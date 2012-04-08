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Samsung'un esnek AMOLED ekran bölümü YOUM adını alıyor

7 yıl
3,5b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un bu yıl bükülebilir AMOLED ekrana sahip cihazları piyasaya sürmek istediği bir süredir biliniyor. Firmanın ayrı bir şirket olarak yoluna devam eden LCD bölümü Samsung Display sonrasında esnek AMOLED ekranların üretimi için de yeni bir şirket kurulduğu açıklandı.

YOUM adı verilen firmanın amacının Samsung Mobile Display sitesinde geleneksel AMOLED ve LCD-TFT ekranlardan daha ince ve hafif ayrıca kırılmayan ekranlar üretmek olduğu açıklandı.

Samsung esnek AMOLED ekranlarında geleneksel cam alt tabaka yerine film tabanlı kaplamalar kullanıyor. Böylece darbelere dayanıklı aynı zamanda da bükülebilir ekranlar elde ediliyor.

Daha önce Samsung'un bükülebilir ekranlı ürünlerine FAMOLED şeklinde tanımlama yapılacağı belirtilmişti. Ancak bundan sonra bu tür ürünleri YOUM AMOLED teknolojisi şeklinde tanımlanırken göreceğiz.

Samsung'un bu aydan itibaren esnek ekran üretimine başlayacağı rapor ediliyor. Esnek ekranlı ilk ürünler de yılın ikinci yarısından sonra karşımıza çıkacak.

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Miyamoto Musashi 7 yıl
Ne yapıyorsun sen samsung :) telefonunu kullanmadım ama televizyonum samsung , iyiki varsın ,teknoloji ivme kazanıyor...
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iismailcu 7 yıl en beğenilen
senatorlines
Teknoloji güzel bir şey de herşeyin bir firmada toplanması kötü! Samsung yüzünden SONY ve NOKIA gibi çok köklü firmalar batma sinyalleri vermeye başladılar tabi ki temennim hem Sony hem de Nokianın başarılı bir şekilde devam etmesi. Samsung sayesinde diğer android firmaları yerinde sayıyor ve hasar almaya devam ediyor, tek ayrı bir ekol olarak Aplle başarılı şu anda hem donanım hem yazılım bir çok ürünle her şeyine hakim ve pazarda devamlı artış trendi yakalamış durumda. Tabii bu değerlendirmeler mali yönden, bütün firmaların mali durumları Wikipediada her yıl güncelleniyor orda hepsi yazılı, yalnız bu dev samsungun mali rakamları hala 2010 yılının o zamanki durumu bile dev olduğunu gösteriyor, nerdeyse 1 Samsung=Toshiba+Sony+Panasonic gibi dev firmalar kadar, ekran ve bir çok donanım üretimi konusunda hızla TEKEL olma yolunda ilerliyor bu kötü bence, yoksa teknıloji elbet güzel bir şey!

katılmıyorum şirket politikası olarak şirketler beceriksizse samsung ne yapsın nokia symbianı bırakıyor cok mu akıllıca bu yani ya da anroide gecmek meselesine niye gurur yapıyor ki apple varsa ondan büyük google var:D
senatorlinesTeknoloji güzel bir şey de herşeyin bir firmada toplanması kötü! Samsung yüzünden SONY ve NOKIA gibi çok köklü firmalar batma sinya...
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senatorlines 7 yıl
Sadece Samsung diyorsunuz, Samsung'tan başka bişe demiyorsunuz, sırf kuru kuruya bir takım tutar gibi, Fenerbahçe-Galatasaray değil bu, belki de Arçelik ve Vestel de aklınıza gelmemiştir ondandır, zannetmeyin ki Samsung sadece Sony, Nokia, Sharp, Panosonic, HTC... gibi dünya devi firmaları zora sokar yerinde saydırır veya zarar ettirirse bizimkilerin durumu ne olur acaba, hiç düşündünüz mü, o yüzden TEKELE hayır!
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vidoko 7 yıl
samsung hak ettiği yerde ilerliyor .nokıa ve sony ise kendilerini hala dev aynasında zannediyor.yıllardır devdiler ne oldu düstüles, koreliler ise kendilerini kanıtladılar.
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haymatloshan 7 yıl
Güzel haberler bunlar,katlanabilir ekranlarda yakında gerçekleşecektir o zaman.
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karaköy_soğancısı 7 yıl


samsung'un maskot bulmasına gerek kalmadı
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MxFxOx 7 yıl
millet aldı başını gidiyor youm youm
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senatorlines 7 yıl
NOKIA WP'lu telefon satışları iyi gitmezse Meego ve Symbianı devam ettirir başka çaresi yok çünkü, Belle androidi zaten aratmıyor donanım olarak ta cıhazları güçlendirdi, Meego Harmattan ise başka dünya kullanmayan zaten bilemez, N9 kasasında bu yıl N9-Meego/Lumia 800-WP/803-üst seviye Symbian görecez bence iyi olacak+WP8 için üst sevie yeni çıkacak 2çekirdekli 28nm Qualkom/4 işlemcili cihazını ve WP8'li tabletini görecez. Bunların hepsi Nokia açısından iyi çalışma fakat mesele bu değil, mesele samsungun androidi arkasına alıp piyasaya azılı saldırması, daha yeni RIM'den BB10 işletim sistemli cıhaz çıkarmak için bir dünya lisans parası ödedi YAW AYIP OLMASA Apple'yede Lisans parası İOS 5'li cıhaz çıkarmak için ödeyip cıhaz üretip IOS ile de piyasaya saldıracak, taklitçiliği yüzünden Allahtan Apple'yle arası biraz açık ta onu bari yapamıyor, daha yeni bazı tablet ve telefonlarını gördüm onlar da HTC nin o bildiğimiz standart şekilli tellefonlarını taklit etmiş benzetmiş, yaw ticarette ve pazarmada bu samsung yüzünden adap ta kalmadı deli dana gibi her tarafa saldırıyor, TEKEL işte bir kaç yıl sonra bir çok firma onun saldırganlığı yüzünden göçüp gidebilir, ben ise seçenek çokluğu ve renklilikten yanayım SONY ve NOKIA'ya çok yazık olur. Şümdilik NOKIA'nın elinde bazı patentler var biraz da onların katkısı ile ayakta duruyor kalmasına Microsoft boşuna vermedi parayı Nokia'ya bazı patenlerini lisansladı ki bunların bir kısmını WP7,5 ta bir kısmını da WP8 kullanacak, eski telefoncu olduğu için patentleri sayesinde de samsungtan amoled ekran alabiliyor zannederim, neyse ki ekran konusunda Japonlar da örgütlendi ve çalışıyor, Taiwan merkezli ve Çindeki bazı firmalarda Amoled üretimine giriyor bu bi nebze Samsungun Tekelini kırar.
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_BEDIRHAN_ 7 yıl
3310 un ekranını hatırlayanlar varmıdır acaba :)
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redoracle 7 yıl
Geçen lg nin bazı verileri ele geçirdiğinden bahsediliyodu ondan mı acele ediyolar acaba.Lg daha önce yiom çıkarmadan mesela:)))
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HectorBarbossa 7 yıl redoracle
redoracle

Geçen lg nin bazı verileri ele geçirdiğinden bahsediliyodu ondan mı acele ediyolar acaba.Lg daha önce yiom çıkarmadan mesela:)))

Lg de ensek amoled ekran yaparsa samsung ortalığı ayağa kaldırır. Savaşa çıkar yemin ediyorum
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Farwynd 7 yıl
Ekranın adındaki mesaj çok açık.
Ben aslında Youm!
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MERCURY2000 7 yıl
Böyle güzel gelişmeler olması sevindirici. Şu an Samsung gibi ikinci bir firma daha bulunmuyor. Adamlar işlemcisinden ekranına kadar kendi üretiyor. Hiçbir firmaya bağımlı değiller. Kendi teknolojilerini geliştirip pazarlıyorlar. Apple, HTC, Nokia... gibi firmalar bu nedenle başka üreticilere bağlı olarak hareket ediyor. Bu fiyatlarada yansıyor. Nokia, Nokia world etkinliğinde Kinetic consept adlı bir cihaz tanıtmıştı. Cihaz esnek bir ekrana sahipti. Acaba tanıtılan cihazda Samsung üretimi panel mi kullanılıyor? Bilgisi olan var mı?
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iismailcu 7 yıl en beğenilen
senatorlines
Teknoloji güzel bir şey de herşeyin bir firmada toplanması kötü! Samsung yüzünden SONY ve NOKIA gibi çok köklü firmalar batma sinyalleri vermeye başladılar tabi ki temennim hem Sony hem de Nokianın başarılı bir şekilde devam etmesi. Samsung sayesinde diğer android firmaları yerinde sayıyor ve hasar almaya devam ediyor, tek ayrı bir ekol olarak Aplle başarılı şu anda hem donanım hem yazılım bir çok ürünle her şeyine hakim ve pazarda devamlı artış trendi yakalamış durumda. Tabii bu değerlendirmeler mali yönden, bütün firmaların mali durumları Wikipediada her yıl güncelleniyor orda hepsi yazılı, yalnız bu dev samsungun mali rakamları hala 2010 yılının o zamanki durumu bile dev olduğunu gösteriyor, nerdeyse 1 Samsung=Toshiba+Sony+Panasonic gibi dev firmalar kadar, ekran ve bir çok donanım üretimi konusunda hızla TEKEL olma yolunda ilerliyor bu kötü bence, yoksa teknıloji elbet güzel bir şey!

katılmıyorum şirket politikası olarak şirketler beceriksizse samsung ne yapsın nokia symbianı bırakıyor cok mu akıllıca bu yani ya da anroide gecmek meselesine niye gurur yapıyor ki apple varsa ondan büyük google var:D
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