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Samsung'un en ince akıllı telefonu Galaxy A8 ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un en ince akıllı telefonu Galaxy A8 ortaya çıktı
 
Bugüne kadar genellikle Oppo ve Gionee gibi Çinli telefon üreticileri incelik yarışında rekabet içerisindeydi. Global anlamda daha güçlü markalar ise en ince telefonu üretmek için yarışmak yerine her yeni nesilde inceliği bir miktar daha aşağı çekmeye çalışıyorlar.
Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Samsung'un Galaxy A7  modeli 6.3 mm ile şimdilik piyasadaki en ince modeli olmayı koruyor. Ancak bir süre önce Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da Galaxy A8 modeline ait olduğu iddia edilen bazı görseller ortaya çıkmıştı.
5.9 mm inceliğe sahip olması beklenen modelin ortaya çıkan görüntülerinde çerçevelerin inceliği de oldukça dikkat çekici. Alışılan Samsung tasarımına sahip modelin 5.7"1080p Super AMOLED ekran, Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı gibi özelliklerle orta sınıfa konumlandırılması bekleniyor.Ayrıca 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası ve 3,050mAh batarya kapasitesi de Galaxy A8'in ortaya çıkan diğer özellikleri.
Daha önce modelin Çin'e özel kalabileceği konuşulurken model bu kez ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçti. Bu onay ile birlikte modelin Çin dışında satışa sunulacağı da kesinleşmiş oldu. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, çıkış tarihi ve fiyatı gibi konular hala netlik kazanmış değil.

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muccos 4 yıl en beğenilen
Şimdi gelip Samsung bunu 1500+ satacak.
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Redunay 4 yıl
Samsung s serisinden başka modellerine değer vermiyor.
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tecnikadamoguz01 4 yıl
O kasaya o batarya olmuş abi bu cihaz :D
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Istanbullu Einstein 4 yıl
Samsung'un A serisini özellikle A7'yi beğendim, ancak o fiyata LG G3 de alınabiliyor mesela..
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cosica 4 yıl
kısa sürede piyasaya çıksa bari. büyük ekran ve büyük pil olması ve hafif olması cazip. hem de samsung. radyo da koyarlar buna kesin daha ne olsun.
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FreeRun 4 yıl
ince hafif ve büyük ekran, note 3 mesala ekranı 5.7'' olmasına rağmen kesinlikle büyüklüğü rahatsız etmiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
işlemcisi 615 yerine 620 olabilseydi güzel bir ürün olurdu...
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scrtlg 4 yıl
Cihazın özellikleri aşağı yukarı şöyle olacak:

serinletici.com/...
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ati39 4 yıl
snapdragon 615 yerine 620 kullanılsaydı alınabilinir bir telefon olurdu..
Turkcell T60, Vodafone Smart6,Sony Xperia M4 Aqua,615 işlmecisini kullanıyorlar
en pahalısı 1100 TL civarlarında...A8 en ucuz 1.800 TL civarlarında olur.
F/P ürünü olamaz orta segmentte bana göre...
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HanDar05 4 yıl
Özellikleri çok güzel ama kim bilir ne kadar fiyat isterler şimdi buna A7'den pahalı olacağı kesin 2000'e dayanır heralde fiyatı
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung A5 kullanıyorum memnunum.Gerek pil,gerek hız,ekran olsun iyi telefon.Bu A serilerinde Samsung'un diğer modellerindeki gibi çöp uygulamalarda yok.Sadece 4 samsung uygulaması var bunun 3ü silinebiliyor.Ben direk sildim.Öyle donda,kaSMA sorunuda yok eski modelleri gibi.
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Disconnectus_Erectus 4 yıl
A7yi inceledim cok begendim. Ozellikle ekran ve kamera kalitesi müthiş. Incelik de çok iyi.

A8 ondan da ince olacak , kamera ekran pil ömrü gibi konularda uzmeyecek gibi duruyor.

Amiral gemilerin 2.5 3 bine satildigi pazarda 1.5 civarı satilarsa hem iyi bi secenek olur hem de ciddi satış rakami yakalar diye düşünüyorum.
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*siteci* 4 yıl
Beyler klasik Samsung'u yeren laflarınızı bırakın. Bu incelikle bu pile sahip, yeterli performansa sahip büyük ekranlı güzel görünümlü bir cihaz olmuş. Eğer fiyatı çok abartmazlarsa alanı olur.
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1BilimAdamı 4 yıl
A4 ne zaman bakalım A3le 5 arası iyi model olurdu
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Mr.Tiger 4 yıl
Bakkala gidip geliyoruz Samsung telefon çıkarıyor.
Sadece daha önce çıkardıkları telefonlara adam gibi destek verseler hem müşteri hem de kendileri mutlu olacakları kanaatindeyim. Ama suç bizde tabii don değiştirir gibi telefon değiştiriyoruz adamda madem istiyorsunuz alın deyip kitliyor bize.
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wolf silver 4 yıl
ARTIK ORTA SEVİYE TELEFONLAR BİLE 1500-2000 TL OLMUŞ. ÜLKEMİZDEKİ MAAŞLAR ORTADA..
1 AY ÇALIŞIRSIN BİR TELEFON ALIRSIN. HATTA BAZILARI 2-3 AY ÇALIŞIR BİR TELEFON ALIRLAR.......
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OverClocK1ng 4 yıl
Vay be. Samung 'un telefonu çıkmış.
Yalnız, Samsung değil. SAMUNG.
Bir kişi de fark etmemiş...
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Okisht 4 yıl OverClocK1ng
Teşekkür ederim düzelttim
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Cep Telefonları, akıllı ve
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