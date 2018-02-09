Sosyal dev Facebook downvote butonunu test ediyor

Facebook'un ilk günlerinde kullanıcılar gönderilere beğenerek reaksiyon gösterebiliyordu ama yapabildikleri tek şey buydu. Daha sonra şirketin bir "beğenmeme" butonunu test ettiğini duyduk ancak Facebook sonuç olarak kullanıcıların gönderilere ve yorumlara yönelik duygularını belirtebilmeleri için "Reaksiyonlar" özelliğini kullanıma sundu.

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The Daily Beast kaynaklı yeni habere göre, Facebook şimdi işe "downvote" butonunu test ediyor. Reddit'teki eksileme tuşuna benzeyen bu seçeneğin "beğenmeme" butonu ile karıştırılmamalı zira bir Facebook sözcüsü "Beğenmeme butonunu test etmiyoruz. Herkese açık gönderilerle ilgili yorumlar hakkında bize geribildirimde bulunmanızı sağlayacak bir özellik deniyoruz. Bu özellik yalnızca ABD'deki küçük bir grup tarafından test edebiliyor" dedi.

Kötü yorumlar Facebook'a bildirilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi downvote butonu sadece yorumların yanında bulunuyor. Kullanıcılar uygunsuz bir yorum gördüklerinde bu butona tıklayarak aşağı çekip gizlenmesini sağlayabilecekleri gibi aynı zamanda Facebook’a saldırgan, yanıltıcı ve konuyla alakasız olduğuyla ilgili geri bildirimde bulunabilecekler. Yeni özelliğin genel kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.thedailybeast.com/facebook-is-testing-a-dislike-button-called-downvote-with-select-users/