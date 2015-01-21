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Samsung'un Galaxy S6 modelinde Snapdragon 810 kullanmayacağı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un Galaxy S6 modelinde Snapdragon 810 kullanmayacağı iddia ediliyor
Geçtiğimiz haftalarda Qualcomm'un en yüksek performanslı işlemcisi Snapdragon 810 modelinin ısınma problemleri yaşadığı gündeme gelmişti. Fakat buna rağmen LG G Flex 2 modelinin Snapdragon 810 modeli ile birlikte tanıtılmasının ardından sızıntılarda HTC'nin "yeni One" modelinin de Snapdragon 810 ile geleceği konuşuluyordu. Bunun yanında ise Qualcomm tarafında aşırı ısınma problemlerinin çözülmesi için kapasiteli üretimin bir kaç ay ertelenebileceği konuşuluyordu.

Yeni iddialar ise Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S6'dan geldi. Son bir kaç yıldır amiral gemisi modellerini Snapdragon ve Exynos işlemciler içeren iki farklı model olarak çıkaran Samsung farklı pazarlarda farklı işlemcili modelleri piyasaya sürüyordu. Bu ayrımın başlıca sebebi Snapdragon serisinin 4G LTE destekliyor olmasıydı, ancak Exynos serisinin de 4G LTE desteğine kavuşmasıyla da artık tüm pazarlara kendi işlemcili modelini de gönderebilecek konumda. Samsung'un yeni modelinin sızıntıları doğru ise arka kasanın metal olmasının da Snapdragon 810 kullanılması durumunda sıcaklık konusunda ekstra bir zorluk yaşanmasına sebep olmuş olabilir. Samsung'un yeni amiral gemisi modelinde kendi çözümü Exynos 7420'u kullanacağı düşünülüyor.

Isınma problemleri aşılırsa ve ancak buna rağmen Samsung Snapdragon 810 içeren Galaxy S6 modellerini piyasaya sürmezse bu noktada diğer amiral gemisi modellerden tamamen ayrılabilir, ancak iddialar ısınma probleminin çözülmesiyle Exynos 7420 yanında Snapdragon 810'lu modellerin de piyasaya çıkacağı yönünde. Qualcomm sözcüsü bu konu hakkındaki soruya yanıt vermekten kaçınırken Samsung tarafından da herhangi bir yanıt veya açıklama gelmedi. Samsung'un yeni amiral gemisi modelini 2 Martta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Exynos snpadragondan zaten daha iyi bu bir gercek fakat kaynak kodlari olmadi icin snapdragon tercih ediliyor.
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doctor_bey 4 yıl
S810 çok abartıldı, inşallah fos çıkmaz; ki ısınmayla ilgili okuduğumuz haberlere bakarsak Snapdragon tarafında işler pek iyi gitmiyor anlaşılan, sonları hayır olsun
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alp0007 4 yıl
O zaman S6 64 bit mi olacak?
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Okisht 4 yıl alp0007
alp0007

O zaman S6 64 bit mi olacak?

Merhaba,
kullanılması beklenen Exynos 7420 ve Note'de bulunan Exynos 5433 64 bit işlemciler,
Ancak Samsung'un Note 4'de 64 bit kullanımını kapattığını biliyoruz.
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unknownartist 4 yıl
4g gelip yaygınlaşana kadar o telefonlar çöp olur. 3g nin zaman zaman kızılay merkezde bile çöktüğü ve yaygınlığı hala yeterli seviyede olmadığı şu zamanda 4gnin yaygınlaşması epey zaman alır. Türkiye gerçekleri.
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Gece772 4 yıl
Snapdragon reklamları.....
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Angel of the Lord 4 yıl
S4teki exynos'ta 4G desteği yok muydu?
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Okisht 4 yıl Angel of the Lord
Merhaba, S4de kullanılan model Exynos 5 Octa 5410, ve LTE desteği bulunmuyor. S4'ün snapdragon 600'lü modelinde LTE desteği bulunuyordu
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karabatak34 4 yıl
810 kullansa ne olcak. önemli olan tr deki s6 lar. turkiyede banko kendi işlemcisini kullancak.
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joe_santana 4 yıl
kişisel fikrim inş. samsung 810 işlemciyi kulllanmaz. Çünkü ısı problemi gercekten hafife alacak bir problem degil. htc one x kullanıyodum. ondada nvidia tegra işlemci vardı. tel. oyunlarda cayır cayır yanıyodu. Çok rahatsız edici bir problemdi. oyun oynamayı sevmiyen kullanıcılara bişi demem fakat gercekten 810 işlemcilerde bu ısı problemi varsa oyun oynamayı seven kullanıcıların tekrar gozden gecirmesi gerekli. Zaten Nvidia bu ısı problemini gideremediği için akıllı telefonlarda artık goremıyoruz.
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wolf silver 4 yıl
S810 Ghz olarak aşağıya çekilmişti 2.0 Ghz olarak belirlemişlerdi. Demekki hala ısınabiliyormuş yakında apple gibi 1.4 Ghz yapacaklar.
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__BadblooD__ 4 yıl
Snapdragon zamanın dandik işlemcilerindendi HTC falan kullanırdı performansları düşük olurdu hep. LTE yongasını dahil edince çipe popüler oldu ama bana overrated geliyor.
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Rocky Balboa® 4 yıl
Exynos işlemciler zaten artık snapdragonlardan daha iyi, neden snapdragon kullanıyor bu samsung anlamıyorum, hele birde exynos kaynak kodlarını verse efsane olacak ama işte vermiyorlar
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Masquerade89 4 yıl
exynos 7 serisi ısınma sorunu yok note 4 kullanıcılarından ısınma şikayeti ile gelen olmadı henüz
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