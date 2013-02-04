Samsung'un tabletler için AMOLED ekran üretecek bir fabrika kurmayı planladığı belirtiliyor





AMOLED ekran dendiği zaman akla ilk gelen isim olan Samsung, hali hazırda akıllı telefon modelleri için bu ekranların üretimini yapıyor. Ayrıca televizyon ekranları için de OLED panel üretimi mevcut.





Ancak Galaxy Tab 7.7 modelinden bu yana firma ara boyutlarda AMOLED ekran kullanmıyor. Bu yüzden de üretim oldukça kısıtlı. Samsung dışında Toshiba Excite 7.7 ve bazı profesyonel monitörler de bu ekranları kullanıyor.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Samsung, orta boyutta AMOLED ekran üretimi yapacağı yeni bir fabrika kurma hazırlığında. Firma hali hazırda 13cmx15cm boyutlarında 5.5-Gen ve 22cmx25cm boyutlarında 8-Gen AMOLED ekran üretimi yapıyor. Yeni tesislerde 15cmx18cm boyutlarında 6.5-Gen AMOLED ekran üretimi yapılacak ve bu ekranlar tablet modellerinde kullanılacak.





Galaxy S3 ve Galaxy Note II ile yaygın olarak gördüğümüz AMOLED ekranlara artan bir ilgi olduğunu düşünen Samsung, yeni tesisini Güney Kore'de faaliyete sokmayı planlıyor. Ancak son karar yıl içinde verilecek ve en erken gelecek yıl üretim başlayacak.





AMOLED ekranlar, kendi kendine ışık yayan organik diyotların - OLED, en gerçekçi siyah rengi vermesi ve renk doygunluğunu üst seviyeye çıkararak daha canlı ve parlak görüntülerin ortaya çıkmasını sağlaması ile biliniyor. Böylece daha kısa tepki süreleri ve daha az enerji tüketimi mümkün oluyor. Ancak maliyet olarak LCD ekranlardan daha yüksek. Bu yüzden AMOLED ekranlı cihazların fiyatları da yüksek seyrediyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-is-considering-building-a-fab-to-produce-AMOLED-screens-for-tablets_id39455