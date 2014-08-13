Samsung'un IFA 2014 bombaları netleşiyor





3 Eylül tarihinde IFA 2014 basın toplantısı ile yeni bombalarını patlatmaya hazırlanan Samsung'un heybesinde farklı kategorilere hitap eden özel cihazların olduğu gün yüzüne çıktı.





The Verge editörlerinin elde ettiği görselde Samsung'un yeni ürünleri gözler önüne seriliyor. Galaxy Note 4 modelini zaten davetiyelerden biliyoruz. Ancak firmanın Gear VR adlı sanal gerçeklik gözlüğü nihai sürümüyle karşımızda duruyor.





Samsung'un Oculus Rift geliştiricisi ile işbirliği yaptığı bir süredir dile getiriliyordu. Hatta yeni Oculus Rift modellerinde Galaxy Note 3'deki Super AMOLED ekranın kullanıldığı belirtiliyordu. Görünüşe göre Samsung yeni gözlükleri için Oculus'ten yardım almış.





Diğer taraftan firmanın oyun kontrolcüsü de yeni sürümüyle lansmanda yerini alacak. Tasarım olarak elden geçen yeni kontrolcünün daha akıcı bir oyun deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Ancak bu etkinlikte tanıtılacağı belirtilen SIM kart destekli Gear Solo akıllı saatinden şimdilik iz yok. Samsung'un daha başka neler sunacağını ise 3 Eylül tarihindeki etkinlikte göreceğiz.