"Samsung'un niyeti Qualcomm ile rekabet etmek"





Son günlerde Snapdragon 810 yongasetinde yaşanan aşırı ısınma problemi, Samsung'un bu yüzden Galaxy S6 ilk parti ürünlerde sadece Exynos yongaseti kullanmak istediği ve bunun üzerine de Qualcomm'un yongasetini tekrar optimize edeceği konuları gündemde. Ancak Güney Koreli kaynaklar işin renginin farklı olduğunu belirtiyor.





Kaynaklara göre 14nm fabrikasyon sürecine geçiş yapan Samsung, bu avantajı iyi değerlendirmek istiyor ve hali hazırda 20nm süreci ile üretilen Snapdragon 810 yongasetinden uzak durmak niyetinde. Zira yeni Exynos 7 Octa yongasetlerini 14nm süreci ile üretecek. Daha az zar alanı kaplayan, daha az enerji tüketen ve watt başına performansı yükselen Exynos 7 Octa ile Samsung Qualcomm'a meydan okumaya hazırlanıyor.





Exynos 7 Octa ve Snapdragon 810 temelde aynı dinamikleri paylaşıyor. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerine yer veren yongasetleri bu bakımdan çoklu çekirdek ve tekli çekirdek testlerinde benzer sonuçlar veriyor. Ancak asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor.





Mevcut mimarinin en iyisi konumundaki Adreno 430 grafik birimi konsol seviyesinde grafikler vaad ederken, Exynos 7 Octa yongasetindeki Mali-T760 grafik birimini benchmark testlerinde geride bırakıyor. Belki de Samsung'un en zayıf noktası burası olacaktır. Yeni yongasetlerinde ARM'ın Mali-T8xx serisine geçiş yaparsa bu farkın da kapanacağını söyleyebiliriz.





Bunun haricinde Samsung yongasetine LTE Cat. 9 ve 4K video işleme yetenekleri de kazandırarak önemli iki destek daha sağlamıştı. Bu açıdan Snapdragon 810 ile arasındaki farklı da kapattı.





Bununla birlikte hızlı şarj özelliği, ultrason üzerinden çalışan ekran kalemi desteği, daha gelişmiş sinyal işlemciler Snapdragon 810 için artı değerler olarak kalmaya devam edecek. Samsung'un bu alanlardaki eksiklerini gidermesi durumunda tam anlamıyla Snapdragon 810'a rakip olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte mobil yongaseti pazarının lideri konumundaki Qualcomm ile rekabet edebilmek elbette Samsung için mümkün değil ancak Exynos 7 Octa rüşdünü ispat ederse amiral gemi seviyesinde bir rekabet mümkün olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Its-not-that-Snapdragon-810-overheats-Galaxy-S6-might-just-be-unleashing-a-chipset-war-with-Qualcomm_id65256