Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un gelecek yıl ki yol haritasında 4K akıllı telefon ekranları var

4 yıl
1,2b
1
55
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un gelecek yıl ki yol haritasında 4K akıllı telefon ekranları var

Geçen yılın piyasaya hakim olan Full HD çözünürlüklü amiral gemi akıllı telefon modellerinden son bu yıl 2K veya QHD çözünürlüklere geçiş olduğunu görmüştük. Her ne kadar bu geçiş tüketici tarafında geniş çaplı olarak benimsenmese de firmaların durmaya niyeti yok gibi görünüyor. 

Sharp'ın ve LG'nin gelecek yıla dair 5.5-6 inç arasında 4K ekranlarından sonra Samsung'un da 4K ekranlar ile ilgili çalışmaları gündeme geldi. Aslında Samsung geçen yıl ekran teknolojileri üzerindeki çalışmalarını anlatan bir yol haritası ortaya koymuştu. Teknoloji gündemi daha çok Galaxy S5 ve Note 4 modellerine odaklandığı için sonraki planlara pek dikkat edilmemişti. 

Yol haritasına göre Samsung'un 2015 sonlarında 2160x3840 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekranlarını üretmeye başlayacağı görülüyor. Daha önce de firmanın 5.9 inçlik 4K çözünürlüğünde bir ekranı Ağustos ayına hazırladığı gündeme gelmişti. Firma bu ekranlarında elmas piksel dizilimine yer verecek. Muhtemelen ilk 4K akıllı telefonu da Galaxy Note 5 olarak karşımıza çıkacak. 

Samsung'un elmas piksel isimlendirmesini layık gördüğü yeni altpiksel dizilimi, PenTile ile aynı mantığı paylaşıyor. Kullanım ömrü oldukça kısa olan mavi altpikseller, bu sebeple sayıca az, fakat daha büyük bir formda sisteme elmas şeklinde işlenmiş. Benzer şekilde konumlandırılan kırmızı birimler, maviden belirgin şekilde daha küçük üretilmiş. Çok daha uzun ömürlü olan yeşil OLED elemanlarıysa, bu iki büyük birim arasında sıkıştığından oval bir görünüm kazanmış. Oldukça küçük olan yeşil renkteki altpikseller, ekran üzerinde en fazla kullanılan eleman haline geliyor. Böylece daha gerçeğe yakın renk skalası elde edilebiliyor. 

Mobil dünyanın 64-bit evrenine geçiş yapmaya başladığı dönemde Cortex-A57 ve Cortex-A53 ile Adreno 8xx mimarilerinin 4K çözünürlüklere imkan tanıyacağı belirtiliyor. Bu sayede 4K akıllı telefonların da önü açılmış olacak. Ancak bu derece yüksek içerik ve görüntü tüketiminin bataryalara nasıl bir etki yapacağı merak konusu. Mevcut teknolojilerle 4K içerik izlemek veya ekranı kullanmak cihazın sürekli  şarj adaptörüne bağlı kalmasına sebebiyet verebilir.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Samsung-tipped-prepping-a-6-4K-AMOLED-display-with-700ppi-for-next-August-just-in-time-for-the-Note-5_id62541
http://www.phonearena.com/news/Samsung-tipped-prepping-a-6-4K-AMOLED-display-with-700ppi-for-next-August-just-in-time-for-the-Note-5_id62541 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssonerb 4 yıl
gereksiz değil arkadaslar satış politikası ve her yıl üst seviye telefon satmak için pixel yoğunluğunu arttırmak gerekiyor.almayın almayalım ama alıyoruz bu devran böyle gider hayır korkuyorum nereye kadar gidicek biz goremiyoruz artık o pixelleri :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Tabletlerde ise neyse ama telefonda dusunuyorsa salaklik olacaktir.onumuzdeki yillarda 4g cikmasiyla sarj omurleri yariya inecek.bir de 2k-4k ekran olursa o telefona bes kurus verilmez.sarj eskiye yakin bile olsa cozunurluk arttigi kadar performans dusecek orasi tartisilmaz.isterse s1500 islemci olsun fullhd ile 4 kat performans verir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 4 yıl
Şu yüksek çözünürlük ile ram olayları bence fazlasıyla gereksiz. Hd'nin üstüne ne diye çıktılar ki zaten? Yazılım yağ gibi aksın yeter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 4 yıl
2000 TL altı 15.6 inç e kadar tüm lap top lara lanet gibi yapışan 1366x768 bile daha Fhd ye geçmemişken 5 inçlik telefonda neyin 4k'sı? Samsung ekrandan başka hiçbir teknoloji geliştiremiyor mu telefonda? Telefonlarda 4K 10 yıl sonranın ihtiyacı olabilir, bugünün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 4 yıl
Gereksiz ötesi firmadan gereksiz ötesi reklamlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talib kweli 4 yıl
Ne gerek var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Adamların kullanıdığı grafik bile saçma.

Hangimizin 720p ekranlı telefonunda yukardaki gibi kare kare bir görüntü var.

HD bile yeterken, 4K'nın hiçbir anlamı yok.

Pilleri verimli hale getirseler daha ideal olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 4 yıl
fhd ekrandan sonrası bence gereksiz. günde 2 kere şarja takmak yerine 2 gün gitsin ama fhd hatta hd olsun... 4.7 incten büyügü ve fhd den fazlası bence çok ama çok gereksiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Neyin kafasındalar anlamıyorum.
Yaw, 5 inç ekranda FullHD den yüksek olsa ne olacak, yüksek olmasa ne.
Sanki bir işe yarasa.
Anca pil tüketimini arttırsınlar. Başka şey düşünmezler.
Birisi de çıkıp "Kardeşim, 5 inç ekranda FullHD fazlasıyla yeterli. Biz bundan sonra ekranın çözünürlüğünü arttırıp diğer firmalarla sidik yarıştırmakla uğraşmak yerine, ekranın güneş ışığı altında görünürlüğünü arttırmakla ve daha az pil tüketip daha gerçekçi renkler vermesini sağlamakla uğraşacağız." demiyor arkadaş...
Sanki herkes oturmuş da Ulan şu telefonun ekranının 4K olanı çıksa da alsak diye bekiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DntRx 4 yıl
4k az bence, direk 10k cikarin batarya sadece yar saat gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 4 yıl
5.7 inchte oturup film seyredenler varsa, alsin kullansin. Tabletlerde olabilir. Yuzey alani genis olsugu icin 12.2"te pilde buyuk koyarsin gayet guzel olur. Ama telefonlar icin bu kadar abarti fazla hakikaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1192 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, super amoled ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "MKV destekli" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı 4 yıl Corsair Graphite 730T Test Masamızda 4 yıl Android 5.0 dönüşümünde Intel Bay Trail platformu ve özellikleri 4 yıl Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda 4 yıl AMD FX-8370E işlemci video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim