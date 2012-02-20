Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un LCD bölümü ayrılıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
14
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony'nin S-LCD ortaklığındaki payını Samsung'a devretmesiyle LCD bölümünde yeniden yapılanmaya giden Samsung'un LCD ekran üretimindeki düşüşünü sizlere duyurmuştuk. LCD bölümünü ayrı bir şirket olarak yapılandırma veya OLED bölümü ile birleştirme konusunda görüşme aşamasında olan yönetim kurulu son kararını duyurdu.
Bugün alınan karar gereği Samsung'un LCD bölümü yeni bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek. Nisan ayında Samsung Display Co. Ltd. geçici adıyla kurulacak şirket 6 milyar dolarlık sermayeye sahip olacak.
Şirketin başına kimin geçeceği bilinmiyor. Bu hamleyle Samsung kaynakların verimli kullanımını ve böylece LCD üretimini artırmayı hedefliyor. Yönetim kurulunun kararının ardından Samsung'un Mart ayındaki hissedar toplantısında da kararın onaylanması bekleniyor.
LCD bölümünün resmi olarak ayrılmasıyla birlikte Samsung'un OLED ekran üretimine ağırlık vermesi ihtimali kesinlik kazandı. Bu yıl içerisinde LED modellerin yanında Samsung'un farklı OLED TV modellerini de görebiliriz.
  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Volkanbaba 7 yıl
Samsung Display Co. Kurulmuş hayırlı olsun.
Bu arada LCD bölümü ayrılıyor diyince Samsungun TV-Monitor üretimini bırakacağını sananlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Habere hem sevindim hem de üzüldüm doğrusu. OLED'in daha çabuk hayatımıza girecek olması ve daha hacimli üretilecek olması maliyeti ve dolayısıyla bize yansıyacak fiyatları düşürecektir. Hatta OLED üretimi diğer firmalara da kayacağından yeni bir rekabet sahası olacaktır. Uzun zamandır beklediğimiz OLED aktif olarak hayatımıza girecek. Bundan sonra artık Laser veya gerçek 3D hologram TV'leri 10 yıl sonra görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dusty 7 yıl
3D hologramı zaten kısa vadede verimli gerçekleştirmek isteyeceklerine inanmıyorum ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Şu oledler bir an önce yaygınlaşsa da şöyle 27 inç 2ms tepkimeli 3d oled monitör alsak :)( 2000 lirayı gözden çıkardım :P)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozdemireren 7 yıl
malesef tüplü ekranlardaki kalite lcd lerde olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Samsung monitörler de kalkar o zaman piyasadan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dusty 7 yıl
Monitörler de OLED teknolojisine geçer işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 7 yıl
LCD uretmeyi birakmasi gercekten cok guzel fakat LCD teknolojisi ve tasarimiyla OLED uretirse bu kadar emek bosa gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bence de çok iyi bir karar almış Samsung Samsng çok başarılı bir firma adımlarının her birini kontrollü en iyisi olacak şekilde atıyor ve başarılı çıkıyor OLED Tv lere yönelmesi açıkcası gelecek teknolojilerinin Tv bazında belirlemiş oldu bu hamle ardından arkadaşında söylediği gibi öbr firmalarda bu karara varacaktır öbür türlü kendileri zarar eder yada Oled'e olan ilgi ve teknolojinin artması ile bu sefer öbür Lcd v.b. ürünler değer kaybederek fiyat düşmesine gidebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
oled ve qled geleceğin teknolojileri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 7 yıl
Habere hem sevindim hem de üzüldüm doğrusu. OLED'in daha çabuk hayatımıza girecek olması ve daha hacimli üretilecek olması maliyeti ve dolayısıyla bize yansıyacak fiyatları düşürecektir. Hatta OLED üretimi diğer firmalara da kayacağından yeni bir rekabet sahası olacaktır. Uzun zamandır beklediğimiz OLED aktif olarak hayatımıza girecek. Bundan sonra artık Laser veya gerçek 3D hologram TV'leri 10 yıl sonra görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 7 yıl
çinlilere satmak için ayırıyorlar yoksa niye ayırsınlar.
çinliler samsung un diskli hdd bölümünü de aynı yöntemle almışlardı.
satınca ortaklık olmasın tam anlamıyla kopsun diye böyle yapıyorlar.
ileri teknolojiyi kendine ayırıp eski teknolojiyi gelişmekte olan ülkeye satıyorlar.Alıcı firmada dünyada o teknolojinin pazarı tükenene kadar geri kalan ülkelere o malı üretiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 7 yıl teramit
teramit

çinlilere satmak için ayırıyorlar yoksa niye ayırsınlar.
çinliler samsung un diskli hdd bölümünü de aynı yöntemle almışlardı.
satınca ortaklık olmasın tam anlamıyla kopsun diye böyle yapıyorlar.
ileri teknolojiyi kendine ayırıp eski teknolojiyi gelişmekte olan ülkeye satıyorlar.Alıcı firmada dünyada o teknolojinin pazarı tükenene kadar geri kalan ülkelere o malı üretiyor.

Samsung'un sabit disk bölümünü Seagate aldı.

seagate.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3616 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Vodafone SmartTab 10 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim