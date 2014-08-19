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Samsung'un mobil telefon pazarındaki payı düşüyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un mobil telefon pazarındaki payı düşüyor

Geçen yılın sonlarında başlayan ve bu yıl da devam eden akıllı telefon satışlarındaki gerileme Samsung'a önce mali tablolarda kayıp olarak yansıdı, ardından da yeniden yapılanma kararı geldi. Şimdi ise pazar payında gerileme başladı. 

Firma tarafından yapılan açıklamada mobil telefon pazarındaki ilk altı aylık periyotta pazar payının yüzde 26.8'den yüzde 24.9'a gerilediği ifade edildi. Bilindiği gibi Samsung hem akıllı telefon pazarında hem de mobil telefon pazarında lider durumda bulunuyor. 

Yılın ilk altı ayında Samsung'un sattığı toplam mobil telefon sayısı 223 milyon oldu. Mobil cihaz bölümü firmanın karını yüzde 19.5 azalttı ve kendisi de 6.11 milyar dolar kar yaptı. Firma özellikle Galaxy Note 4 satışları ile yıl sonuna kadar çıkışa geçmeyi ümit ediyor. 

Bununla birlikte Samsung, televizyon pazarında yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 26.5 milyon televizyon satan firma global pazarda yüzde 24 pazar payına sahip oldu. Ayrıca bellek bölümü yüzde 38.9, panel bölümü de yüzde 21.6 pazar payına yükseldi.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-lost-global-market-share-in-H1-2014-just-as-it-had-predicted_id59480 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
beter olsun
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tarlabasi 4 yıl
Fahiş fiyat politikasını sürdürdüğü sürece Samsung varsın uzak kalsın..Samsungu o seviyeye çıkartan bizdik indirmesinide biliriz.Ayrıca tamam elektronik cihazdır şans işidir derler de biraderin 5 aylık çizik bile olmayan note 2'sini 3 defadır sim kartı görmüyor diye servise gönderiyoruz.Tamamlandı diye geri gönderiyorlar yine aynı sonuç.Bazen durup kendi kendime büyüksün g2 diyorum...
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superegoid 4 yıl
Donanımhaber kadar despotça yönetilen bir yer daha yoktur. Okuyucuların talepleri zerre umurlarında olmadığı gibi, en ufak bir tolerans göstermeden çatır çutur uçuruyorlar, kilitliyorlar, kaldırıyorlar.
Mesut çevik yorumlara bir cevaplar veriyor, yani o yorumu yapan adamı kaavede yakalasa dalacak. O derece. Ki burası teknoloji forumu. Beklersin ki en medeni, rafine adamlar olsun.
Tipik bir "kapının önü işsiz dolu" mantığındaki patron havaları.
O okumazsa, öbürü okur, o tıklamazsa beriki tıklar mantığı.
Umarım öyle olmadığını anladıklarında çok geç olmaz.
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AMERICAN 4 yıl
Samsung Tv ve gemi yapmaya devam etsin
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HOMRA 4 yıl
Up up
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Ans Destroyer 4 yıl
sıkıntılar başlamış samsungda
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mgokhanozen 4 yıl
Düşsün düşsün de bi daha kalkamasın emi
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danGerfuLL 4 yıl
+/- sistemi icin DH yonetiminin tavri nasilsa Samsung'unda tuketici beklentisine karsi tavri ayni.

Ikisi de susuyor, dogrusunu biliyor; fakat isine gelmiyor.
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Pi 4 yıl
Sasirdikmi? Hayir. Hatalarindan ders cikarmayan firma kim olursa olsun cokmeye mahkumdur..
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Starrk35 4 yıl
Gün aşırı yeni telefon tanıtılırsa olacağı bu. Ha ben samsung markasını ve ürünlerini seven birisiyim, ancak satış ve üretim politikalarını kesinlikle hatalı buluyorum.
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Bothrops 4 yıl
Samsung çok gereksiz modeller üretti. Her sene orta bir üst segment çıkarıp net davransa daha iyi olurdu. Her ay bir telefon duyuruyor. Artık çekiciliğini kaybetti samsung.
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