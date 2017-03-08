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Samsung'un internet tarayıcısı artık Google Play Store'da

Piyasadaki en hızlı internet tarayıcılarından biri olan Samsung Internet artık Google Play Store'dan indirilebiliyor. Galaxy ve Nexus cihazlarla uyumlu olan tarayıcı diğer telefonlarda da çalışıyor.
2 yıl
10,6b
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66
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android kullanıcıları için iyi haberler var. Samsung, Google Play Store'da kendi mobil tarayıcı uygulamasını yayınladı. Daha önce bir Galaxy akıllı telefon kullandıysanız Samsung Internet'in piyasadaki en hızlı mobil tarayıcılardan biri olduğunu zaten biliyorsunuz demektir.
Samsung'a göre, Internet Beta uygulaması yalnızca Android 5.0 Lollipop veya daha üstünü çalıştıran Galaxy ve Nexus akıllı telefonlarla uyumlu olacak. Ancak, birçok Android kullanıcısı uygulamanın diğer akıllı telefonlarda da çalıştığını söylüyorlar.
Samsung Internet Beta'nın yayınlanması ile Güney Koreli şirket, uygulamanın kullanılabilirliğini ek cihazlara genişletmeyi planlıyor. Ayrıca tarayıcıyı telefonlarına kuranlar eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler hakkında geribildirim sağlayabilirler.
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 amiral gemisi Haziran ayında Snapdragon 835'le gelecek"
Samsung Internet'in beta sürümü, web ödeme desteğinin yanı sıra Gear VR kulaklık sahibi olmadan 360 derecelik videoları görüntüleme seçeneği ile birlikte geliyor. Güney Koreli şirket ayrıca uygulamanın, kullanıcıların fiyat karşılaştırması yapmalarına olanak tanıyan Amazon Shopping Assistant (Amazon Alışveriş Asistanı) özelliğine sahip olacağını da onayladı.
Ayrıca, Samsung Internet Beta'nın ilk sürümü, DuckDuckGo arama motoru desteği, QR okuyucu ve içerik engelleyici ile birlikte geliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Samsung Internet Beta uygulaması Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Eğer APK dosyasını indirirseniz yeni tarayıcıyı Galaxy veya Nexus dışındaki akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz.
Google Play Store: Samsung Internet Beta

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Red_devil33 2 yıl en beğenilen
Okadar marka telefon kullandım samsung un kendi tarayıcısı bir başkadır. Keşke samsunga özel kalsaydı
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Whippoorwill 2 yıl
Gerçekten hızlı ve güzel bir tarayıcı keşke Samsung'lara özel kalsaydı.
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Firaristt 2 yıl
Aylardır vardı Play Store'da... Kaç defa Play Store üzerinden güncelleme bile yaptık... Sadece Beta sürümü gelmiş o kadar.
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2 Avatar Avatar
Lord Kinross 2 yıl
Şu browserla donanımhaberin reklamlarını bir türlü engelleyemiyorum, ki üstelik MinMinGuard xposed modülü de kullanıyorum. Çakışıyorlar mı diye ayrı ayrı da denedim gene de olmadı. Çözümü olan varsa sevinirim.

Ayrıca NearBy diye bir uzantı var. Deneyen oldu mu?
1 Yanıt Yanıtla
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ardicli2000 2 yıl Lord Kinross
Lord Kinross
Şu browserla donanımhaberin reklamlarını bir türlü engelleyemiyorum, ki üstelik MinMinGuard xposed modülü de kullanıyorum. Çakışıyorlar mı diye ayrı ayrı da denedim gene de olmadı. Çözümü olan varsa sevinirim.

Ayrıca NearBy diye bir uzantı var. Deneyen oldu mu?

Adblock Fast kullanıyorum. İndirip yarayıcıda aktif edin. DH de reklam mı? O da ne

1 Yanıt Yanıtla +1
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Holy Templar 2 yıl
Uzun zamandir samsung marka telefonlar kullandim suanda 1.5 yildir note 5 kullaniyorum ama aliskanliktan midir nedir bilgisayar ve mobilde hep mozilla kullaniyorum.begeneni begenmeyeni olyr ama bence yeterli mozilla tarayicilar.
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Marrusia 2 yıl
Galaxy S2 Aicp 6.0.1 ile kullaniyorum efsane...
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das Beste vom Besten 2 yıl
Cok övülmüstü. Bir Lg kullanicisi olarak deneyelim bakalim.
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emre_fan_club 2 yıl
Evet güzel ama chromeden sonra alışması güç. Bizden geçmiş.
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RoNNiE- 2 yıl
Mi5 kullanıyorum chrome dan daha az şarj yiyor. Güzel tarayıcı yapmışlar.
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DODANLI 2 yıl
Bir iPhone aldığımda browser yükleme ihtiyacı hissetmiyordum bir de samsung aldığımda.. İki firmanında browserleri gayet kullanışlı, stabil ve hızlıydı. Henüz yüklemediğim için yorum yapamayacağım ama samsung cihazlardaki stabilliği, hızı sağlarsa bir çok kullanıcının tercihi olacaktır. Tabi senkronizasyon işini de halletmeli. Silip tekrar kurduğumuzda bilgiler, tercihler senkronize olmalı.
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FRAPS_TR 2 yıl
Firefox haricinde hiçbir tarayicida arka planda muzik veya video oynatilamiyor. Ama ben yinede beğendim.
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flegga34 2 yıl
Ben de sevdim ama uygulamayı arkaplana alıp tekrar açtığımda açık olan sayfa tekrar yükleniyor önbellekte tutmuyor sayfayı bu hiç hoşuma gitmedi şimdilik cm browserde devam
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Sensei İtachi 2 yıl
Opera forever
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