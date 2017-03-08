Samsung'un internet tarayıcısı artık Google Play Store'da

Android kullanıcıları için iyi haberler var. Samsung, Google Play Store'da kendi mobil tarayıcı uygulamasını yayınladı. Daha önce bir Galaxy akıllı telefon kullandıysanız Samsung Internet'in piyasadaki en hızlı mobil tarayıcılardan biri olduğunu zaten biliyorsunuz demektir.

Samsung'a göre, Internet Beta uygulaması yalnızca Android 5.0 Lollipop veya daha üstünü çalıştıran Galaxy ve Nexus akıllı telefonlarla uyumlu olacak. Ancak, birçok Android kullanıcısı uygulamanın diğer akıllı telefonlarda da çalıştığını söylüyorlar.

Samsung Internet Beta'nın yayınlanması ile Güney Koreli şirket, uygulamanın kullanılabilirliğini ek cihazlara genişletmeyi planlıyor. Ayrıca tarayıcıyı telefonlarına kuranlar eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler hakkında geribildirim sağlayabilirler.

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Samsung Internet'in beta sürümü, web ödeme desteğinin yanı sıra Gear VR kulaklık sahibi olmadan 360 derecelik videoları görüntüleme seçeneği ile birlikte geliyor. Güney Koreli şirket ayrıca uygulamanın, kullanıcıların fiyat karşılaştırması yapmalarına olanak tanıyan Amazon Shopping Assistant (Amazon Alışveriş Asistanı) özelliğine sahip olacağını da onayladı.

Ayrıca, Samsung Internet Beta'nın ilk sürümü, DuckDuckGo arama motoru desteği, QR okuyucu ve içerik engelleyici ile birlikte geliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Samsung Internet Beta uygulaması Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Eğer APK dosyasını indirirseniz yeni tarayıcıyı Galaxy veya Nexus dışındaki akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz.

Google Play Store: Samsung Internet Beta