Samsung'un en ince akıllı telefonu Galaxy A8 ortaya çıktı

Bugüne kadar genellikle Oppo ve Gionee gibi Çinli telefon üreticileri incelik yarışında rekabet içerisindeydi. Global anlamda daha güçlü markalar ise en ince telefonu üretmek için yarışmak yerine her yeni nesilde inceliği bir miktar daha aşağı çekmeye çalışıyorlar.

Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Samsung'un Galaxy A7 modeli 6.3 mm ile şimdilik piyasadaki en ince modeli olmayı koruyor. Ancak bir süre önce Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da Galaxy A8 modeline ait olduğu iddia edilen bazı görseller ortaya çıkmıştı.

5.9 mm inceliğe sahip olması beklenen modelin ortaya çıkan görüntülerinde çerçevelerin inceliği de oldukça dikkat çekici. Alışılan Samsung tasarımına sahip modelin 5.7"1080p Super AMOLED ekran, Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı gibi özelliklerle orta sınıfa konumlandırılması bekleniyor.Ayrıca 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası ve 3,050mAh batarya kapasitesi de Galaxy A8'in ortaya çıkan diğer özellikleri.

Daha önce modelin Çin'e özel kalabileceği konuşulurken model bu kez ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçti. Bu onay ile birlikte modelin Çin dışında satışa sunulacağı da kesinleşmiş oldu. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, çıkış tarihi ve fiyatı gibi konular hala netlik kazanmış değil.