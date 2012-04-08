Samsung'un esnek AMOLED ekran bölümü YOUM adını alıyor

Samsung'un bu yıl bükülebilir AMOLED ekrana sahip cihazları piyasaya sürmek istediği bir süredir biliniyor. Firmanın ayrı bir şirket olarak yoluna devam eden LCD bölümü Samsung Display sonrasında esnek AMOLED ekranların üretimi için de yeni bir şirket kurulduğu açıklandı.





YOUM adı verilen firmanın amacının Samsung Mobile Display sitesinde geleneksel AMOLED ve LCD-TFT ekranlardan daha ince ve hafif ayrıca kırılmayan ekranlar üretmek olduğu açıklandı.





Samsung esnek AMOLED ekranlarında geleneksel cam alt tabaka yerine film tabanlı kaplamalar kullanıyor. Böylece darbelere dayanıklı aynı zamanda da bükülebilir ekranlar elde ediliyor.





Daha önce Samsung'un bükülebilir ekranlı ürünlerine FAMOLED şeklinde tanımlama yapılacağı belirtilmişti. Ancak bundan sonra bu tür ürünleri YOUM AMOLED teknolojisi şeklinde tanımlanırken göreceğiz.





Samsung'un bu aydan itibaren esnek ekran üretimine başlayacağı rapor ediliyor. Esnek ekranlı ilk ürünler de yılın ikinci yarısından sonra karşımıza çıkacak.