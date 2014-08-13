Samsung'un IFA 2014 bombaları netleşiyor

Haber Editörü
3 Eylül tarihinde IFA 2014 basın toplantısı ile yeni bombalarını patlatmaya hazırlanan Samsung'un heybesinde farklı kategorilere hitap eden özel cihazların olduğu gün yüzüne çıktı.
The Verge editörlerinin elde ettiği görselde Samsung'un yeni ürünleri gözler önüne seriliyor. Galaxy Note 4 modelini zaten davetiyelerden biliyoruz. Ancak firmanın Gear VR adlı sanal gerçeklik gözlüğü nihai sürümüyle karşımızda duruyor.
Samsung'un Oculus Rift geliştiricisi ile işbirliği yaptığı bir süredir dile getiriliyordu. Hatta yeni Oculus Rift modellerinde Galaxy Note 3'deki Super AMOLED ekranın kullanıldığı belirtiliyordu. Görünüşe göre Samsung yeni gözlükleri için Oculus'ten yardım almış.
Diğer taraftan firmanın oyun kontrolcüsü de yeni sürümüyle lansmanda yerini alacak. Tasarım olarak elden geçen yeni kontrolcünün daha akıcı bir oyun deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Ancak bu etkinlikte tanıtılacağı belirtilen SIM kart destekli Gear Solo akıllı saatinden şimdilik iz yok. Samsung'un daha başka neler sunacağını ise 3 Eylül tarihindeki etkinlikte göreceğiz.
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Ufacık bir çarpmada alüminyumun nasıl onarılmaz yara aldığını herkes bilir.
Fiyatı eleştireceksen de içine plastik karıştırma!
snapdragon 810 koyacaklarına 800 koysunlar, ram 3 gb olacağına 2 olsun hatta 1,5 olsun, ama yanında bi akıllı saat versinler ya da bluetooth stero kulaklık versinler ne bileyim resimdeki gibi oyun kontrolüsü veren paketler sunsunlar. herkes önceliğine uygun olanı paketi seçsin. sırf en yeni donanım bende en çok ram bende sidik yarışına girdi tüm üreticiler. bu da bizde saçma sapan bi tüketim çılgınlığı oluşturdu. çok basit bi örnek vereyim; iphone 5s in 4 ten fazla olarak kameredan başka sunduğu ne var elle tutulur? kaldı ki iphone 5s te bile 1 gb ram çift çekirdek işlemci var. kimse "ama parmak okuyucu varr" diye zırvalamasın. hayatına kolaylık katan şeyler sunmalılar. bi akıllı gibi saat mesela...
BATACAKSIN!