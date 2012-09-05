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Samsung'un iki tane OLED televizyonu IFA 2012 yolunda kayboldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, Berlin'de düzenlenen IFA 2012 organizasyonunda sergilenmek üzere Güney Kore'den Almanya'ya getirilen iki tane OLED televizyonun kaybolduğunu açıkladı.
Firma sözcüsünün ifadelerine göe televizyonlar 21 Ağustos'ta Samsung'un Suwon'daki fabrikasında paketlenip yola çıkmış ve 28 Ağustos'ta Berlin'deki fuar alanına varmış. OLED televizyonlardan iki tanesinin kayıp olduğu tespit edilir edilmez Alman polisiyle irtibata geçilmiş. Şu anda hem Almanya'da hem Güney Kore'de polisler geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın neticesinde tüm detaylara ulaşacağımız belirtiliyor.
Her ne kadar hırsızlık yapıldığına dair kesin bir bulguya ulaşılmış olmasa da polisler, organize teknoloji hırsızlığından şüphe duyuyor. Başka firmalara teknoloji sızıntısı yapıldığı takdirde Samsung'un bu durumdan canı bir hayli sıkılabilir.

http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120904000451 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkiye34BJK 7 yıl
O degilde yukardaki seffaf tvlerin modelleri, özellikleri ve fiyatlari belli mi
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X-FI 7 yıl

hehe incedirler diye gözden kaçmışlar
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nurettinaz 7 yıl
Retina mı oled mi bakalım hangisi nasıl karşılanacak.
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ozs 7 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar. Koskoca Samsung bi TVye sahip cikamiyor mu
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eP_362 7 yıl
Apple patent sorunundan dolayı (ç)almıştır
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Mr.Loney 7 yıl
o panaller şeffafmı bana mı öyle geliyor :)
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OZKNaln 7 yıl
evt cok kotu hic beyenmedim ne yapayim icinde bisey olmayan tv yi
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CWaRRioR 7 yıl
Patentler Samsung'a aitken o teknolojiyi kullanabileceklerini sanmıyorum. Ayrıca o boyutlarda oled panel üretmek de pek kolay olmasa gerek
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DIVINE 7 yıl
yorumlar niye gözükmüyor
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spaydix 7 yıl
mükemmel oled tv ler
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ahead 7 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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