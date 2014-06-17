Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü "Gear VR" ismine sahip olabilir

Haber Editörü
Oculus Rift'in geliştirdiği Oculus VR ve Sony'nin Project Morpheus'na rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdiğini öğrendiğimiz teknoloji devi Samsung, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi üzerinde yapılan 12 Haziran 2014 tarihli başvuru doğrultusunda bu ürününü "Samsung Gear VR" adıyla pazara sunulabilir.
Samsung tarafından yıl sonuna kadar kullanıcıların beğenisine sunulabileceği belirtilen ve şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunan sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik), tüm detaylarına burada değindiğimiz gibi Oculus VR ile ortak bazı çalışmalar doğrultusunda geliştiriliyor. Daha çok medya üzerine odaklandığı belirtilen ürün, yine gelen detaylara göre dahili bir ekran taşımıyor ve microUSB üzerinden yapılacak bir bağlantı ile akıllı telefonları ekran haline (Özel optikler sayesinde) getiriyor. Ekran barındırmama ihtimali nedeniyle düşük bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı tahmin edilen Samsung Gear VR'ın, Android yerine Tizen işletim sistemiyle gelmesi gibi bir durumu da bulunuyor.
Samsung ile Oculus VR arasındaki ilişkinin sonuçları merakla beklenirken, Gear VR'ın satış fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi ise şimdilik bilinmiyor.
Not: Aşağıdaki görsel temsilidir.
http://www.ubergizmo.com/2014/06/samsung-gear-vr-name-trademarked/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Cahillikte ileri boyutlara ulaşmışsın tebrik ediyorum
tam bir emperyalizm kölesi gibi rekabetsizliği savunmuş arkadaş
özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir...
ya bu haberin kime ne yarari var.
samsungdan bize telefonu vr cihazla kullanmak igrenc birsey ya.
Google Glass' a rakip olacaken pehh.
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