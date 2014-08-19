Samsung'un mobil telefon pazarındaki payı düşüyor





Geçen yılın sonlarında başlayan ve bu yıl da devam eden akıllı telefon satışlarındaki gerileme Samsung'a önce mali tablolarda kayıp olarak yansıdı, ardından da yeniden yapılanma kararı geldi. Şimdi ise pazar payında gerileme başladı.





Firma tarafından yapılan açıklamada mobil telefon pazarındaki ilk altı aylık periyotta pazar payının yüzde 26.8'den yüzde 24.9'a gerilediği ifade edildi. Bilindiği gibi Samsung hem akıllı telefon pazarında hem de mobil telefon pazarında lider durumda bulunuyor.





Yılın ilk altı ayında Samsung'un sattığı toplam mobil telefon sayısı 223 milyon oldu. Mobil cihaz bölümü firmanın karını yüzde 19.5 azalttı ve kendisi de 6.11 milyar dolar kar yaptı. Firma özellikle Galaxy Note 4 satışları ile yıl sonuna kadar çıkışa geçmeyi ümit ediyor.





Bununla birlikte Samsung, televizyon pazarında yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 26.5 milyon televizyon satan firma global pazarda yüzde 24 pazar payına sahip oldu. Ayrıca bellek bölümü yüzde 38.9, panel bölümü de yüzde 21.6 pazar payına yükseldi.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-lost-global-market-share-in-H1-2014-just-as-it-had-predicted_id59480