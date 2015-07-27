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Samsung'un mobil ödeme sistemi root'lu cihazlarda çalışmıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un mobil ödeme sistemi root'lu cihazlarda çalışmıyor
 
Samsung'un MWC 2015 kapsamında duyurduğu ödeme sistemi Samsung Pay bir süredir Güney Kore'de test aşamasındaydı. Testler sırasında ödeme sisteminin rootlu android cihazlarda kullanılamadığı ortaya çıktı. Ödeme yapılmak istendiğinde ise "Erişim engellendi, Yetkisiz değişiklik sebebiyle Samsung Pay kilitlendi" şeklinde bir hata mesajı yayınlanıyor.
Google'ın ödeme sistemi Wallet rootlu cihazlarda da düzgün şekilde çalışırken Samsung'un bu tarz bir güvenlik önlemi alması dikkat çekiyor. Ancak Samsung'un ödeme sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bilindiği gibi Samsung Pay NFC sistemi ile uyumlu terminallerin dışında "Magnetic Secure Transmission" teknoloji ile birlikte klasik ödeme terminallerinin slip çekme kısmına tutulduğunda da ödeme yapılmasına imkan sunuyor.
Güney Koreli şirket şimdilik güvenlik konusunda ipleri sıkı tutuyor gibi görünüyor. Sistemin bu hali ile akıllı telefonunu root eden kullanıcılar ödeme sisteminin dışında tutuluyor ancak test aşamasının sona ermesi ile birlikte bu kullanıcılara da ödeme izni verilebilir.
Xda'daki bir kaynak ise Knox sayacı arttırılmadan root yapılabilen modellerde Samsung Pay ödeme sisteminin çalışabildiğini belirtiyor. Şimdilik Knox sayacını arttırmadan yalnızca Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin root edilebildiğini hatırlatalım.
Samsung'un mobil ödeme sistemi root'lu cihazlarda çalışmıyor
 

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elmek6 4 yıl
root olunca o kadar cok yazilim calisiyor ki :)
varsin calismasin
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-forumber- 4 yıl Okisht
Yalnız rootlu cihazlarda çalışmıyor değil, KNOX Sayacı 0x1 olan cihazlarda çalışmıyor.

Knox sayacını arttırmadan root atılırsa yine çalışacaktır.
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Okisht 4 yıl -forumber-
Emin misiniz? kaynaklarda belirttiğiniz gibi bir ibareye rastlamadım
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kadirirdem 4 yıl
bu dogru hamle rootlu oldugunda dışarıdan gelecen saldırı güvenlik açıkalrına karşı tedbirsiz oldugu için ödeme işide tehlikeli dogru hamle bence...
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exent4246o 4 yıl
Sanki saf hali çok güvenliklide root'a karışıyorlar.Açık kaynak kodlu yazılım kullanıyorsan insanların işletim sistemini modifiye etmesine,kaynak kodlarını değiştirmesine izin vermek zorundasın.
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ozancn 4 yıl
çalışmaz tabi :) mal mı adamlar tüm yetkilerin root edilerek alenen kullanılabileceği cihazlarda ödeme sistemi çalışsın. :)
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