Samsung'un mobil ödeme sistemi root'lu cihazlarda çalışmıyor

Samsung'un MWC 2015 kapsamında duyurduğu ödeme sistemi Samsung Pay bir süredir Güney Kore'de test aşamasındaydı. Testler sırasında ödeme sisteminin rootlu android cihazlarda kullanılamadığı ortaya çıktı. Ödeme yapılmak istendiğinde ise "Erişim engellendi, Yetkisiz değişiklik sebebiyle Samsung Pay kilitlendi" şeklinde bir hata mesajı yayınlanıyor.

Google'ın ödeme sistemi Wallet rootlu cihazlarda da düzgün şekilde çalışırken Samsung'un bu tarz bir güvenlik önlemi alması dikkat çekiyor. Ancak Samsung'un ödeme sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bilindiği gibi Samsung Pay NFC sistemi ile uyumlu terminallerin dışında "Magnetic Secure Transmission" teknoloji ile birlikte klasik ödeme terminallerinin slip çekme kısmına tutulduğunda da ödeme yapılmasına imkan sunuyor.

Güney Koreli şirket şimdilik güvenlik konusunda ipleri sıkı tutuyor gibi görünüyor. Sistemin bu hali ile akıllı telefonunu root eden kullanıcılar ödeme sisteminin dışında tutuluyor ancak test aşamasının sona ermesi ile birlikte bu kullanıcılara da ödeme izni verilebilir.

Xda'daki bir kaynak ise Knox sayacı arttırılmadan root yapılabilen modellerde Samsung Pay ödeme sisteminin çalışabildiğini belirtiyor. Şimdilik Knox sayacını arttırmadan yalnızca Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin root edilebildiğini hatırlatalım.