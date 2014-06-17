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Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü "Gear VR" ismine sahip olabilir

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü

Oculus Rift'in geliştirdiği Oculus VR ve Sony'nin Project Morpheus'na rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdiğini öğrendiğimiz teknoloji devi Samsung, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi üzerinde yapılan 12 Haziran 2014 tarihli başvuru doğrultusunda bu ürününü "Samsung Gear VR" adıyla pazara sunulabilir.
Samsung tarafından yıl sonuna kadar kullanıcıların beğenisine sunulabileceği belirtilen ve şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunan sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik), tüm detaylarına burada değindiğimiz gibi Oculus VR ile ortak bazı çalışmalar doğrultusunda geliştiriliyor. Daha çok medya üzerine odaklandığı belirtilen ürün, yine gelen detaylara göre dahili bir ekran taşımıyor ve microUSB üzerinden yapılacak bir bağlantı ile akıllı telefonları ekran haline (Özel optikler sayesinde) getiriyor. Ekran barındırmama ihtimali nedeniyle düşük bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı tahmin edilen Samsung Gear VR'ın, Android yerine Tizen işletim sistemiyle gelmesi gibi bir durumu da bulunuyor.
Samsung ile Oculus VR arasındaki ilişkinin sonuçları merakla beklenirken, Gear VR'ın satış fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi ise şimdilik bilinmiyor.
Not: Aşağıdaki görsel temsilidir. 
 
Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü

http://www.ubergizmo.com/2014/06/samsung-gear-vr-name-trademarked/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen
Haccdan getirilen Viewmaster gibi tipi :D
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Hasan07-36 4 yıl
Bence telefonla kullanılacak olması pek hoş olmamış. Kendine ait özelleştirilmiş bir ekranı olmasını daha çok isterdim. Ama rekabet iyidir. Ne kadar fazla firma benzer ürünler geliştirirse o kadar iyi.
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FireSwords 4 yıl
Resim temsili yazıyor siz tipini eleştiriyorsunuz.
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qrolica 4 yıl
la bu bizde vardı.İçinde kabe fotoğrafları var
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arel.gr 4 yıl
Oculus,bu veya paralel teknoloji ne urun sunulacaksa 50"lik bi TV nin zevkini saglarmi ? :)
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drfree1 4 yıl
İnsanlar Neden Bu kadar kötümser anlamadım.Olması bile ihtimal olan birşeyin hemen kötü kalıbına nasıl koyabiliyorsunuz ?
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mbald 4 yıl

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mehmedaltair 4 yıl
napacaz bununla mobil oyunları mı oynayacağız
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DubSteq 4 yıl en beğenilen
Haccdan getirilen Viewmaster gibi tipi :D
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DarthPennywise 4 yıl
güzel bir şeye benziyor
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tevfikkavil 4 yıl DubSteq
DubSteq
Haccdan getirilen Viewmaster gibi tipi :D



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Newells Old Boys 4 yıl
Bir şeyden de uzak dur Samsung
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swat882 4 yıl Newells Old Boys
Newells Old Boys
Bir şeyden de uzak dur Samsung

Cahillikte ileri boyutlara ulaşmışsın tebrik ediyorum
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dere.beyi 4 yıl Newells Old Boys
Newells Old Boys

Bir şeyden de uzak dur Samsung

tam bir emperyalizm kölesi gibi rekabetsizliği savunmuş arkadaş

özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir...
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mementopolis 4 yıl
gereksiz bir ihtimali bile haber yapiyorsunuz ya .
ya bu haberin kime ne yarari var.
samsungdan bize telefonu vr cihazla kullanmak igrenc birsey ya.
Google Glass' a rakip olacaken pehh.
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Starrk35 4 yıl
Olabilir de, olmayabilir de.
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SteveMeade 4 yıl
Samsung giyır viar isminde meymenet yok
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