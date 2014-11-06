Samsung'un gelecek yıl ki yol haritasında 4K akıllı telefon ekranları var





Geçen yılın piyasaya hakim olan Full HD çözünürlüklü amiral gemi akıllı telefon modellerinden son bu yıl 2K veya QHD çözünürlüklere geçiş olduğunu görmüştük. Her ne kadar bu geçiş tüketici tarafında geniş çaplı olarak benimsenmese de firmaların durmaya niyeti yok gibi görünüyor.





Sharp'ın ve LG'nin gelecek yıla dair 5.5-6 inç arasında 4K ekranlarından sonra Samsung'un da 4K ekranlar ile ilgili çalışmaları gündeme geldi. Aslında Samsung geçen yıl ekran teknolojileri üzerindeki çalışmalarını anlatan bir yol haritası ortaya koymuştu. Teknoloji gündemi daha çok Galaxy S5 ve Note 4 modellerine odaklandığı için sonraki planlara pek dikkat edilmemişti.





Yol haritasına göre Samsung'un 2015 sonlarında 2160x3840 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekranlarını üretmeye başlayacağı görülüyor. Daha önce de firmanın 5.9 inçlik 4K çözünürlüğünde bir ekranı Ağustos ayına hazırladığı gündeme gelmişti. Firma bu ekranlarında elmas piksel dizilimine yer verecek. Muhtemelen ilk 4K akıllı telefonu da Galaxy Note 5 olarak karşımıza çıkacak.





Samsung'un elmas piksel isimlendirmesini layık gördüğü yeni altpiksel dizilimi, PenTile ile aynı mantığı paylaşıyor. Kullanım ömrü oldukça kısa olan mavi altpikseller, bu sebeple sayıca az, fakat daha büyük bir formda sisteme elmas şeklinde işlenmiş. Benzer şekilde konumlandırılan kırmızı birimler, maviden belirgin şekilde daha küçük üretilmiş. Çok daha uzun ömürlü olan yeşil OLED elemanlarıysa, bu iki büyük birim arasında sıkıştığından oval bir görünüm kazanmış. Oldukça küçük olan yeşil renkteki altpikseller, ekran üzerinde en fazla kullanılan eleman haline geliyor. Böylece daha gerçeğe yakın renk skalası elde edilebiliyor.





Mobil dünyanın 64-bit evrenine geçiş yapmaya başladığı dönemde Cortex-A57 ve Cortex-A53 ile Adreno 8xx mimarilerinin 4K çözünürlüklere imkan tanıyacağı belirtiliyor. Bu sayede 4K akıllı telefonların da önü açılmış olacak. Ancak bu derece yüksek içerik ve görüntü tüketiminin bataryalara nasıl bir etki yapacağı merak konusu. Mevcut teknolojilerle 4K içerik izlemek veya ekranı kullanmak cihazın sürekli şarj adaptörüne bağlı kalmasına sebebiyet verebilir.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-tipped-prepping-a-6-4K-AMOLED-display-with-700ppi-for-next-August-just-in-time-for-the-Note-5_id62541