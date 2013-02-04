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Samsung'un tabletler için AMOLED ekran üretecek bir fabrika kurmayı planladığı belirtiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un tabletler için AMOLED ekran üretecek bir fabrika kurmayı planladığı belirtiliyor

AMOLED ekran dendiği zaman akla ilk gelen isim olan Samsung, hali hazırda akıllı telefon modelleri için bu ekranların üretimini yapıyor. Ayrıca televizyon ekranları için de OLED panel üretimi mevcut.

Ancak Galaxy Tab 7.7 modelinden bu yana firma ara boyutlarda AMOLED ekran kullanmıyor. Bu yüzden de üretim oldukça kısıtlı. Samsung dışında Toshiba Excite 7.7 ve bazı profesyonel monitörler de bu ekranları kullanıyor. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Samsung, orta boyutta AMOLED ekran üretimi yapacağı yeni bir fabrika kurma hazırlığında. Firma hali hazırda 13cmx15cm boyutlarında 5.5-Gen ve 22cmx25cm boyutlarında 8-Gen AMOLED ekran üretimi yapıyor. Yeni tesislerde 15cmx18cm boyutlarında 6.5-Gen AMOLED ekran üretimi yapılacak ve bu ekranlar tablet modellerinde kullanılacak.

Galaxy S3 ve Galaxy Note II ile yaygın olarak gördüğümüz AMOLED ekranlara artan bir ilgi olduğunu düşünen Samsung, yeni tesisini Güney Kore'de faaliyete sokmayı planlıyor. Ancak son karar yıl içinde verilecek ve en erken gelecek yıl üretim başlayacak.

AMOLED ekranlar, kendi kendine ışık yayan organik diyotların - OLED, en gerçekçi siyah rengi vermesi ve renk doygunluğunu üst seviyeye çıkararak daha canlı ve parlak görüntülerin ortaya çıkmasını sağlaması ile biliniyor. Böylece daha kısa tepki süreleri ve daha az enerji tüketimi mümkün oluyor. Ancak maliyet olarak LCD ekranlardan daha yüksek. Bu yüzden AMOLED ekranlı cihazların fiyatları da yüksek seyrediyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-is-considering-building-a-fab-to-produce-AMOLED-screens-for-tablets_id39455 Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen muratai
muratzilla


SaatliBomba

amoledler LED-backlit IPS TFT den daha mı iyi?

Kesinlikle daha kotu. Renkler oversaturated, parlaklik dusuk, yuksek dpi uretmek problemli ve maliyetli

Bir ekranda en önemli faktör kontrast oranıdır, bunu da kusursuz sağladığı için diğer şeyler gözardı edilebilir. Lcd ekranlarda hala grimsi siyahlara çözüm bulamadılar bile. O griliği görünce telefonu çöpe atasım gelir.
Parlaklık iç mekanda gayet fazla, sadece güneş altında sıkıntı. Sebebi de pixellerin ledlerden oluşması ve ışık kaynağı olması. Güneş ışığı malesef daha zayıf olan led ışığını bastırıyor.
Ama amoled ekranlı cihazlarımı güneş altında ya bir ya iki kere kullanmışımdır dolayısıyla kullanıcıya bağlı birşey. Bugüne kadar bir dezavantajını görmedim.
Oversaturated dediğin renkler vivid diye de adlandırılır ve kullanıcıların %80 i canlı renklerden daha çok memnundur. Tamam bazı ekranlarda renkler doğal olabilir ama daha soluk renklere sahip ekranlar pek tercih edilmez.
Tablet ve telefonda ps adobe rgb evreninde çalışmayacağımıza göre canlı renkler video izlemek, renkli oyunları vs. keyifle oynamak için çok daha iyidir bence.
Lcd teknolojisi emekli olmak üzere zaten, sadece uygun maliyet yüzünden ve samsung dışında fazla amoled üreticisi olmadığı için yaygın. Amoled sektörüne rekabet gelince
daha ne teknolojiler dizilimler vs. gelecektir.
muratzillaSaatliBombaamoledler LED-backlit IPS TFT den daha mı iyi?Kesinlikle daha ko...
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DH Misafiri 6 yıl
Amoledi birkez kullanan bir daha bırakamaz, diğer telefonların yüzüne bakamaz. Bu aynen otomatik vitese alışmak gibidir. Deneyen hak verir.
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kemaloztin 6 yıl
hadi bakalım
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Mr.Loney 6 yıl
Yine dövüş çıkmış :D
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free4200 6 yıl
Özellikle ekran konuları açıldığı zaman kullanım amaçları ve farklı ortam deneyimleri ile ilgili farklı yorumlardan dolayı bilgi karmaşası olabiliyor. DH'ye tavsiyem editörlerin hem ürünleri baz alan hem de bilgilendirici bir video hazırlamaları.. Mobilite veya 2'si 1 'de daha çok yer verilebilir.
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i3e 6 yıl
muratzilla

Led nedir bilmeden ahkam kesiyorsun. Oled demek istedin herhalde. Oled ile Amoled aynı şey değil önce bunu öğren. Oled TV lere geçiş başlamadı, sadece çok üst model olarak çıktılar. Fiyatlarıda senin asla satın alamayacağın kadar pahalı. Oled monitör yok, olsa bile profesyoneller tercih etmez. Monitörde en önemli şey renk skalasının renkleri ne kadar doğru gösterdiğidir. IPS panellerde bu değerler o sizin almamayıpta salladığınız oled ekranlardan daha başarılı.


bi led tv derken gerçek led tvleri (oled) kastettiğimi anlamışsın, gerisi fasa fiso. aylık gelirimi ve maddi durumumuda telepati yoluyla elde edip yorumuna katmışsın. bütün teknolojiler ilk çıktıklarında pahalı olurlar. bu onların önceki teknolojiden kötü olduğunumu gösterir? oled-lcd monitör seçiminde profosyonellerin yerine karar vermende nekadar objektif olduğunu göstermiş.
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muratai 6 yıl
Sen önce S2 ni al bir showroomdaki iPhone 5 in ekranı ile kıyasla. Hala gri veren lcd diyor ya, yuh artık. O dediğin paneller üretilmiyor bile artık.
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vamp 6 yıl muratai
muratzilla

Sen önce S2 ni al bir showroomdaki iPhone 5 in ekranı ile kıyasla. Hala gri veren lcd diyor ya, yuh artık. O dediğin paneller üretilmiyor bile artık.

Akşam vakti full brighnes i aç ip5 te yanına da full parlaklıkta s2 koy bakalım. Sonra da tamamen siyah olan bir şeye bir bak ;) bunları yapmadıysan yorum yazma bence ;)
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i3e 6 yıl
muratzilla
Umutcan
muratzilla
SaatliBomba amoledler LED-backlit IPS TFT den daha mı iyi?
Kesinlikle daha kotu. Renkler oversaturated, parlaklik dusuk, yuksek dpi uretmek problemli ve maliyetli
Bir ekranda en önemli faktör kontrast oranıdır, bunu da kusursuz sağladığı için diğer şeyler gözardı edilebilir. Lcd ekranlarda hala grimsi siyahlara çözüm bulamadılar bile. O griliği görünce telefonu çöpe atasım gelir. Parlaklık iç mekanda gayet fazla, sadece güneş altında sıkıntı. Sebebi de pixellerin ledlerden oluşması ve ışık kaynağı olması. Güneş ışığı malesef daha zayıf olan led ışığını bastırıyor. Ama amoled ekranlı cihazlarımı güneş altında ya bir ya iki kere kullanmışımdır dolayısıyla kullanıcıya bağlı birşey. Bugüne kadar bir dezavantajını görmedim. Oversaturated dediğin renkler vivid diye de adlandırılır ve kullanıcıların %80 i canlı renklerden daha çok memnundur. Tamam bazı ekranlarda renkler doğal olabilir ama daha soluk renklere sahip ekranlar pek tercih edilmez. Tablet ve telefonda ps adobe rgb evreninde çalışmayacağımıza göre canlı renkler video izlemek, renkli oyunları vs. keyifle oynamak için çok daha iyidir bence. Lcd teknolojisi emekli olmak üzere zaten, sadece uygun maliyet yüzünden ve samsung dışında fazla amoled üreticisi olmadığı için yaygın. Amoled sektörüne rekabet gelince daha ne teknolojiler dizilimler vs. gelecektir.
Güzel sallamışsın. Renk fidelitesi saçma sapan değerlerde olduktan sonra milyara bir kontrast verse ne yazar? Bugün bütün profesyoneller IPS panelli monitör kullanırken (Fotoşop olsun, Video editing olsun) sen neden bahsediyorsun hala? Belliki eline iPhone 5 almamışsın, ne griliği? Sen herhalde hala çin malı TN panelli lcd ekrana sahip telefonları kurcalıyorsun. Amoled ekranlar güneş altında tamamen kullanılamaz hale gelir. Ayrıca vivid dediğin görüntü gerçekle yakından uzaktan alakası olmayan renkler veriyor. Oyun filan oynarken tamamda iş fotoğraf ve görsellere gelince fena çuvallıyor. Ayrıca Amoledde şöyle bir sorun var, renkleri oluşturan 3 renk (R G B yani kırmızı yeşil mavi) ledlerinin ömür süreleri aynı değil. Üstelik kullandıkça renk ledlerinin parlaklığı azalıyor. Mavi renk en çabuk eskiyen led olduğu için mesela Mavi led in boyutu daha büyüktür Samsung Amoledde. Kısacası: Bir - iki yıl yoğun kullanımdan sonra ekranınız asla eskisi gibi olmayacak, renk gösterimi vb herşey daha kötü hale gelecek.

işte bu sebepten bütün dünya tvlerdede led ekrana geçiyor değilmi? iki yıl sonra herşeyi daha kötü olduğu için.
ayrıca oled monitör ne kadar yaygında prof dediklerin ıps tercih ediyor?
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muratai 6 yıl i3e
i3e
muratzilla
Orijinalden alıntı: Umutcan
Orijinalden alıntı: muratzilla
Orijinalden alıntı: SaatliBomba amoledler LED-backlit IPS TFT den daha mı iyi?
Kesinlikle daha kotu. Renkler oversaturated, parlaklik dusuk, yuksek dpi uretmek problemli ve maliyetli
Bir ekranda en önemli faktör kontrast oranıdır, bunu da kusursuz sağladığı için diğer şeyler gözardı edilebilir. Lcd ekranlarda hala grimsi siyahlara çözüm bulamadılar bile. O griliği görünce telefonu çöpe atasım gelir. Parlaklık iç mekanda gayet fazla, sadece güneş altında sıkıntı. Sebebi de pixellerin ledlerden oluşması ve ışık kaynağı olması. Güneş ışığı malesef daha zayıf olan led ışığını bastırıyor. Ama amoled ekranlı cihazlarımı güneş altında ya bir ya iki kere kullanmışımdır dolayısıyla kullanıcıya bağlı birşey. Bugüne kadar bir dezavantajını görmedim. Oversaturated dediğin renkler vivid diye de adlandırılır ve kullanıcıların %80 i canlı renklerden daha çok memnundur. Tamam bazı ekranlarda renkler doğal olabilir ama daha soluk renklere sahip ekranlar pek tercih edilmez. Tablet ve telefonda ps adobe rgb evreninde çalışmayacağımıza göre canlı renkler video izlemek, renkli oyunları vs. keyifle oynamak için çok daha iyidir bence. Lcd teknolojisi emekli olmak üzere zaten, sadece uygun maliyet yüzünden ve samsung dışında fazla amoled üreticisi olmadığı için yaygın. Amoled sektörüne rekabet gelince daha ne teknolojiler dizilimler vs. gelecektir.
Güzel sallamışsın. Renk fidelitesi saçma sapan değerlerde olduktan sonra milyara bir kontrast verse ne yazar? Bugün bütün profesyoneller IPS panelli monitör kullanırken (Fotoşop olsun, Video editing olsun) sen neden bahsediyorsun hala? Belliki eline iPhone 5 almamışsın, ne griliği? Sen herhalde hala çin malı TN panelli lcd ekrana sahip telefonları kurcalıyorsun. Amoled ekranlar güneş altında tamamen kullanılamaz hale gelir. Ayrıca vivid dediğin görüntü gerçekle yakından uzaktan alakası olmayan renkler veriyor. Oyun filan oynarken tamamda iş fotoğraf ve görsellere gelince fena çuvallıyor. Ayrıca Amoledde şöyle bir sorun var, renkleri oluşturan 3 renk (R G B yani kırmızı yeşil mavi) ledlerinin ömür süreleri aynı değil. Üstelik kullandıkça renk ledlerinin parlaklığı azalıyor. Mavi renk en çabuk eskiyen led olduğu için mesela Mavi led in boyutu daha büyüktür Samsung Amoledde. Kısacası: Bir - iki yıl yoğun kullanımdan sonra ekranınız asla eskisi gibi olmayacak, renk gösterimi vb herşey daha kötü hale gelecek.

işte bu sebepten bütün dünya tvlerdede led ekrana geçiyor değilmi? iki yıl sonra herşeyi daha kötü olduğu için.
ayrıca oled monitör ne kadar yaygında prof dediklerin ıps tercih ediyor?

Led nedir bilmeden ahkam kesiyorsun. Oled demek istedin herhalde. Oled ile Amoled aynı şey değil önce bunu öğren.
Oled TV lere geçiş başlamadı, sadece çok üst model olarak çıktılar. Fiyatlarıda senin asla satın alamayacağın kadar pahalı.

Oled monitör yok, olsa bile profesyoneller tercih etmez. Monitörde en önemli şey renk skalasının renkleri ne kadar doğru gösterdiğidir. IPS panellerde bu değerler o sizin almamayıpta salladığınız oled ekranlardan daha başarılı.
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E_Aydin35 6 yıl
Samsung bu tür bir fabrika atılımı yapacak altyapı ve potansiyele sahip bu riski aldıktan sonra bu hareket ona zararda getirebilir yararda.. Sırf kendi için bile değil başka firmaların AMOLED ekran talebi Samsung üzerine yoğunlaşırsa bu tür bir atılım olduğu taktirde Samsung tam bir sektör haline gelir AMOLED ekran üretiminde..
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mehmednaim 6 yıl
SaatliBomba
amoledler LED-backlit IPS TFT den daha mı iyi?

Şimdilik teorik olarak daha iyi.
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vamp 6 yıl
Amoled ekranin farki iste :)
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