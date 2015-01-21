Samsung'un Galaxy S6 modelinde Snapdragon 810 kullanmayacağı iddia ediliyor

Geçtiğimiz haftalarda Qualcomm'un en yüksek performanslı işlemcisi Snapdragon 810 modelinin ısınma problemleri yaşadığı gündeme gelmişti. Fakat buna rağmen LG G Flex 2 modelinin Snapdragon 810 modeli ile birlikte tanıtılmasının ardından sızıntılarda HTC'nin "yeni One" modelinin de Snapdragon 810 ile geleceği konuşuluyordu. Bunun yanında ise Qualcomm tarafında aşırı ısınma problemlerinin çözülmesi için kapasiteli üretimin bir kaç ay ertelenebileceği konuşuluyordu.

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Yeni iddialar ise Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S6'dan geldi. Son bir kaç yıldır amiral gemisi modellerini Snapdragon ve Exynos işlemciler içeren iki farklı model olarak çıkaran Samsung farklı pazarlarda farklı işlemcili modelleri piyasaya sürüyordu. Bu ayrımın başlıca sebebi Snapdragon serisinin 4G LTE destekliyor olmasıydı, ancak Exynos serisinin de 4G LTE desteğine kavuşmasıyla da artık tüm pazarlara kendi işlemcili modelini de gönderebilecek konumda. Samsung'un yeni modelinin sızıntıları doğru ise arka kasanın metal olmasının da Snapdragon 810 kullanılması durumunda sıcaklık konusunda ekstra bir zorluk yaşanmasına sebep olmuş olabilir. Samsung'un yeni amiral gemisi modelinde kendi çözümü Exynos 7420'u kullanacağı düşünülüyor.Isınma problemleri aşılırsa ve ancak buna rağmen Samsung Snapdragon 810 içeren Galaxy S6 modellerini piyasaya sürmezse bu noktada diğer amiral gemisi modellerden tamamen ayrılabilir, ancak iddialar ısınma probleminin çözülmesiyle Exynos 7420 yanında Snapdragon 810'lu modellerin de piyasaya çıkacağı yönünde. Qualcomm sözcüsü bu konu hakkındaki soruya yanıt vermekten kaçınırken Samsung tarafından da herhangi bir yanıt veya açıklama gelmedi. Samsung'un yeni amiral gemisi modelini 2 Martta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor.