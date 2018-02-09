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Samsung'un yeni DeX Pad aksesuarına ait görüntüler sızdırıldı

Samsung'un geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı DeX İstasyonu'nu yeniden tasarladığı ortaya çıktı. Galaxy S9 ile birlikte lanse edilmesi beklenen aksesuarın görüntüleri sızdırıldı.
1 yıl
2,2b
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçen sene Galaxy S8 ile birlikte DeX İstasyonu'nu da (DeX Station) duyurmuştu. Kullanıcıların akıllı telefonlarını bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmalarını sağlayan bu ürün, Windows 10'un Continuum özelliğine benzer deneyim sunan bir aksesuar olarak tanıtıldı. Samsung'un DeX İstasyonu'nu yeniden tasarlayabileceğine yönelik söylentiler var ve bununla ilgili ilk görüntüler de sızdırılmış durumda.
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Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte yaklaşmakta olan “DeX Pad”in görüntüleri ortaya çıktı. Gördüğümüz kadarıyla yeni aksesuar öncekinden çok farklı görünüyor. Akıllı telefon artık cihazın üzerinde geriye yaslı şekilde dik olarak değil de yatık şekilde duracak. Bu konumlandırma fikri muhtemelen, kullanıcıların telefonları istasyondayken etkileşimde bulunmak için cihazlarını bir touchpad ya da sanal klavye olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

DeX İstasyonu'nun yerine DeX Pad mi gelecek?

Yeni tasarım, aksesuar ve telefonun kullanım şeklini kesinlikle değiştirecektir ancak şu an için konuyla ilgili çok fazla bilgi yok. Samsung'un DeX İstasyonu'nu sonlandırarak ürünü bundan böyle DeX Pad olarak mı sürdürmeyi planladığı yoksa Güney Koreli teknoloji devinin kullanıcılara yerleşim konusunda farklı seçenekler sunmak adına her iki aksesuarı da satmayı mı düşündüğü henüz belli değil. Gerçekleri ancak Samsung'un 25 Şubat tarihindeki tanıtım etkinliğinde öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/961744410970148864 Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Bence Note8 içindir bu, Fırın küreği gibi telefonu sadece port üzerinden dik tutamayacaklarını anlayınca bu şekilde yapmışlardır. Telefon portu kırılmasın veya telefon masaya temas olunca düşüp kırılmasın diye....
Not: Note3 kullanıcısıyım...
Bence Note8 içindir bu, Fırın küreği gibi telefonu sadece port üzerinden dik tutamayacaklarını anlayınca bu şekilde yapmışlardır. Telefon portu kırılmasın veya ...
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Xloud 1 yıl
Huawei bu olmadan masaüstü moduna geçiyor mis gibi milleti kekliyorlar resmen...
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Marrusia 1 yıl Xloud
Xloud
Huawei bu olmadan masaüstü moduna geçiyor mis gibi milleti kekliyorlar resmen...

Sarj edemiyorsun.USB girisleri yok.Aktif sogutma sistemi yok.
Huawei'ninki gun sonunda cok kullanisli birsey degil.Oreo ile Dex modu baya gelisti.Her uygulama artik istenildigi sekilde ayarlaniyor boyutu,ekran cozunurluk ozellikleri geldi.
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Marrusia 1 yıl
Eski DeX daha iyi.Ethernet'i kaldirmalarinin sebebi %90 stabilite problemi yaratmasi.Baglanti dusuyor S8 betada daha fazlaydi bu durum stabil Oreo dada azda olsa baglanti sorunlari devam ediyor.
Eski dex'ler S9'lada calisir o iyi.
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Bence Note8 içindir bu, Fırın küreği gibi telefonu sadece port üzerinden dik tutamayacaklarını anlayınca bu şekilde yapmışlardır. Telefon portu kırılmasın veya telefon masaya temas olunca düşüp kırılmasın diye....
Not: Note3 kullanıcısıyım...
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