Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge beklentisi belli oldu: 70 Milyon satış!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,3b
1
84
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta bugün satışına başlanan Samsung'un yeni göz bebekleri Galaxy S6 ve S6 Edge ile ilgili Samsung'un rekor satış beklediğini daha önceki haberimizde sizlere açıklamıştık. Çeşitli analistler Samsung'un 50 milyon üzerinde satış yapacağıyla ilgili tahminlerde bulunsa da Samsung cephesi net bir rakam vermemişti.
 
Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge beklentisi belli oldu: 70 Milyon satış!
Güney Kore'li kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S6 & S6 Edge modelleri için 70 milyon üzerinde satış rakamı beklentisi içerisinde. Telefonların oldukça olumlu etkiler çizdiğini belirten Samsung tarafı S6 ve S6 Edge'in en çok satan Galaxy serisi cihazlar olacaklarına dair şüphelerinin olmadığını sözlerine eklerken bir başka Samsung yönetici ise ilk hafta sonuçlarının oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en çok akıllı telefon satan üretici ünvanını 3 yıldan sonra Apple'a kaptıran Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin aldığı 20 milyon ön sipariş ve yüksek rağbet ile tahtı geri alacağa benziyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/04/133_177158.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 4 yıl en beğenilen
Satar ne var. Her ülke bizim gibi fakir mi.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prydzsnare 4 yıl
Gelmis gecmis en iyi samsung ve android cihazi. Beklentiler yerinde ancak fiyatlar yuksek. Ufak bir duzenlemeyle beklentiler gerceklesebilir
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
s6 ile one m9 ve z4 ü kıyaslayalım.tek tek ele alalım herşeyi(z4 artık hemen hemen belli)
-Tasarım:üç telefonunda tasarımı güzel.bu konuda s6 ve z4 e eşit diyebilirim.m9 ise işlevsiz htc barı hala duruyor.orada yazması bence çirkin.
-Malzeme Kalitesi:s6 ve z4 cam,m9 ise metal.kişisel tercihe göre değişir hangisinin daha hoş olduğu ama 3 ü de kaliteli.
-Ekran:artık tüm ekranlar belli bir kaliteye gelmiş durumda.önemli olan unsur bence çözünürlük.z4 ve m9 full hd,s6 ise 2k ekrana sahip.bu boyuttaki cihazlar için 2k fuzuli olduğundan z4 ve m9 önde fakat birde s6 edge gerçeği var.değişik birşey istiyorum diyenler için s6 edge birebir.
-Kamera:z4 ve m9 20 mp,s6 16 mp.yani mp açısından bakarsak fark yok.samsung ve sony zaten sony sensörü kullanıyor.m9 ise toshiba imzalı bir sensöre sahip.kameraları kıyaslamak zor ama hepsi kaliteli bundan eminim.
-Performans:Hepsi 3 gb ram e sahip.hızlarıda yakın diye biliyorum.işlemci tarafında ise m9 ve z4 snapdragon 810,s6 ise exynos 7420 kullanıyor.performans açısından exynoslu s6 yarım tık daha önde.
-Arayüz:akıcılık,stabilite ve görsellik açısından bakarsak sony nin timescape arayüzü en iyi diyebilirim.htc nin sense arayüzü gayet akıcı ama görsellik açısından çok az geride.samsung'un touchwiz arayüzü ise belirli bir ilerleme kaydetti ama hala iki rakibininde gerisinde.
-Ses:htc'nin boomsound hoporlörleri kesinlikle en iyisi.sony nin de kullandığı stereo hoparlörler ise hemen ensesinde htc nin.samsung un ise hala mono hoparlör kullanması nedeniyle şuan rakiplerinin gerisinde.
Pil:Kesinlikle en iyisi sony.kimse aksini iddia edemez.htc ve s6 birbirine yakın sayılır,htc nin pil süresi birazcık daha uzun olur tahminim.
-Fiyat:hepside gayet pahalı.hiç konuşmaya gerek yok(sony hiçbir zaman ucuz olmadı.z4 te büyük ihtimal pahalı aynı fiyat bandında olacaktır.)
Kıyaslamalar bu şekilde.hatamız varsa affola.g4 ü eklemedim çünkü hem plastik kasası,hem snapdragon 810 mu 808 mi kullanacağının belirsiz olması nedeniyle eklemedim.ama 810 la gelir ve iyi bir fiyatla plastik kasasını telafi ederse tabikide oda iyi bir seçenek olur.
s6 ile one m9 ve z4 ü kıyaslayalım.tek tek ele alalım herşeyi(z4 artık hemen hemen belli)-Tasarım:üç telefonunda tasarımı güzel.bu konuda s6 ve z4 e eşit di...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 4 yıl
mu5tafa
70 de satar 80 de. Diğer markaların hayalleri samsung un gerçekleridir.

Diğer markalar derken? Apple'da dahil mi?
Samsung'un 1 sene için koyduğu hedefi adam 3 ayda yapıyor da. O bakımdan şey ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 4 yıl
S6 Edge hiç göründüğü gibi değilmiş bizzat şahit oldum. Reklamlarda sanki bir yanı sadece ekran gibi görünüyor ama hiç aslı yok. Bit kadar bir kıvrım var, bir halt da görünmüyor, sırf şekil yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 4 yıl
Telefonun fiyatina pahali diyenler su asagidaki yaziyi okumali bence

According to a report from TechInsights, component costs for manufacturing theGalaxy S6 is estimated at $281, which is 12 percent higher than the Galaxy S5. Inspite of this, Samsung has released the Galaxy S6 at a price lower than the original retail price of the Galaxy S5

Yani s6 nin maliyeti %12 fazla olmasina ragmen s5in satis fiyatindan daha ucuza telefonu piyasaya cikardi.hatirladigim kadariyla s5 2200 den piyasaya cikmisti.dolar kuru bu kadar yukselmeseydi gene bu fiyattan belki daha azda bile cikabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kılıç-61 4 yıl
2020 de 400 liraya alinir 2025 den sonra degeri artmaya baslar antikaya girecegi icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 4 yıl
Güncelleme konusunda çok geriden gelmesi bile satışların bu kadar çok olmamasına sebep olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat61tr 4 yıl
Fiyati inecek diye kendinizi avutmayın. Telefon rekor satışını gerçekleştirirken adamların indirim yapmaya ihtiyacı mi var . İkincisi dolar böyle artmaya devam ederken dua edin de telefonun fiyati artmasın. TL değerini düşürüp ithalat yoluyla Türkiyeyi nede güzel soyuyolar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 4 yıl
Dün ilk kez S6'yı inceleme şansı buldum ve telefonu ilk elime aldığım da, olmuş dedim. Kamerasını biraz Note 4 ile kıyasladım ilk başta çok fark göremedim ama en sonuna kadar zoom yapıp uzak bir bölgeye telefonları tuttuğum zaman fark meydana çıktı. Ayrıca odaklama ve açı olarak daha iyi.

Fakat beni etkileyen unsur malzeme kalitesi oldu. Buradan bazen Vestel'e küfür etmek istiyorum. Bu telefonlar için 2.500TL verilmez ki bunu en çok yapanlardan biriside benim ama şu anda bu fiyatlar çok şişirme.

Note 4 piyasada 2.200 2.300TL iken ben Sahibinden.com dan Note 3 takas vererek kutusunda açılmamış olarak 1.750TL'ye N910H modelini aldım 4G olmayan modeli ki bugün 3G bile doğru düzgün değilken ne yapayım 4G'yi.

Yine aynı şekilde olursa alacağım tabi ben Note 5 için bekliyorum. S serisi benim için S3'ten sonra bitmişti ama bu telefon yeniden bana S serisi aldırabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goenitz117 4 yıl
Teller guzel ama 70 milyon büyük rakam bu fiyatlarla zor görür o satışları . Aşağı çekmesi lazım epey bi aşağı ve de çekecektir 6 ay bekleyin görün derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultrAslan-BH 4 yıl
S6 gerçekten olmuş arkadaşlar bu net. Beklenen satış rakamına ulaşamazsa tek nedeni önceki S serilerinin kötü ünü yüzünden olacak ama bu kalite anlayışı ile devam ederler ve üzerine katarlarsa S7 de 80-90 milyon hayal olmaz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
yalnız telefonunun kendisi resminden çok daha şaşırtıcı ve harika. samsungdan ilk defa bu kadar kalitesini hissettiren bir telefon gördüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış rakamları ve
6 etiket daha galaxy s6 edge rekor samsung s6 edge galaxy s6 s6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dev GTA V Dizüstü Testi "Bütün Mobil GPU'ları deniyoruz" video inceleme 4 yıl 2si1 "Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl A4 Tech Bloody B120 İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim