akıllı gözlük modeli, Eylül ayında Berlin’de düzenlenecek IFA fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.
http://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-glass-ifa-339404/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Galaxy Gear gibi Galaxy Glass modelinde de pazara erken giriş yaparak avantaj elde etmeyi amaçlayan firmanın"
Denmiş. Nasıl bir erken girme yani ben anlamadım. Şimdi Sony zaten SmartWatch ı çıkarmıştı çok uzun süre önce. Hatta adamlar SmartWatch2 yi çıkardı. Ben aldım inceledim ortalarda Gear falan yoktu. Bir buçuk ay sonra ancak geldi.
Üstelik geldi ama ne eksikler ile geldi. Burada bazı Anti samsung çu kişi var. Çoğu zaman saçma sapan konuşurlar ama Gear hakkında haklılar, hakikaten çöp yani.
Şimdi kardeşim bir saat çıkarmışsın. Senden önce de pek çok üretici bu saati çıkarmış. E illa kendin hata edip mi öğrenmen lazım. Kaç yaşında firmasın sobanın sıcak olduğunu anlamak için illa elini içine sokman mı lazım. Gitti bir saat çıkardı. Sony nin SmartWatch1 de yapıp 2 de ders alarak yapmadığı tüm hataları üstüne fazlasını yaptı.
SmartWatch 1 de farklı standarttaki şarj kablosu sorundu çünkü yanında ilave bir kablo taşıman gerekiyordu.Ne oldu SmartWatch2 de gitti MicroUSB kullandı. Telefon ile aynı kabloyu kullanıp şarj edebiliyorduk hatta telefon üzerinden bile şarj edebiliyorduk.
Samsung ne yaptı? Cihazın bağlantı noktası bir standarda bağlı olmadığı gibi. Bir de harici bir aparat gerekiyordu şarj etmek için. Öyle taşınabilir bir şey de değil. SW2 kolda iken bile şarjı mümkün ofiste PC başında iken şarj edilebilir. Gear bu konuda özürlü.
SW2 de Sony gitti transreflektif ekran kullandı ve cidden harika. Hatta diyorum ki tüm telefonlarda vb böyle bir teknolojiye geçilsin. Güneşli-ışıklı ortamda ekran ışığını sıfıra çekip kullan. Öyle bir teknoloji. Şarj süren %50 artsın.
Gear da ise hem pil küçük hem tasarruf edilmemiş. Ferrari ye tüp takılmış. Olay bu.
Mesaj uzamasın diye diğer hatalara girmiyorum. İşin kısası. Senden önce zaten aynı hataları yapan firmalar var iken gidip aynı hatalara sahip cihaz çıkarman komik oldu Samsung. Ne oldu anlamadım Sony nin satmadığı SW1 leri alıp kasa mı değiştirdin ne yaptın.
"giyilebilir cihazların uzun vadeli yatırımlar gerektirdiği bilerek adımlar attığı da söylenenler arasında."
Bu ne anlama geliyor? Sonunda 2-3 model dışında hiçbir cihazla çalışmayacak sevdasından vaz mı geçiyor samsung.
Yahu arkadaş zaten kitlesi sınırlı bir cihaz. Herkese hitap etmiyor. Ne diye model kısıtlaması olur ki? SW2 den örnek al. Hepsi ile uyumlu adamlar sipariş yetiştiremedi bir ara o derece.
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Bunun dışında o kopyala kopyala diyen adamlar bence bir düşünsünler.
Bizim firmalar gibi aynı çin işi telefonu farklı isimler ile satmıyorlar. Var mı senin bir cihazın kopya da olsa yok. Çin tam anlamı ile kopyalıyor. Disneyland i kopyalamış adamlar. Ama bakınız Dünyanın en büyük ekonomisi oldular adamlar o derece.
Bunun dışında gene Apple ile karşılaştıranlar var. Gördükleri her kare telefon Apple çakmasıydı onlara göre. Çünkü Kareyi Apple buldu di mi?
Xperia Neo kullandım. Tamam tasarım olarak çok albeniliydi. Ama kardeşim masada durmuyordu telefon. Dokunmatik ekranlı bir telefon nasıl olur. Bir ekran. Bir kaç tuş ve kare şekil. Esnek ekranlı cihazlar olacak yakında o yeni bir teknoloji ama çok gelişene kadar bir artısı yok gene kullanım zorlaştırıcı bir etken olarak kalır. Kendini onaran yapı ise olumlu bir gelişme.
Bunun dışında tasarımda çok ufak değişiklikler yaparak satış yapıyor adamlar ve Liderler bu konuda.
teknolojioku.com/...
Demek ki adamlar işini biliyor.
Plastik plastik diyorlardı. Apple Plastik çıkardı hepsi PolyCarbon demeyi öğrendi. Bakınız LG nin esnek modeli de plastik. Kendini iyileştirebilen onarabilen bir plastik. Cepte kumaş ile temasında iyonize olup boya döken aleminyum değil. Cihazların geleceği plastikte her zaman derim. Geri dönüşümleri daha yüksek.
Olduğu gibi kalan bir materyal mi istersin. Yoksa istediğin özellikleri ekleyebildiğin programlanabilir materyaller mi? İkincisi çok daha akla yatkın. Zamanında ilk okulda askılığımız vardı montlarımızı asmak için. Sınıfta şakalaşan insan azmanları kırmıştı bir tanesini. Kırıldığında yıllardır metal zannettiğimiz şeyin plastik olduğunu anlamıştık iç yapısından. Nasıl olduğunu araştırmaya başladım. O gün bu gündür kimya da ilgilendiğim pek çok şeyden biri.
Hangi firma kullanıcı dostu ve f/p dostu bir akıllı gözlük sunuyorsa o cazip gelir kullanıcıya.
Samsung bu konudalarda başarılı.. :)
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