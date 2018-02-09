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Sosyal dev Facebook downvote butonunu test ediyor

Facebook, gönderilerdeki yorumlar için bir nevi eksileme tuşuna benzeyen downvote butonunu test ediyor. Kullanıcılar artık rahatsız edici yorumları aşağı çekebileceği gibi şikayet de edebilecek.
1 yıl
1,2b
1
7
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un ilk günlerinde kullanıcılar gönderilere beğenerek reaksiyon gösterebiliyordu ama yapabildikleri tek şey buydu. Daha sonra şirketin bir "beğenmeme" butonunu test ettiğini duyduk ancak Facebook sonuç olarak kullanıcıların gönderilere ve yorumlara yönelik duygularını belirtebilmeleri için "Reaksiyonlar" özelliğini kullanıma sundu.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods spor salonunda patladı"
The Daily Beast kaynaklı yeni habere göre, Facebook şimdi işe "downvote" butonunu test ediyor. Reddit'teki eksileme tuşuna benzeyen bu seçeneğin "beğenmeme" butonu ile karıştırılmamalı zira bir Facebook sözcüsü "Beğenmeme butonunu test etmiyoruz. Herkese açık gönderilerle ilgili yorumlar hakkında bize geribildirimde bulunmanızı sağlayacak bir özellik deniyoruz. Bu özellik yalnızca ABD'deki küçük bir grup tarafından test edebiliyor" dedi.

Kötü yorumlar Facebook'a bildirilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi downvote butonu sadece yorumların yanında bulunuyor. Kullanıcılar uygunsuz bir yorum gördüklerinde bu butona tıklayarak aşağı çekip gizlenmesini sağlayabilecekleri gibi aynı zamanda Facebook’a saldırgan, yanıltıcı ve konuyla alakasız olduğuyla ilgili geri bildirimde bulunabilecekler. Yeni özelliğin genel kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.thedailybeast.com/facebook-is-testing-a-dislike-button-called-downvote-with-select-users/ Yorum Yaz
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drserk 1 yıl en beğenilen
Facebook bile bunu yapıyor.dh de kaldırılmıştı
1 Yanıt Yanıtla +8
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INumber1OneI 1 yıl
neymiş ya bu kaç senedir sürüyor
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Ussuz 1 yıl
Yıl olmuş 2018 facebook mu kaldı
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9unkarekoku 1 yıl
Yıllardır diyorum beğenmeme butonu da olmalı diye ama hala yok. Herşeyi beğenecek değiliz beğenince iyi de beğenmeyince mi kötü?
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drserk 1 yıl en beğenilen
Facebook bile bunu yapıyor.dh de kaldırılmıştı
1 Yanıt Yanıtla +8
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JQKER 1 yıl drserk
drserk
Facebook bile bunu yapıyor.dh de kaldırılmıştı

“Beğenmeme butonunu test etmiyoruz“
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V4LKyR 1 yıl
Ne testmiş yıllardır sürüyor...
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OverClocK1ng 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Ne testmiş yıllardır sürüyor...

Yerli araba gibi oldu.

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