Samsung'un LCD bölümü ayrılıyor





Sony'nin S-LCD ortaklığındaki payını Samsung'a devretmesiyle LCD bölümünde yeniden yapılanmaya giden Samsung'un LCD ekran üretimindeki düşüşünü sizlere duyurmuştuk. LCD bölümünü ayrı bir şirket olarak yapılandırma veya OLED bölümü ile birleştirme konusunda görüşme aşamasında olan yönetim kurulu son kararını duyurdu.

Bugün alınan karar gereği Samsung'un LCD bölümü yeni bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek. Nisan ayında Samsung Display Co. Ltd. geçici adıyla kurulacak şirket 6 milyar dolarlık sermayeye sahip olacak.

Şirketin başına kimin geçeceği bilinmiyor. Bu hamleyle Samsung kaynakların verimli kullanımını ve böylece LCD üretimini artırmayı hedefliyor. Yönetim kurulunun kararının ardından Samsung'un Mart ayındaki hissedar toplantısında da kararın onaylanması bekleniyor.

LCD bölümünün resmi olarak ayrılmasıyla birlikte Samsung'un OLED ekran üretimine ağırlık vermesi ihtimali kesinlik kazandı. Bu yıl içerisinde LED modellerin yanında Samsung'un farklı OLED TV modellerini de görebiliriz.

