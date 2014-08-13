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Samsung'un IFA 2014 bombaları netleşiyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un IFA 2014 bombaları netleşiyor

3 Eylül tarihinde IFA 2014 basın toplantısı ile yeni bombalarını patlatmaya hazırlanan Samsung'un heybesinde farklı kategorilere hitap eden özel cihazların olduğu gün yüzüne çıktı.

The Verge editörlerinin elde ettiği görselde Samsung'un yeni ürünleri gözler önüne seriliyor. Galaxy Note 4 modelini zaten davetiyelerden biliyoruz. Ancak firmanın Gear VR adlı sanal gerçeklik gözlüğü nihai sürümüyle karşımızda duruyor. 

Samsung'un Oculus Rift geliştiricisi ile işbirliği yaptığı bir süredir dile getiriliyordu. Hatta yeni Oculus Rift modellerinde Galaxy Note 3'deki Super AMOLED ekranın kullanıldığı belirtiliyordu. Görünüşe göre Samsung yeni gözlükleri için Oculus'ten yardım almış.

Diğer taraftan firmanın oyun kontrolcüsü de yeni sürümüyle lansmanda yerini alacak. Tasarım olarak elden geçen yeni kontrolcünün daha akıcı bir oyun deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Ancak bu etkinlikte tanıtılacağı belirtilen SIM kart destekli Gear Solo akıllı saatinden şimdilik iz yok. Samsung'un daha başka neler sunacağını ise 3 Eylül tarihindeki etkinlikte göreceğiz.

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ferkut 4 yıl
Samsung'un kullandığı plastiğe fazla laf etmeyin arkadaşlar.
Ufacık bir çarpmada alüminyumun nasıl onarılmaz yara aldığını herkes bilir.
Fiyatı eleştireceksen de içine plastik karıştırma!
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Guest-4CF12F62C 4 yıl
Bu samsung haberlerinin altina çöp leğen tarzi seyler yazanlar artik bikmadilar mi ya ?? Adam üretmis satiyor begenirsen alirsin begenmezsen almazsin..sanki anne karnindan hepsi m8le dogdu..hepsi demir dövüyor hepsi metalci..tey Allahim ya
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
O Gamepad buraya gelirse kesinlikle alırım. Gelmezse bile yurtdışından alırım.
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BARIŞ55 4 yıl
Elinde patlaması dileğiyle. Nefret ediyorum bu firmadan.
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apoaslan21 4 yıl
akıllı telefon üreticilerinin artık bu tür aksesuarlarla fark yaratması gerekir. işletim sistemleri artık stabil hale geldi. her telefona artık donanım kasmanın da mantığı yok -ki çoğunluk olarak numaraların şişirilmesi olan donanımlar bunlar-. snapdragon 400 ler bile yeterli bence günümüz için.
snapdragon 810 koyacaklarına 800 koysunlar, ram 3 gb olacağına 2 olsun hatta 1,5 olsun, ama yanında bi akıllı saat versinler ya da bluetooth stero kulaklık versinler ne bileyim resimdeki gibi oyun kontrolüsü veren paketler sunsunlar. herkes önceliğine uygun olanı paketi seçsin. sırf en yeni donanım bende en çok ram bende sidik yarışına girdi tüm üreticiler. bu da bizde saçma sapan bi tüketim çılgınlığı oluşturdu. çok basit bi örnek vereyim; iphone 5s in 4 ten fazla olarak kameredan başka sunduğu ne var elle tutulur? kaldı ki iphone 5s te bile 1 gb ram çift çekirdek işlemci var. kimse "ama parmak okuyucu varr" diye zırvalamasın. hayatına kolaylık katan şeyler sunmalılar. bi akıllı gibi saat mesela...
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kolera87 4 yıl
gear vr denilen alet google Cardboard benzeri bişey heralde, sağdakı kılıfla telefonumuzu gözlüğe monte ederek izlicez. edidötün bahsettiği gibi oculustan yardım almamış Cardboard dan esinlenmiş anlaşılan
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Gece772 4 yıl
3 in 1 geliyor..................
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ßyİsMaİLCaN 4 yıl
Konsol güzele benziyor :)
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chatirdek 4 yıl
Gear VR denen zımbırtı hiç estetik durmuyor.Fiyatı da kim bilir kaç TL olur.Sony nin gözlüğü daha estetik duruyor.
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xmasx 4 yıl
Samsung`un son çırpınışları bunlar, kaçarı yok en sonunda,
















BATACAKSIN!
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cngzmls 4 yıl
Şu Note 4'ü almayı çok istiyorum daha önce note 1 kullandım.S pen özelliği okulda çok işime yarıyordu(Öğretmenim).Ama çok pahalı benim için.
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