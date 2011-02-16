Samsung'un Tegra 2'li Süpertelefonu: GT-I9103

Samsung yarın sona erecek Mobil Dünya Kongresi'nde, kendi geliştirdiği çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisini kullanan yeni telefonu Galaxy S II ile birlikte Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab II'yi resmi olarak duyurdu. Samsung ayrıca Nvidia ile birlikte yeni bir "Süpertelefon" hazırlığında olduğunu da açıklamış ancak detaylar hakkında bilgi vermemişti. Son gelen bilgilere göre GT-I9103 kod adına (Galaxy S II'de GT-I9100) sahip olduğu anlaşılan telefonla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Dünya çapında 10 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini alacak olan Galaxy S II ile Samsung, daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor. Telefonla ilgili ilk tepkiler de Samsung'un hedeflerine ulaşacağı yönünde önemli bir gösterge oldu zira Galaxy S II şimdiden beklentileri arttırmış durumda. Öte taraftan Galaxy S II'ye güç verecek Exynos 4210 işlemcisinin üretimi henüz başlamadı ve Samsung, hacimli üretimin önümüzdeki ay içerisinde başlayacağını belirtti. Yani görünen o ki, Galaxy S II'nin global ölçekte yaygınlaşması yılın ortalarını bulacak. İşte haberimize konu olan iddia da tam burada devreye giriyor çünkü Samsung'un, gelen talebi karşılayabilmek adına bazı bölgelerde Tegra 2 tabanlı Galaxy S II modelini sunacağı ifade ediliyor ve her iki versiyonun da benzer performans sonuçlarına imza atacağı belirtiliyor.
Kafa karışıklığı yaratmamak adına Mobil Dünya Kongresi'nde bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı tahmin edilen Samsung, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Haberimize konu olan bu gelişmenin yanı sıra detaylarını daha önce belirttiğimiz farklı bir iddia daha bulunuyor ve geliştirilen Süpertelefonda, Nvidia'nın yeni Tegra 2 3D platformuna yer verileceği öne sürülüyor.
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kendi ürettiği orion(Exynos) platformu ile nvidia nın tegra 2 sini kapıştıracak, galip çıkan (ki burda samsung kendisinin galibiyetini planlıyor olmalı) yoluna o platform(samsung işlemciler ile) devam edecek; bir nevi Nvidia yı ezme stratejisi bence. Telefonun 9103 kodunu kullanacak olması ayrı dava :( yani eğer samsung hem nvidia ve hem kendi işlemcileri ile farklı telefonlar üretecekse son kullanıcının iyice kafası karışacak :(
sgs alma planımı sgs II yi almak için iptal etmiştim fakat galiba yanıldım, işler iyice karşıyor. sgs II yi reklam anlamında da çok şişirdiler; 1800 tl den aşağı tr ye gelmez. Ayrıca tr ye 16 gb lık exynos versiyonun geleceğini tahmin ediyorum. 32 gb lık 3D tegra 2 versiyonu da daha ucuza Avrupa ve Amerikan pazarına süreceklerdir kesin! :(
acaba i9003 den kasıt i9103 mu??
Samsung i9003 modelinin satışa çıkış tarihi henüz belli olmamaktadır. Aşağıdaki linkte bulunan ürünler için "geldiğinde haber ver" butonuna basınız ve iletişim bilgilerinizi giriniz. Ürün geldiğinde size bilgi mesajı gönderilecektir.
telpa.com/...
Samsung ve Telpa'yı tercih ettiğiniz için teşekkürler.
Saygılarımla
galaxy S II için para lazım. :)