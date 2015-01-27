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"Samsung'un niyeti Qualcomm ile rekabet etmek"

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde Snapdragon 810 yongasetinde yaşanan aşırı ısınma problemi, Samsung'un bu yüzden Galaxy S6 ilk parti ürünlerde sadece Exynos yongaseti kullanmak istediği ve bunun üzerine de Qualcomm'un yongasetini tekrar optimize edeceği konuları gündemde. Ancak Güney Koreli kaynaklar işin renginin farklı olduğunu belirtiyor. 

Kaynaklara göre 14nm fabrikasyon sürecine geçiş yapan Samsung, bu avantajı iyi değerlendirmek istiyor ve hali hazırda 20nm süreci ile üretilen Snapdragon 810 yongasetinden uzak durmak niyetinde. Zira yeni Exynos 7 Octa yongasetlerini 14nm süreci ile üretecek. Daha az zar alanı kaplayan, daha az enerji tüketen ve watt başına performansı yükselen Exynos 7 Octa ile Samsung Qualcomm'a meydan okumaya hazırlanıyor. 

Exynos 7 Octa ve Snapdragon 810 temelde aynı dinamikleri paylaşıyor. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerine yer veren yongasetleri bu bakımdan çoklu çekirdek ve tekli çekirdek testlerinde benzer sonuçlar veriyor. Ancak asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor. 

Mevcut mimarinin en iyisi konumundaki Adreno 430 grafik birimi konsol seviyesinde grafikler vaad ederken, Exynos 7 Octa yongasetindeki Mali-T760 grafik birimini benchmark testlerinde geride bırakıyor. Belki de Samsung'un en zayıf noktası burası olacaktır. Yeni yongasetlerinde ARM'ın Mali-T8xx serisine geçiş yaparsa bu farkın da kapanacağını söyleyebiliriz. 

Bunun haricinde Samsung yongasetine LTE Cat. 9 ve 4K video işleme yetenekleri de kazandırarak önemli iki destek daha sağlamıştı. Bu açıdan Snapdragon 810 ile arasındaki farklı da kapattı. 

Bununla birlikte hızlı şarj özelliği, ultrason üzerinden çalışan ekran kalemi desteği, daha gelişmiş sinyal işlemciler Snapdragon 810 için artı değerler olarak kalmaya devam edecek. Samsung'un bu alanlardaki eksiklerini gidermesi durumunda tam anlamıyla Snapdragon 810'a rakip olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte mobil yongaseti pazarının lideri konumundaki Qualcomm ile rekabet edebilmek elbette Samsung için mümkün değil ancak Exynos 7 Octa rüşdünü ispat ederse amiral gemi seviyesinde bir rekabet mümkün olabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Its-not-that-Snapdragon-810-overheats-Galaxy-S6-might-just-be-unleashing-a-chipset-war-with-Qualcomm_id65256 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Exynos bu haliyle bile Qualcomm 810 nun yanına gelemiyor ki yıl ortasınada 815-820 yirmiler de 14nm ile üretilecek yani Qualcomm ile Apple'nin A9'zu piyasanın tazunu toprağını süpürecek hiç merek etmeyin.
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stevejones 4 yıl
Gecen hafta yazmistim...



Lg nin snapdragonla ilgili bir ısınma goremedik haberiydi sanirim.

Samsungta s6 da qualcomm kullanmayacagini aciklamisti,ve bende yazdim tamamen qualcommu karalayip ozellikle snpdrgn 810 kullanan rakip telefonlari isinan telefonlar kategorisin sokacak,ayrica kendi cipsetinin daha iyi oldugunu iddia edecek samsung diye.



Tamda samsung yakisan cakallik olmus,fkat o berbat tasarima eslik eden surungen arayuz ve 2.yilinda cortlayan bataryalari oldukca,egilim ayni olacak.


S4,s3ten az satti....s5te s4ten az satti
Ve s6ta faha az satacak


Kisacasi samsung dunyanin en iyi cipseti ve islemcisini yapsada,dunyanin en berbat yazilimlarini arayuzlerini kullandikca boyle gerilemeye devam edecek.


Artik tuketici gozunu acti,her ne kadar bizim ulkemizde yavas olsada insanlar artik uyandi.kusura bakmayin samboylar aci ama gercek.
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darkdiva 4 yıl stevejones
stevejones
Gecen hafta yazmistim...



Lg nin snapdragonla ilgili bir ısınma goremedik haberiydi sanirim.

Samsungta s6 da qualcomm kullanmayacagini aciklamisti,ve bende yazdim tamamen qualcommu karalayip ozellikle snpdrgn 810 kullanan rakip telefonlari isinan telefonlar kategorisin sokacak,ayrica kendi cipsetinin daha iyi oldugunu iddia edecek samsung diye.



Tamda samsung yakisan cakallik olmus,fkat o berbat tasarima eslik eden surungen arayuz ve 2.yilinda cortlayan bataryalari oldukca,egilim ayni olacak.


S4,s3ten az satti....s5te s4ten az satti
Ve s6ta faha az satacak


Kisacasi samsung dunyanin en iyi cipseti ve islemcisini yapsada,dunyanin en berbat yazilimlarini arayuzlerini kullandikca boyle gerilemeye devam edecek.


Artik tuketici gozunu acti,her ne kadar bizim ulkemizde yavas olsada insanlar artik uyandi.kusura bakmayin samboylar aci ama gercek.

Haberleri çok iyi takip etmiyorsunuz anlaşılan. Qualcomm neden Samsung için s810'u revize edeceğini söyledi o zaman. Burada sallayanın Lg olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Samsung'un 14nm ile ürettiği işlemciler yakın zamanda göreceksiniz ne işler yapacak. Note 4'te bunu zaten gösterdi. Bilgilerinizi yenileyin bence. Eski bilgilerle yorum yapıyorsunuz. Yazılım konusunda da eskisi gibi değiller. Anladık bu sitede bir Samsung düşmanlığı var üyelerin bazılarında ama bir de gerçekler var.
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psag 4 yıl
Hayırlısı be Gülüm
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BirkanBilen 4 yıl
14nm FinFET' e Mali t860 çok iyi olurdu.Kendi kamera lenslerini kullanacağı haberleride geliyor.Bu arada intel i unutmayalım bu senede konuşulacak fakar 2016 çok farklı bir intel i görebiliriz.Yani anlayacağınız Qualcomm'un dayatmalarından artık gerçek rekabete geçiş yapılacak.3,4 yıldır aynı teknoloji üzerinde dönüp durdular.
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Gece772 4 yıl
Savaş başlasın artık....
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darkhair 4 yıl
Exynos kaynak kodlarını açsa zaten çok iyi bir yongaseti. Rom attığında telefon bi türlü rayına oturmuyo bu yüzden...
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ICromwelleI 4 yıl darkhair
darkhair

Exynos kaynak kodlarını açsa zaten çok iyi bir yongaseti. Rom attığında telefon bi türlü rayına oturmuyo bu yüzden...

Kaynak kodlarını paylaşcağını hiç sanmam ben. Zaten geliştirmeye açık olmasa bile illkai rom çıkıyor er yada geç tabi daha fazla çıkma olasılığı olabilirdi.
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paldov 4 yıl
exynos eger ciddi sekilde boyle devam ederse, sd gececektir.

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1BilimAdamı 4 yıl
Samsung zorlasın artık exynosu!qualcomm kimmiş
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javaprof 4 yıl
bir amerikan şirketindense bir kore şirketi daha sempatik exynos u destekliyorum.
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Xiaomii 4 yıl
Samsung fanı değilim.Bu yüzden sevinmedim.Fakat Samsungun atakları başarılı olsa da olmasada Qualcomm u tetikleyecektir.Qualcomm un Snapdragon 810 u optimize etmek yerine Snapdragon 820 ye ağırlığını tamamen verip 5-6 ay içerisinde hatta yapılabiliyorsa 4.5 ay içerisinde Snapdragon 820 yi çıkartması gerekiyor.Yoksa Qualcomm chipset pazarında beğenmediği MediaTek ten aşağı düşecektir.5 ay içerisinde çıkartsa bile süper çıkartılmalıdır.Büyük gelişmeler ortaya koyup yol katetmeli ve rakiplerinin ebn iyi yongalarının özelliklerinden 1-2 kat iyi bir chipset ortaya koymalıdır.Örneğin Snapdragon 820 şu şekilde olmalıdır.
14 nm FinFET
16 çekirdekli Taipan çekirdeklerinin En İyi mimarili ve geliştirilmiş olanı.
8 çekirdekli 3.5 veya 4.0 GHz + 3 veya 3.5 GHz lik 8 çekirdek gibi.Ve bunlarda ARM ın en iyi çekirdeklerinden olmalıdır.
128 bit ileri nesil işlemci :-)
LTE Cat 10 4G desteği yeterli.
4K video seçeneğide yeterli
5 GB LPDDR 4 RAM i desteklemeli.
Böyle olursa en az 1.5 yıl kaymağını sömürür.Fakat olmazsa Samsung Qualcommu solda sıfır bırakacaktır.Ayrıca MediaTek büyük talep görecek,Nvidia çok önlere geçecek,Intelde uçacaktır.
8 çekirdekte ısınıyorda 16 çekirdekte patlatlr gibi sözler sarfeden arkadaşlarım bakın eğer Qualcomm saat frekansını düşürürse bu kez performans düşecek ve kullanıcılar nefret edeceklerdir.Isınma sorunu yok oldukça performansta aynı şekilde yok olacaklardır.Isınma sorununa çözüm belki şu şekillerde giderilebilir;
Samsung un uyguladığı 4+4 gibi buda 8+8 olur.Yani 8 aktif çekirdek çalışır,lazım olduğunda 8 çekirdek daha aktif olur.
İşlemcinin veya telefonun herhangi bir yerine soğutucu veya çok küçük bir vantilatör fanı koyularak işlemci ısındığında otomatik devreye girer.Bu özellikte ister otomatik ister kullanıcıya sunulur.Mesela istediği zaman telefonun yandaki güç tuşuna basılı tutar ve gelen menüde "Optimize Et" seçeneğine basar ve telefon en az 10 dakika kilitli bir şekilde kilitli derken ( arkaplan uygulamaları tamamen kapatılır,İşlemci durur ve sakinleşir,fan devreye girerek batarya,bütüüüün işlemci devresi ve ekran,kamera devresi gibi devrelere yani telefonun bütün bileşenine soğuk hava üfleyerek 10 dakika bakım yapar ve istenirse küçük 10 dakikalık bir virus,boş dosya,çöp gibi şeyler temizlenir.10 dakika sonucunda ister telefonu aç,ister bırakır ve devam ettirirsin.telefonun kilidini açınca optimize sona erer.
Ayrıca Snapdragon 810 un ısınma sebebi Cortex A53 çekirdeklerini aşırı tepki vermesiydi.Snapdragon 820 de bu ihtimal imkansızlaştırarak
Bu gibi yöntemlerle telefon soğutulabilir.Ve rahatlatılabilir.Fakat performans açığını gideremezsiniz!
Firmalar birazcık beyinlerini çalıştırırlarsa inanın daha güzel ve rekabetçi telefonlar bizi bekliyor!
Akıllılar fakat paradan kaçıyorlar.Qualcomm birazdaha tepkisisiz kalırsa meydan Exynos un.Yerindibide Qualcomm ın.Tebrikler!!!
5 Yanıt Yanıtla
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zafercalskan 4 yıl
Samsung mimari üzerinde özelleştirme yapmalı arm'nin dez avantajlarını özelleştirilmiş mimari ile çözmeli özelleştirilmiş bi gpuda kullanmalı zaten kendisi çok iyi üretim sürecleri var bu avantajları kullanarak performans canavarı ve iyi bir güç yönetimi batarya performansının yanında kar majından düşerek yongasetleri yaygınlaştırmalı
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zafercalskan 4 yıl Xiaomii
Xiaomii

Samsung fanı değilim.Bu yüzden sevinmedim.Fakat Samsungun atakları başarılı olsa da olmasada Qualcomm u tetikleyecektir.Qualcomm un Snapdragon 810 u optimize etmek yerine Snapdragon 820 ye ağırlığını tamamen verip 5-6 ay içerisinde hatta yapılabiliyorsa 4.5 ay içerisinde Snapdragon 820 yi çıkartması gerekiyor.Yoksa Qualcomm chipset pazarında beğenmediği MediaTek ten aşağı düşecektir.5 ay içerisinde çıkartsa bile süper çıkartılmalıdır.Büyük gelişmeler ortaya koyup yol katetmeli ve rakiplerinin ebn iyi yongalarının özelliklerinden 1-2 kat iyi bir chipset ortaya koymalıdır.Örneğin Snapdragon 820 şu şekilde olmalıdır.



14 nm FinFET



16 çekirdekli Taipan çekirdeklerinin En İyi mimarili ve geliştirilmiş olanı.



8 çekirdekli 3.5 veya 4.0 GHz + 3 veya 3.5 GHz lik 8 çekirdek gibi.Ve bunlarda ARM ın en iyi çekirdeklerinden olmalıdır.



128 bit ileri nesil işlemci :-)



LTE Cat 10 4G desteği yeterli.



4K video seçeneğide yeterli



5 GB LPDDR 4 RAM i desteklemeli.







Böyle olursa en az 1.5 yıl kaymağını sömürür.Fakat olmazsa Samsung Qualcommu solda sıfır bırakacaktır.Ayrıca MediaTek büyük talep görecek,Nvidia çok önlere geçecek,Intelde uçacaktır.



8 çekirdekte ısınıyorda 16 çekirdekte patlatlr gibi sözler sarfeden arkadaşlarım bakın eğer Qualcomm saat frekansını düşürürse bu kez performans düşecek ve kullanıcılar nefret edeceklerdir.Isınma sorunu yok oldukça performansta aynı şekilde yok olacaklardır.Isınma sorununa çözüm belki şu şekillerde giderilebilir;



Samsung un uyguladığı 4+4 gibi buda 8+8 olur.Yani 8 aktif çekirdek çalışır,lazım olduğunda 8 çekirdek daha aktif olur.



İşlemcinin veya telefonun herhangi bir yerine soğutucu veya çok küçük bir vantilatör fanı koyularak işlemci ısındığında otomatik devreye girer.Bu özellikte ister otomatik ister kullanıcıya sunulur.Mesela istediği zaman telefonun yandaki güç tuşuna basılı tutar ve gelen menüde "Optimize Et" seçeneğine basar ve telefon en az 10 dakika kilitli bir şekilde kilitli derken ( arkaplan uygulamaları tamamen kapatılır,İşlemci durur ve sakinleşir,fan devreye girerek batarya,bütüüüün işlemci devresi ve ekran,kamera devresi gibi devrelere yani telefonun bütün bileşenine soğuk hava üfleyerek 10 dakika bakım yapar ve istenirse küçük 10 dakikalık bir virus,boş dosya,çöp gibi şeyler temizlenir.10 dakika sonucunda ister telefonu aç,ister bırakır ve devam ettirirsin.telefonun kilidini açınca optimize sona erer.



Ayrıca Snapdragon 810 un ısınma sebebi Cortex A53 çekirdeklerini aşırı tepki vermesiydi.Snapdragon 820 de bu ihtimal imkansızlaştırarak



Bu gibi yöntemlerle telefon soğutulabilir.Ve rahatlatılabilir.Fakat performans açığını gideremezsiniz!



Firmalar birazcık beyinlerini çalıştırırlarsa inanın daha güzel ve rekabetçi telefonlar bizi bekliyor!

Akıllılar fakat paradan kaçıyorlar.Qualcomm birazdaha tepkisisiz kalırsa meydan Exynos un.Yerindibide Qualcomm ın.Tebrikler!!!





Masaüstü bilgisayar topluyorsun resmen 16 çekirdek dahili fan falan telefondan bahsediyoruz ne fanı
Ayrıca ister 16 ister 32 ister 64 çekirdekli işlemciler yap uygulamalar tam anlamıyla desteklemedikçe iyi bir yazılım optimizasyonu yapılmadıkça pazarlama stratejisinden öteye gidemeyecektir.
Applenin özeleştirilmiş çift çekirdekli yonga setleri Qualcom'un 4 çekirdekli özelleştirilmiş işlemcilerine Samsung'un big.LITTLE tasarımlı 8 çekirdeklerine kafa tutuyorsa hatta geçiyorsa oturup bi düşünmeleri gerekli


Edit: Apple fanı değilim. Apple cihazı kullandım arkadaşlarımın cihazlarını ben 2 defa samsung cihazı aldım birdahaki cihazım samsungun olur mu bilmem ama kesinlikle android cihaz olacaktır
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Masquerade89 4 yıl Xiaomii
Xiaomii
Samsung fanı değilim.Bu yüzden sevinmedim.Fakat Samsungun atakları başarılı olsa da olmasada Qualcomm u tetikleyecektir.Qualcomm un Snapdragon 810 u optimize etmek yerine Snapdragon 820 ye ağırlığını tamamen verip 5-6 ay içerisinde hatta yapılabiliyorsa 4.5 ay içerisinde Snapdragon 820 yi çıkartması gerekiyor.Yoksa Qualcomm chipset pazarında beğenmediği MediaTek ten aşağı düşecektir.5 ay içerisinde çıkartsa bile süper çıkartılmalıdır.Büyük gelişmeler ortaya koyup yol katetmeli ve rakiplerinin ebn iyi yongalarının özelliklerinden 1-2 kat iyi bir chipset ortaya koymalıdır.Örneğin Snapdragon 820 şu şekilde olmalıdır.
14 nm FinFET
16 çekirdekli Taipan çekirdeklerinin En İyi mimarili ve geliştirilmiş olanı.
8 çekirdekli 3.5 veya 4.0 GHz + 3 veya 3.5 GHz lik 8 çekirdek gibi.Ve bunlarda ARM ın en iyi çekirdeklerinden olmalıdır.
128 bit ileri nesil işlemci :-)
LTE Cat 10 4G desteği yeterli.
4K video seçeneğide yeterli
5 GB LPDDR 4 RAM i desteklemeli.
Böyle olursa en az 1.5 yıl kaymağını sömürür.Fakat olmazsa Samsung Qualcommu solda sıfır bırakacaktır.Ayrıca MediaTek büyük talep görecek,Nvidia çok önlere geçecek,Intelde uçacaktır.
8 çekirdekte ısınıyorda 16 çekirdekte patlatlr gibi sözler sarfeden arkadaşlarım bakın eğer Qualcomm saat frekansını düşürürse bu kez performans düşecek ve kullanıcılar nefret edeceklerdir.Isınma sorunu yok oldukça performansta aynı şekilde yok olacaklardır.Isınma sorununa çözüm belki şu şekillerde giderilebilir;
Samsung un uyguladığı 4+4 gibi buda 8+8 olur.Yani 8 aktif çekirdek çalışır,lazım olduğunda 8 çekirdek daha aktif olur.
İşlemcinin veya telefonun herhangi bir yerine soğutucu veya çok küçük bir vantilatör fanı koyularak işlemci ısındığında otomatik devreye girer.Bu özellikte ister otomatik ister kullanıcıya sunulur.Mesela istediği zaman telefonun yandaki güç tuşuna basılı tutar ve gelen menüde "Optimize Et" seçeneğine basar ve telefon en az 10 dakika kilitli bir şekilde kilitli derken ( arkaplan uygulamaları tamamen kapatılır,İşlemci durur ve sakinleşir,fan devreye girerek batarya,bütüüüün işlemci devresi ve ekran,kamera devresi gibi devrelere yani telefonun bütün bileşenine soğuk hava üfleyerek 10 dakika bakım yapar ve istenirse küçük 10 dakikalık bir virus,boş dosya,çöp gibi şeyler temizlenir.10 dakika sonucunda ister telefonu aç,ister bırakır ve devam ettirirsin.telefonun kilidini açınca optimize sona erer.
Ayrıca Snapdragon 810 un ısınma sebebi Cortex A53 çekirdeklerini aşırı tepki vermesiydi.Snapdragon 820 de bu ihtimal imkansızlaştırarak
Bu gibi yöntemlerle telefon soğutulabilir.Ve rahatlatılabilir.Fakat performans açığını gideremezsiniz!
Firmalar birazcık beyinlerini çalıştırırlarsa inanın daha güzel ve rekabetçi telefonlar bizi bekliyor!
Akıllılar fakat paradan kaçıyorlar.Qualcomm birazdaha tepkisisiz kalırsa meydan Exynos un.Yerindibide Qualcomm ın.Tebrikler!!!

hayal gücüne hayran kaldım
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