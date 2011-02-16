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Samsung'un Tegra 2'li Süpertelefonu: GT-I9103

8 yıl
34,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Tegra 2'li Süpertelefonu: GT-I9103
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Samsung yarın sona erecek Mobil Dünya Kongresi'nde, kendi geliştirdiği çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisini kullanan yeni telefonu Galaxy S II ile birlikte Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab II'yi resmi olarak duyurdu. Samsung ayrıca Nvidia ile birlikte yeni bir "Süpertelefon" hazırlığında olduğunu da açıklamış ancak detaylar hakkında bilgi vermemişti. Son gelen bilgilere göre GT-I9103 kod adına (Galaxy S II'de GT-I9100) sahip olduğu anlaşılan telefonla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Dünya çapında 10 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini alacak olan Galaxy S II ile Samsung, daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor. Telefonla ilgili ilk tepkiler de Samsung'un hedeflerine ulaşacağı yönünde önemli bir gösterge oldu zira Galaxy S II şimdiden beklentileri arttırmış durumda. Öte taraftan Galaxy S II'ye güç verecek Exynos 4210 işlemcisinin üretimi henüz başlamadı ve Samsung, hacimli üretimin önümüzdeki ay içerisinde başlayacağını belirtti. Yani görünen o ki, Galaxy S II'nin global ölçekte yaygınlaşması yılın ortalarını bulacak. İşte haberimize konu olan iddia da tam burada devreye giriyor çünkü Samsung'un, gelen talebi karşılayabilmek adına bazı bölgelerde Tegra 2 tabanlı Galaxy S II modelini sunacağı ifade ediliyor ve her iki versiyonun da benzer performans sonuçlarına imza atacağı belirtiliyor.

Kafa karışıklığı yaratmamak adına Mobil Dünya Kongresi'nde bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı tahmin edilen Samsung, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Haberimize konu olan bu gelişmenin yanı sıra detaylarını daha önce belirttiğimiz farklı bir iddia daha bulunuyor ve geliştirilen Süpertelefonda, Nvidia'nın yeni Tegra 2 3D platformuna yer verileceği öne sürülüyor.

Samsung'un Tegra 2'li Süpertelefonu: GT-I9103
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sundancer 8 yıl
yeni telefon tegra 2 3d kullanacakmış..demekki samsung da 3d telefon çıkarmak üzere
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daywalker41 8 yıl
Samsung un köprüden önce son çıkış yolunda bence;
kendi ürettiği orion(Exynos) platformu ile nvidia nın tegra 2 sini kapıştıracak, galip çıkan (ki burda samsung kendisinin galibiyetini planlıyor olmalı) yoluna o platform(samsung işlemciler ile) devam edecek; bir nevi Nvidia yı ezme stratejisi bence. Telefonun 9103 kodunu kullanacak olması ayrı dava :( yani eğer samsung hem nvidia ve hem kendi işlemcileri ile farklı telefonlar üretecekse son kullanıcının iyice kafası karışacak :(
sgs alma planımı sgs II yi almak için iptal etmiştim fakat galiba yanıldım, işler iyice karşıyor. sgs II yi reklam anlamında da çok şişirdiler; 1800 tl den aşağı tr ye gelmez. Ayrıca tr ye 16 gb lık exynos versiyonun geleceğini tahmin ediyorum. 32 gb lık 3D tegra 2 versiyonu da daha ucuza Avrupa ve Amerikan pazarına süreceklerdir kesin! :(
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lazloo 8 yıl
Bölgeden bölgeye farklılık gösterecek bu olay. Hatta bir yerde bazı gölgelerde sAMOLED + değil de Super Clear LCD kullanılacakmış diye okudum.
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Technotronic 8 yıl
samsung durmadan telefon cikarma konusunda nokia yi gecti ya
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b2by 8 yıl
ya kardesim ne alicamizi sasirioruz,en sonunda gidip 6303 alip onu kullanicam)
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El_domingo 8 yıl
i9003 e baktım.....makyajlı galaxy s1 miş....:(
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El_domingo 8 yıl
aha telpanın nezaman yurkiyeye bu telefon gelecek mesajıma attıgı cevap..
acaba i9003 den kasıt i9103 mu??
Samsung i9003 modelinin satışa çıkış tarihi henüz belli olmamaktadır. Aşağıdaki linkte bulunan ürünler için "geldiğinde haber ver" butonuna basınız ve iletişim bilgilerinizi giriniz. Ürün geldiğinde size bilgi mesajı gönderilecektir.
telpa.com/...
Samsung ve Telpa'yı tercih ettiğiniz için teşekkürler.
Saygılarımla
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lazloo 8 yıl
Tahminimce buraya Exynos lu cihaz gelecek. Kore li abilerimiz de Tegra nın keyfini çıkaracak.
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erci501 8 yıl
işletme mezunundan sıfır ayarında c7 satılıktır.
galaxy S II için para lazım. :)
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Amras 8 yıl
Bu şekilde performanslı qwerty klavyeli model seçenekleri çıkarsalar süper olacak. Bakıyorum klavyeli modellerin özelliklerini kısıyorlar. Anlamış değilim.
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onno92 8 yıl
Bari ismini GT-I1903 yapsinlar.
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nurullah601 8 yıl
bence bu bir tuzak. Galaxy S II yi tegra lı yapmadı. bunu tegralı yapıyor. insanlar istediklerini alsın mantığında.Galaxy S II den bi farkı olmaz bunun kesin
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lamarra 8 yıl
bari ülkemize tegra lı olan modeli gelse galaxy s2 in .
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