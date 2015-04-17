Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge beklentisi belli oldu: 70 Milyon satış!

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Geçtiğimiz hafta bugün satışına başlanan Samsung'un yeni göz bebekleri Galaxy S6 ve S6 Edge ile ilgili Samsung'un rekor satış beklediğini daha önceki haberimizde sizlere açıklamıştık. Çeşitli analistler Samsung'un 50 milyon üzerinde satış yapacağıyla ilgili tahminlerde bulunsa da Samsung cephesi net bir rakam vermemişti.
Güney Kore'li kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S6 & S6 Edge modelleri için 70 milyon üzerinde satış rakamı beklentisi içerisinde. Telefonların oldukça olumlu etkiler çizdiğini belirten Samsung tarafı S6 ve S6 Edge'in en çok satan Galaxy serisi cihazlar olacaklarına dair şüphelerinin olmadığını sözlerine eklerken bir başka Samsung yönetici ise ilk hafta sonuçlarının oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en çok akıllı telefon satan üretici ünvanını 3 yıldan sonra Apple'a kaptıran Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin aldığı 20 milyon ön sipariş ve yüksek rağbet ile tahtı geri alacağa benziyor.
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/04/133_177158.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Tasarım:üç telefonunda tasarımı güzel.bu konuda s6 ve z4 e eşit diyebilirim.m9 ise işlevsiz htc barı hala duruyor.orada yazması bence çirkin.
-Malzeme Kalitesi:s6 ve z4 cam,m9 ise metal.kişisel tercihe göre değişir hangisinin daha hoş olduğu ama 3 ü de kaliteli.
-Ekran:artık tüm ekranlar belli bir kaliteye gelmiş durumda.önemli olan unsur bence çözünürlük.z4 ve m9 full hd,s6 ise 2k ekrana sahip.bu boyuttaki cihazlar için 2k fuzuli olduğundan z4 ve m9 önde fakat birde s6 edge gerçeği var.değişik birşey istiyorum diyenler için s6 edge birebir.
-Kamera:z4 ve m9 20 mp,s6 16 mp.yani mp açısından bakarsak fark yok.samsung ve sony zaten sony sensörü kullanıyor.m9 ise toshiba imzalı bir sensöre sahip.kameraları kıyaslamak zor ama hepsi kaliteli bundan eminim.
-Performans:Hepsi 3 gb ram e sahip.hızlarıda yakın diye biliyorum.işlemci tarafında ise m9 ve z4 snapdragon 810,s6 ise exynos 7420 kullanıyor.performans açısından exynoslu s6 yarım tık daha önde.
-Arayüz:akıcılık,stabilite ve görsellik açısından bakarsak sony nin timescape arayüzü en iyi diyebilirim.htc nin sense arayüzü gayet akıcı ama görsellik açısından çok az geride.samsung'un touchwiz arayüzü ise belirli bir ilerleme kaydetti ama hala iki rakibininde gerisinde.
-Ses:htc'nin boomsound hoporlörleri kesinlikle en iyisi.sony nin de kullandığı stereo hoparlörler ise hemen ensesinde htc nin.samsung un ise hala mono hoparlör kullanması nedeniyle şuan rakiplerinin gerisinde.
Pil:Kesinlikle en iyisi sony.kimse aksini iddia edemez.htc ve s6 birbirine yakın sayılır,htc nin pil süresi birazcık daha uzun olur tahminim.
-Fiyat:hepside gayet pahalı.hiç konuşmaya gerek yok(sony hiçbir zaman ucuz olmadı.z4 te büyük ihtimal pahalı aynı fiyat bandında olacaktır.)
Kıyaslamalar bu şekilde.hatamız varsa affola.g4 ü eklemedim çünkü hem plastik kasası,hem snapdragon 810 mu 808 mi kullanacağının belirsiz olması nedeniyle eklemedim.ama 810 la gelir ve iyi bir fiyatla plastik kasasını telafi ederse tabikide oda iyi bir seçenek olur.