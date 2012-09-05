Samsung'un iki tane OLED televizyonu IFA 2012 yolunda kayboldu

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, Berlin'de düzenlenen IFA 2012 organizasyonunda sergilenmek üzere Güney Kore'den Almanya'ya getirilen iki tane OLED televizyonun kaybolduğunu açıkladı.



Firma sözcüsünün ifadelerine göe televizyonlar 21 Ağustos'ta Samsung'un Suwon'daki fabrikasında paketlenip yola çıkmış ve 28 Ağustos'ta Berlin'deki fuar alanına varmış. OLED televizyonlardan iki tanesinin kayıp olduğu tespit edilir edilmez Alman polisiyle irtibata geçilmiş. Şu anda hem Almanya'da hem Güney Kore'de polisler geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın neticesinde tüm detaylara ulaşacağımız belirtiliyor.

Her ne kadar hırsızlık yapıldığına dair kesin bir bulguya ulaşılmış olmasa da polisler, organize teknoloji hırsızlığından şüphe duyuyor. Başka firmalara teknoloji sızıntısı yapıldığı takdirde Samsung'un bu durumdan canı bir hayli sıkılabilir.

http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120904000451