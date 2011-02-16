Samsung'un Tegra 2'li Süpertelefonu: GT-I9103

Samsung yarın sona erecek Mobil Dünya Kongresi'nde, kendi geliştirdiği çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisini kullanan yeni telefonu Galaxy S II ile birlikte Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab II'yi resmi olarak duyurdu. Samsung ayrıca Nvidia ile birlikte yeni bir "Süpertelefon" hazırlığında olduğunu da açıklamış ancak detaylar hakkında bilgi vermemişti. Son gelen bilgilere göre GT-I9103 kod adına (Galaxy S II'de GT-I9100) sahip olduğu anlaşılan telefonla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Dünya çapında 10 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini alacak olan Galaxy S II ile Samsung, daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor. Telefonla ilgili ilk tepkiler de Samsung'un hedeflerine ulaşacağı yönünde önemli bir gösterge oldu zira Galaxy S II şimdiden beklentileri arttırmış durumda. Öte taraftan Galaxy S II'ye güç verecek Exynos 4210 işlemcisinin üretimi henüz başlamadı ve Samsung, hacimli üretimin önümüzdeki ay içerisinde başlayacağını belirtti. Yani görünen o ki, Galaxy S II'nin global ölçekte yaygınlaşması yılın ortalarını bulacak. İşte haberimize konu olan iddia da tam burada devreye giriyor çünkü Samsung'un, gelen talebi karşılayabilmek adına bazı bölgelerde Tegra 2 tabanlı Galaxy S II modelini sunacağı ifade ediliyor ve her iki versiyonun da benzer performans sonuçlarına imza atacağı belirtiliyor.

Kafa karışıklığı yaratmamak adına Mobil Dünya Kongresi'nde bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı tahmin edilen Samsung, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Haberimize konu olan bu gelişmenin yanı sıra detaylarını daha önce belirttiğimiz farklı bir iddia daha bulunuyor ve geliştirilen Süpertelefonda, Nvidia'nın yeni Tegra 2 3D platformuna yer verileceği öne sürülüyor.