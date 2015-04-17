Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge beklentisi belli oldu: 70 Milyon satış!

Geçtiğimiz hafta bugün satışına başlanan Samsung'un yeni göz bebekleri Galaxy S6 ve S6 Edge ile ilgili Samsung'un rekor satış beklediğini daha önceki haberimizde sizlere açıklamıştık. Çeşitli analistler Samsung'un 50 milyon üzerinde satış yapacağıyla ilgili tahminlerde bulunsa da Samsung cephesi net bir rakam vermemişti.

Güney Kore'li kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S6 & S6 Edge modelleri için 70 milyon üzerinde satış rakamı beklentisi içerisinde. Telefonların oldukça olumlu etkiler çizdiğini belirten Samsung tarafı S6 ve S6 Edge'in en çok satan Galaxy serisi cihazlar olacaklarına dair şüphelerinin olmadığını sözlerine eklerken bir başka Samsung yönetici ise ilk hafta sonuçlarının oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en çok akıllı telefon satan üretici ünvanını 3 yıldan sonra Apple'a kaptıran Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin aldığı 20 milyon ön sipariş ve yüksek rağbet ile tahtı geri alacağa benziyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/04/133_177158.html