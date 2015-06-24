Samsung'un en ince akıllı telefonu Galaxy A8 ortaya çıktı

Bugüne kadar genellikle Oppo ve Gionee gibi Çinli telefon üreticileri incelik yarışında rekabet içerisindeydi. Global anlamda daha güçlü markalar ise en ince telefonu üretmek için yarışmak yerine her yeni nesilde inceliği bir miktar daha aşağı çekmeye çalışıyorlar.
Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Samsung'un Galaxy A7 modeli 6.3 mm ile şimdilik piyasadaki en ince modeli olmayı koruyor. Ancak bir süre önce Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da Galaxy A8 modeline ait olduğu iddia edilen bazı görseller ortaya çıkmıştı.
5.9 mm inceliğe sahip olması beklenen modelin ortaya çıkan görüntülerinde çerçevelerin inceliği de oldukça dikkat çekici. Alışılan Samsung tasarımına sahip modelin 5.7"1080p Super AMOLED ekran, Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı gibi özelliklerle orta sınıfa konumlandırılması bekleniyor.Ayrıca 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası ve 3,050mAh batarya kapasitesi de Galaxy A8'in ortaya çıkan diğer özellikleri.
Daha önce modelin Çin'e özel kalabileceği konuşulurken model bu kez ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçti. Bu onay ile birlikte modelin Çin dışında satışa sunulacağı da kesinleşmiş oldu. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, çıkış tarihi ve fiyatı gibi konular hala netlik kazanmış değil.
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serinletici.com/...
Turkcell T60, Vodafone Smart6,Sony Xperia M4 Aqua,615 işlmecisini kullanıyorlar
en pahalısı 1100 TL civarlarında...A8 en ucuz 1.800 TL civarlarında olur.
F/P ürünü olamaz orta segmentte bana göre...
A8 ondan da ince olacak , kamera ekran pil ömrü gibi konularda uzmeyecek gibi duruyor.
Amiral gemilerin 2.5 3 bine satildigi pazarda 1.5 civarı satilarsa hem iyi bi secenek olur hem de ciddi satış rakami yakalar diye düşünüyorum.
1 AY ÇALIŞIRSIN BİR TELEFON ALIRSIN. HATTA BAZILARI 2-3 AY ÇALIŞIR BİR TELEFON ALIRLAR.......
Yalnız, Samsung değil. SAMUNG.
Bir kişi de fark etmemiş...
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