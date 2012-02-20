Samsung'un LCD bölümü ayrılıyor

Haber Editörü
Sony'nin S-LCD ortaklığındaki payını Samsung'a devretmesiyle LCD bölümünde yeniden yapılanmaya giden Samsung'un LCD ekran üretimindeki düşüşünü sizlere duyurmuştuk. LCD bölümünü ayrı bir şirket olarak yapılandırma veya OLED bölümü ile birleştirme konusunda görüşme aşamasında olan yönetim kurulu son kararını duyurdu.
Bugün alınan karar gereği Samsung'un LCD bölümü yeni bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek. Nisan ayında Samsung Display Co. Ltd. geçici adıyla kurulacak şirket 6 milyar dolarlık sermayeye sahip olacak.
Şirketin başına kimin geçeceği bilinmiyor. Bu hamleyle Samsung kaynakların verimli kullanımını ve böylece LCD üretimini artırmayı hedefliyor. Yönetim kurulunun kararının ardından Samsung'un Mart ayındaki hissedar toplantısında da kararın onaylanması bekleniyor.
LCD bölümünün resmi olarak ayrılmasıyla birlikte Samsung'un OLED ekran üretimine ağırlık vermesi ihtimali kesinlik kazandı. Bu yıl içerisinde LED modellerin yanında Samsung'un farklı OLED TV modellerini de görebiliriz.
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Bu arada LCD bölümü ayrılıyor diyince Samsungun TV-Monitor üretimini bırakacağını sananlar var.
çinliler samsung un diskli hdd bölümünü de aynı yöntemle almışlardı.
satınca ortaklık olmasın tam anlamıyla kopsun diye böyle yapıyorlar.
ileri teknolojiyi kendine ayırıp eski teknolojiyi gelişmekte olan ülkeye satıyorlar.Alıcı firmada dünyada o teknolojinin pazarı tükenene kadar geri kalan ülkelere o malı üretiyor.
Samsung'un sabit disk bölümünü Seagate aldı.
seagate.com/...