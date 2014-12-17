Samsung'un da kendi mobil ödeme sistemi üzerinde çalıştığı belirtiliyor





Apple'ın Apple Pay ile mobil ödeme sistemlerine hareketlilik getirmesi rakiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. ABD'nin büyük perakende zincirlerinin kendi mobil ödeme sistemlerini kurma çalışmaları sonrasında bir haber de Samsung'dan geldi.





Gelen bilgilere göre Samsung, gelecek yıl itibariyle kendi ödeme sistemini hayata geçirmeyi düşünüyor. Bunun için de LooPay adında bir ABD'li girişim ile ortaklık yapmış durumda. LooPay kurucusunun gelecek yıl önemli bir akıllı telefon markasına entegre olarak piyasaya çıkacağını açıklaması da iddiaları doğrular nitelikte.





LooPay bir aksesuar olarak tasarlanmış ürünlerde kullanılıyor ve POS cihazından aynı kredi kartını okutur gibi okutulabiliyor. Bu sayede ABD'de 10 milyondan fazla satış noktası LooPay ile uyumlu. Apple Pay ise sadece 220 bin civarında satış noktasına sahip. Bu bakımdan Samsung'un bariz bir üstünlüğü ortaya çıkıyor.





LooPay farklı olarak manyetik bir sistem kullanıyor ve ödeme yapmak için bir uygulama açmaya da gerek kalmıyor. Hali hazırda LooPay bir anahtarlık veya dijital ödeme kartı şeklinde piyasada bulunuyor. Ayrıca akıllı telefon kılıflarına da eklenebiliyor.





Samsung ve LooPay'in şu anda bir prototip sistem hazırladıkları ve bir Samsung akıllı telefonu üzerinde sistemi başarı ile denedikleri belirtiliyor. Bu bakımdan gelecek yıl Samsung akıllı telefonlarında bu sistemin kullanılması olası. Ancak sistemin kullanım kolaylığı ve güvenilirliği burada kullanıcıyı cezbedecek en önemli faktörler olarak görülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Samsung-to-offer-its-own-mobile-payment-system-next-year_id63867